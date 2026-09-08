Большой семье — большую машину: для многодетных могут изменить условия льготной покупки авто
В большой семье машина часто работает без выходных. Утром там школьные рюкзаки, вечером пакеты из магазина, а между делом — детские кресла, коляска и вечный спор за место у окна. Когда салон забит под завязку, слабый мотор начинает нервничать уже на подъёме, а водитель — считать не только деньги, но и секунды. Именно поэтому идея дать многодетным семьям отдельные льготы на более вместительные и более мощные автомобили не выглядит случайной. Владимир Путин её поддержал, но конкретные условия пока не названы.
- Что предлагают многодетным семьям
- Как работает действующая программа
- Что может измениться для семей
- Ответы на популярные вопросы
"Когда большая семья выбирает автомобиль, вопрос упирается не только в посадочные места. Нужна и тяга, если машина часто едет с полной загрузкой, особенно в городе и на трассе. Если льгота позволит взять более подходящую модель, это уже не формальность, а реальная помощь. Но параметры такой меры надо считать аккуратно, чтобы она не превратилась в размытое обещание".
автоэксперт Иван Рогов
Что предлагают многодетным семьям
Инициатива прозвучала от уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Она предложила предусмотреть дополнительные льготы для семей, которым нужны большие машины с более мощными двигателями. Владимир Путин это поддержал и заявил, что вопрос обязательно рассмотрят.
Логика здесь простая и бытовая, без украшений. Семиместный салон сам по себе не решает проблему, если машина с трудом тянет полный кузов людей и вещей. При этом более вместительные и более мощные модели обычно стоят дороже, и это уже бьёт по семейному бюджету.
Президент отдельно отметил, что такая мера может помочь сразу по двум направлениям. Семьи получат более подходящие машины, а российский автопром — дополнительный спрос. Пока это только идея, а не готовое решение с цифрами и сроками.
Как работает действующая программа
Сейчас для семей уже действует отдельная господдержка. В 2026 году программа "Семейный автомобиль" даёт скидку 10% на подходящую машину для семей с двумя и более детьми. Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания есть и ограничения: цена — до 2 млн рублей, локализация — не менее 2500 баллов.
Именно тут новая инициатива может оказаться заметной. Многие крупные семейные модели в нынешний ценовой потолок не попадают. А если семья ищет именно просторный автомобиль, выбор быстро сужается.
На практике это означает простой выбор без красивых слов. Или брать машину попроще и укладываться в лимит, или ждать решения по новой льготе. Сейчас неизвестно, будут ли повышать предельную стоимость, увеличивать скидку или вводить отдельную программу для таких моделей.
"Для многодетной семьи главное — не просто семь мест в техпаспорте, а запас по массе, тяге и ресурсу. Когда машина постоянно едет с полной загрузкой, слабый мотор быстро начинает раздражать владельца. Поэтому сама идея льготы выглядит понятной, но без чётких параметров она пока повисает в воздухе. Сначала надо определить, какие именно модели попадут под поддержку и где пройдёт ценовая граница".
автоэксперт Дмитрий Сафронов
Что может измениться для семей
Сейчас у инициативы нет конкретной формы. Неясно, поднимут ли планку стоимости автомобиля, увеличат размер скидки или запустят отдельную программу. Без этого любая поддержка остаётся разговором на уровне идеи.
Для семей с несколькими детьми вопрос упирается не в желание, а в выбор. Нужен салон, куда влезают все, и мотор, который не задыхается под нагрузкой. Если автомобиль становится слишком дорогим для действующего лимита, скидка 10% уже не спасает.
Параллельно остаётся и второй слой задачи — рынок машин с двигателем внутреннего сгорания. Если параметры льготы расширят, под неё могут попасть как раз те модели, которые сейчас выпадают из программы. Но до этого момента говорить можно только о намерении, а не о готовом механизме.
Ответы на популярные вопросы
Кому уже сейчас доступна скидка 10%?
Семьям с двумя и более детьми, если машина подходит под условия программы "Семейный автомобиль".
Какой лимит цены действует для машин с ДВС?
До 2 млн рублей. Плюс есть требование по локализации — не менее 2500 баллов.
Что именно хотят изменить для многодетных?
Пока обсуждают дополнительные льготы на более вместительные и более мощные автомобили. Конкретных условий ещё нет.
Решение уже принято?
Нет. Владимир Путин инициативу поддержал, но вопрос только должны проработать.
"Если мера будет привязана к конкретным параметрам автомобиля, она станет понятной для семей и для рынка. Но размытые формулировки тут не работают: люди должны заранее видеть цену, класс машины и размер поддержки. Иначе льгота останется на бумаге, а это уже никого не спасает".
автоэксперт Иван Рогов
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