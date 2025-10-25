Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Упражнения для спины при сколиозе
Упражнения для спины при сколиозе
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 12:03

Десять минут у тренажёра — и осанка как у атлета: секрет вертикальной тяги

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала вертикальную тягу одним из лучших упражнений для спины
Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о простом, но мощном упражнении, которое помогает укрепить спину и улучшить осанку. В интервью "Спорт-Экспресс" специалист отметила, что одним из самых эффективных движений в тренажёрном зале является вертикальная тяга - базовое упражнение, подходящее как новичкам, так и опытным спортсменам.

"Регулярное выполнение этого упражнения помогает правильно развивать мышцы, отвечающие за поддержку позвоночника, что особенно важно для людей, проводящих много времени в сидячем положении," — заявила эксперт.

Почему вертикальная тяга так важна

Современный ритм жизни — работа за компьютером, малоподвижный образ жизни, постоянное напряжение шеи и плеч — делает мышцы спины одной из самых уязвимых зон. Вертикальная тяга помогает развить силу и выносливость именно тех мышц, которые отвечают за осанку и стабильность позвоночника.

"Вертикальная тяга активно включает в работу не только широчайшие мышцы, но и трапециевидные, ромбовидные, а также мышцы плечевого пояса," — уточнила Соболь.

Это упражнение помогает не только укрепить спину, но и улучшить пропорции тела, сделав верхнюю часть корпуса более рельефной и симметричной.

Как правильно выполнять вертикальную тягу

  1. Настройте тренажёр. Сядьте так, чтобы колени плотно упирались в валики, а рукоятка была на уровне вытянутых рук.

  2. Возьмитесь за перекладину широким хватом. Ладони направлены вперёд, спина прямая.

  3. На выдохе тяните перекладину вниз к груди, сводя лопатки и удерживая корпус неподвижным.

  4. На вдохе медленно возвращайтесь в исходное положение, не бросая вес.

Важно не тянуть штангу за счёт рук — основную работу должны выполнять мышцы спины.

"Выполняя вертикальную тягу, одновременно гармонично развивается верхняя часть тела, что помогает достичь более эстетичных пропорций," — подчеркнула тренер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: тянуть рывками или помогать себе корпусом.
    Последствие: нагрузка уходит в бицепсы и поясницу, снижается эффективность.
    Альтернатива: двигайтесь плавно, контролируя каждую фазу движения.

  • Ошибка: брать слишком большой вес.
    Последствие: нарушается техника, повышается риск травмы.
    Альтернатива: выбрать умеренный вес, с которым можно сделать 10-12 повторов без боли.

  • Ошибка: не сводить лопатки в нижней точке.
    Последствие: не включаются ромбовидные мышцы.
    Альтернатива: сосредоточьтесь на осознанном сведении лопаток при каждом повторе.

Какие мышцы работают

  • Широчайшие мышцы спины - формируют красивый V-образный силуэт.

  • Трапециевидные - отвечают за осанку и подвижность плеч.

  • Ромбовидные - стабилизируют лопатки.

  • Задняя дельта - помогает гармонично развивать плечевой пояс.

  • Мышцы-стабилизаторы - удерживают позвоночник в правильном положении.

"Также вертикальная тяга помогает укрепить мышцы-стабилизаторы, что значительно снижает риск получения травм в повседневной жизни и во время занятий спортом," — добавила Соболь.

Советы шаг за шагом

  1. Делайте 3-4 подхода по 10-12 повторений.

  2. Контролируйте дыхание: выдох — при тяге, вдох — при возврате.

  3. Держите поясницу слегка прогнутой, не сутультесь.

  4. Добавляйте нагрузку постепенно, не жертвуя техникой.

  5. После упражнения выполните лёгкую растяжку спины.

А что если нет тренажёра?

Заменить вертикальную тягу можно упражнениями с собственным весом:

  • Подтягивания на перекладине - классическая альтернатива.

  • Тяга резинового эспандера сверху вниз - подходит для домашних тренировок.

  • Гребля в наклоне с гантелями или эспандером — работает на те же мышцы.

Плюсы и минусы упражнения

Плюсы Минусы
Укрепляет спину и осанку Требует тренажёра или перекладины
Развивает гармоничные пропорции тела Ошибки в технике снижают эффект
Подходит новичкам При чрезмерной нагрузке возможен дискомфорт в плечах
Снижает риск травм Нужен контроль за положением корпуса

Мифы и правда

Миф: вертикальная тяга делает спину слишком массивной.
Правда: при умеренной нагрузке упражнение лишь формирует красивый рельеф, не увеличивая объём.

Миф: достаточно одной силовой тренировки в неделю.
Правда: для результата важно заниматься регулярно — не менее двух раз в неделю.

Миф: упражнение подходит только мужчинам.
Правда: вертикальная тяга одинаково эффективна и для женщин — она укрепляет мышцы и улучшает осанку.

Исторический контекст

Вертикальная тяга как часть тренировочного процесса появилась в 1950-х годах, когда стали активно развиваться силовые тренажёры. Это упражнение быстро вошло в классическую "тройку" базовых движений для спины вместе с подтягиваниями и тягой штанги в наклоне. Сегодня оно считается одним из самых безопасных способов укрепления спины в фитнесе.

