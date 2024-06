Постройка гигантского китайского порта Чанкай в Перу является иллюстрацией дипломатической пустоты, которую США оставили в Латинской Америке после того, как они сосредоточили все свои ресурсы на Украине и Ближнем Востоке, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на бывших американских чиновников.



Бывший высокопоставленный дипломат из Госдепартамента, в настоящее время руководящий офисом аналитического центра Совета Америк в Вашингтоне, Эрик Фарнсворт заявил, что данный новый порт открывает пути для продвижения интересов Китая в Южной Америке и создает "ворота на мировые рынки".



В настоящее время это не только деловой вопрос, но и стратегически значимый.



Ранее посол Перу в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес рассказал РИА Новости, что он планирует начать эксплуатацию нового огромного морского порта Чанкай, который в настоящее время строится в Перу, в ноябре. Данный порт строится при участии китайской компании COSCO и перуанской компании Volcan.

