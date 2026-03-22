Зимний Торжок / Вид с моста через Тверцу
© creativecommons.org by Сергей Алексеев is licensed under License: CC BY 3.0
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 13:42

Магия старого Торжка: под фундаментом разрушенного дома вскрыли сокровищницу эпохи великих перемен

В Тверской области археологи завершили оценку и передачу в музей уникальной находки: крупнейшего в российской истории клада золотых монет, датируемого концом девятнадцатого — началом двадцатого века. Артефакты были обнаружены специалистами Института археологии Российской академии наук в ходе раскопок в городе Торжок. В данный момент вся коллекция, насчитывающая 409 экземпляров, пополнила фонды Всероссийского историко-этнографического музея. Сами монеты были найдены еще в прошлом году, однако процесс их изучения и подготовки к музейному показу потребовал значительного времени.

История обнаружения клада

Археологические работы проходили в исторической части Торжка, на улице Садовой. В ходе исследования остатков фундамента старинного дома ученые наткнулись на необычный предмет. Здание, где был спрятан ценный груз, было разрушено еще в период Великой Отечественной войны, что послужило своеобразной консервацией для тайника, скрытого под слоями земли и обломками строения.

Сокровище хранилось внутри керамической чашки, сохранившей ручку и характерный венчик по краю. Такая упаковка позволила монетам уцелеть даже после разрушения жилого дома, сохранив первоначальный вид коллекции. Условия обнаружения подчеркивают мастерство археологов, сумевших извлечь хрупкую керамику, не повредив содержимое, которое находилось под фундаментом десятилетиями.

Руководитель Новоторжского археологического отряда Наталья Сарафанова в разговоре с журналистами отметила исключительную редкость подобных находок. По оценкам специалистов, на текущий момент это самое объемное собрание золотых денежных знаков указанной эпохи, зафиксированное на территории страны.

Уникальность находки и состав

Коллекция состоит из 409 золотых монет, чеканка которых относится к периоду поздней Российской империи. Использование золота в качестве средства накопления частными лицами в те годы было распространенной практикой, однако масштаб собранного капитала указывает на высокий социальный статус владельца тайника.

Точная классификация монет позволила ученым детально восстановить хронологию скрытого богатства. Высокая сохранность металла объясняется физико-химическими свойствами золота и удачным местом хранения, которое защитило чашку от агрессивного воздействия влаги и почвенной коррозии.

"Подобные открытия позволяют нам не просто пополнять музейные коллекции, но и предметно изучать историю повседневности наших предков. Торжок всегда был важным торговым и логистическим узлом, и такие находки доказывают активное накопление капитала в провинциальных городах того времени. Для региона это огромный шаг в популяризации исторического наследия среди туристов и исследователей. Очень важно, что памятники такого уровня остаются в местных экспозициях для широкого доступа".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Научное и культурное значение

Всероссийский историко-этнографический музей теперь обладает экспонатом, который может стать центром притяжения для специалистов по нумизматике и истории России начала двадцатого века. Передача монет из лабораторий института в музейные фонды знаменует завершение этапа полевых исследований.

Исследователи полагают, что изучение обстоятельств, при которых люди оставляли такие крупные суммы в разрушенных домах, поможет лучше понять драматические события того времени. Каждая монета в этом кладе несет в себе отпечаток экономической ситуации страны, находящейся на пороге глобальных перемен. Об находке сообщает ТАСС.

Музейная администрация планирует включить коллекцию в постоянную экспозицию, предварительно завершив все необходимые процедуры по каталогизации. Для научной общественности этот клад станет предметом анализа на годы вперед, так как он дает редкую возможность проследить за циркуляцией золота в частных руках накануне революционных потрясений.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

