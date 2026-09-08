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Покупка машины
Покупка машины
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Иван Рогов Опубликована сегодня в 12:02

Большой семье — большую машину: для многодетных могут изменить условия льготной покупки авто

В большой семье машина часто работает без выходных. Утром там школьные рюкзаки, вечером пакеты из магазина, а между делом — детские кресла, коляска и вечный спор за место у окна. Когда салон забит под завязку, слабый мотор начинает нервничать уже на подъёме, а водитель — считать не только деньги, но и секунды. Именно поэтому идея дать многодетным семьям отдельные льготы на более вместительные и более мощные автомобили не выглядит случайной. Владимир Путин её поддержал, но конкретные условия пока не названы.

"Когда большая семья выбирает автомобиль, вопрос упирается не только в посадочные места. Нужна и тяга, если машина часто едет с полной загрузкой, особенно в городе и на трассе. Если льгота позволит взять более подходящую модель, это уже не формальность, а реальная помощь. Но параметры такой меры надо считать аккуратно, чтобы она не превратилась в размытое обещание".

автоэксперт Иван Рогов

Что предлагают многодетным семьям

Инициатива прозвучала от уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Она предложила предусмотреть дополнительные льготы для семей, которым нужны большие машины с более мощными двигателями. Владимир Путин это поддержал и заявил, что вопрос обязательно рассмотрят.

Логика здесь простая и бытовая, без украшений. Семиместный салон сам по себе не решает проблему, если машина с трудом тянет полный кузов людей и вещей. При этом более вместительные и более мощные модели обычно стоят дороже, и это уже бьёт по семейному бюджету.

Президент отдельно отметил, что такая мера может помочь сразу по двум направлениям. Семьи получат более подходящие машины, а российский автопром — дополнительный спрос. Пока это только идея, а не готовое решение с цифрами и сроками.

Как работает действующая программа

Сейчас для семей уже действует отдельная господдержка. В 2026 году программа "Семейный автомобиль" даёт скидку 10% на подходящую машину для семей с двумя и более детьми. Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания есть и ограничения: цена — до 2 млн рублей, локализация — не менее 2500 баллов.

Именно тут новая инициатива может оказаться заметной. Многие крупные семейные модели в нынешний ценовой потолок не попадают. А если семья ищет именно просторный автомобиль, выбор быстро сужается.

На практике это означает простой выбор без красивых слов. Или брать машину попроще и укладываться в лимит, или ждать решения по новой льготе. Сейчас неизвестно, будут ли повышать предельную стоимость, увеличивать скидку или вводить отдельную программу для таких моделей.

"Для многодетной семьи главное — не просто семь мест в техпаспорте, а запас по массе, тяге и ресурсу. Когда машина постоянно едет с полной загрузкой, слабый мотор быстро начинает раздражать владельца. Поэтому сама идея льготы выглядит понятной, но без чётких параметров она пока повисает в воздухе. Сначала надо определить, какие именно модели попадут под поддержку и где пройдёт ценовая граница".

автоэксперт Дмитрий Сафронов

Что может измениться для семей

Сейчас у инициативы нет конкретной формы. Неясно, поднимут ли планку стоимости автомобиля, увеличат размер скидки или запустят отдельную программу. Без этого любая поддержка остаётся разговором на уровне идеи.

Для семей с несколькими детьми вопрос упирается не в желание, а в выбор. Нужен салон, куда влезают все, и мотор, который не задыхается под нагрузкой. Если автомобиль становится слишком дорогим для действующего лимита, скидка 10% уже не спасает.

Параллельно остаётся и второй слой задачи — рынок машин с двигателем внутреннего сгорания. Если параметры льготы расширят, под неё могут попасть как раз те модели, которые сейчас выпадают из программы. Но до этого момента говорить можно только о намерении, а не о готовом механизме.

Ответы на популярные вопросы

Кому уже сейчас доступна скидка 10%?
Семьям с двумя и более детьми, если машина подходит под условия программы "Семейный автомобиль".

Какой лимит цены действует для машин с ДВС?
До 2 млн рублей. Плюс есть требование по локализации — не менее 2500 баллов.

Что именно хотят изменить для многодетных?
Пока обсуждают дополнительные льготы на более вместительные и более мощные автомобили. Конкретных условий ещё нет.

Решение уже принято?
Нет. Владимир Путин инициативу поддержал, но вопрос только должны проработать.

"Если мера будет привязана к конкретным параметрам автомобиля, она станет понятной для семей и для рынка. Но размытые формулировки тут не работают: люди должны заранее видеть цену, класс машины и размер поддержки. Иначе льгота останется на бумаге, а это уже никого не спасает".

автоэксперт Иван Рогов

Проверено экспертом: автоэксперт Иван Рогов

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Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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