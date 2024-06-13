Постройка гигантского китайского порта Чанкай в Перу является иллюстрацией дипломатической пустоты, которую США оставили в Латинской Америке после того, как они сосредоточили все свои ресурсы на Украине и Ближнем Востоке, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на бывших американских чиновников.
"Предыдущие американские чиновники отмечают, что данный проект подчеркивает дипломатический пустота, которую США оставили в регионе Латинской Америки, так как они сосредотачивали свои ресурсы в других уголках, недавно в Украине и на Ближнем Востоке", — отмечает издание.
Бывший высокопоставленный дипломат из Госдепартамента, в настоящее время руководящий офисом аналитического центра Совета Америк в Вашингтоне, Эрик Фарнсворт заявил, что данный новый порт открывает пути для продвижения интересов Китая в Южной Америке и создает "ворота на мировые рынки".
В настоящее время это не только деловой вопрос, но и стратегически значимый.
Ранее посол Перу в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес рассказал РИА Новости, что он планирует начать эксплуатацию нового огромного морского порта Чанкай, который в настоящее время строится в Перу, в ноябре. Данный порт строится при участии китайской компании COSCO и перуанской компании Volcan.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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