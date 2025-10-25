Десять минут у тренажёра — и осанка как у атлета: секрет вертикальной тяги

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о простом, но мощном упражнении, которое помогает укрепить спину и улучшить осанку. В интервью "Спорт-Экспресс" специалист отметила, что одним из самых эффективных движений в тренажёрном зале является вертикальная тяга - базовое упражнение, подходящее как новичкам, так и опытным спортсменам.

"Регулярное выполнение этого упражнения помогает правильно развивать мышцы, отвечающие за поддержку позвоночника, что особенно важно для людей, проводящих много времени в сидячем положении," — заявила эксперт.

Почему вертикальная тяга так важна

Современный ритм жизни — работа за компьютером, малоподвижный образ жизни, постоянное напряжение шеи и плеч — делает мышцы спины одной из самых уязвимых зон. Вертикальная тяга помогает развить силу и выносливость именно тех мышц, которые отвечают за осанку и стабильность позвоночника.

"Вертикальная тяга активно включает в работу не только широчайшие мышцы, но и трапециевидные, ромбовидные, а также мышцы плечевого пояса," — уточнила Соболь.

Это упражнение помогает не только укрепить спину, но и улучшить пропорции тела, сделав верхнюю часть корпуса более рельефной и симметричной.

Как правильно выполнять вертикальную тягу

Настройте тренажёр. Сядьте так, чтобы колени плотно упирались в валики, а рукоятка была на уровне вытянутых рук. Возьмитесь за перекладину широким хватом. Ладони направлены вперёд, спина прямая. На выдохе тяните перекладину вниз к груди, сводя лопатки и удерживая корпус неподвижным. На вдохе медленно возвращайтесь в исходное положение, не бросая вес.

Важно не тянуть штангу за счёт рук — основную работу должны выполнять мышцы спины.

"Выполняя вертикальную тягу, одновременно гармонично развивается верхняя часть тела, что помогает достичь более эстетичных пропорций," — подчеркнула тренер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: тянуть рывками или помогать себе корпусом.

Последствие: нагрузка уходит в бицепсы и поясницу, снижается эффективность.

Альтернатива: двигайтесь плавно, контролируя каждую фазу движения.

Ошибка: брать слишком большой вес.

Последствие: нарушается техника, повышается риск травмы.

Альтернатива: выбрать умеренный вес, с которым можно сделать 10-12 повторов без боли.

Ошибка: не сводить лопатки в нижней точке.

Последствие: не включаются ромбовидные мышцы.

Альтернатива: сосредоточьтесь на осознанном сведении лопаток при каждом повторе.

Какие мышцы работают

Широчайшие мышцы спины - формируют красивый V-образный силуэт.

Трапециевидные - отвечают за осанку и подвижность плеч.

Ромбовидные - стабилизируют лопатки.

Задняя дельта - помогает гармонично развивать плечевой пояс.

Мышцы-стабилизаторы - удерживают позвоночник в правильном положении.

"Также вертикальная тяга помогает укрепить мышцы-стабилизаторы, что значительно снижает риск получения травм в повседневной жизни и во время занятий спортом," — добавила Соболь.

Советы шаг за шагом

Делайте 3-4 подхода по 10-12 повторений. Контролируйте дыхание: выдох — при тяге, вдох — при возврате. Держите поясницу слегка прогнутой, не сутультесь. Добавляйте нагрузку постепенно, не жертвуя техникой. После упражнения выполните лёгкую растяжку спины.

А что если нет тренажёра?

Заменить вертикальную тягу можно упражнениями с собственным весом:

Подтягивания на перекладине - классическая альтернатива.

Тяга резинового эспандера сверху вниз - подходит для домашних тренировок.

Гребля в наклоне с гантелями или эспандером — работает на те же мышцы.

Плюсы и минусы упражнения