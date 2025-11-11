Происшествия Россия Авто и мото Красота и здоровье Все рубрики
Собака у ветеринара
Собака у ветеринара
Опубликована сегодня в 20:09

Крупные собаки поражают своей силой — но одна болезнь способна всё разрушить

Крупные собаки восхищают своей мощью, преданностью и характером, но именно их внушительные размеры делают их более уязвимыми к ряду заболеваний. Ответственный хозяин должен не только любить питомца, но и знать, какие болезни чаще всего поражают больших собак, чтобы вовремя распознать тревожные симптомы и обратиться к ветеринару.

1. Дисплазия тазобедренного сустава

Это одно из самых распространённых наследственных заболеваний у крупных пород — немецких овчарок, сенбернаров, бернских зенненхундов и молоссов. Болезнь поражает суставы бёдер, при этом костные поверхности начинают тереться друг о друга, вызывая боль и воспаление.

Основные признаки: хромота, трудности при подъёме по лестнице, нежелание бегать или прыгать. Главная профилактика — контроль веса: ожирение усиливает нагрузку на суставы.

"Дисплазия тазобедренного сустава является генетическим заболеванием, которое влияет на суставы бедра", — отмечено в статье Константины Маллиу.

Лечение подбирает ветеринар. В лёгких случаях помогают физиотерапия, добавки и обезболивающие, в тяжёлых — операция по коррекции сустава.

2. Артрит

Артрит часто развивается у крупных и пожилых собак. Заболевание поражает суставной хрящ, из-за чего движения становятся болезненными. Питомец может неохотно вставать, избегать прогулок, прихрамывать и терять интерес к активностям.

Причины — возраст, избыточный вес, травмы или генетическая предрасположенность. Поддерживайте собаку в форме и не перекармливайте. Ветеринар может назначить препараты, физиотерапию или хирургическое вмешательство.

"Большие собаки более склонны к развитию артрита из-за большого их размера", — указывает эксперт.

3. Синдром Воблера (задняя шейная спондиломиелопатия)

Это неврологическое заболевание поражает шейный отдел позвоночника. Наиболее подвержены доберманы, ротвейлеры и доги. Болезнь получила своё название из-за характерной шаткой походки.

Синдром развивается из-за деформации позвонков, которые давят на спинной мозг. Симптомы: слабость задних конечностей, шаткость движений, трудности при вставании и даже паралич.

Диагностика проводится при помощи МРТ или рентгена. Лечение включает медикаменты, ограничение активности и, при тяжёлых формах, операцию.

"Давление, причинённое в спинной мозг, прерывает нервные сигналы, что вызывает нестабильность и слабость задних ног", — уточняет Маллиу.

4. Дилатационная кардиомиопатия

Это серьёзное заболевание сердца, при котором сердечная мышца истончается и теряет способность эффективно перекачивать кровь. Особенно часто встречается у доберманов и ирландских волкодавов.

Симптомы: одышка, кашель, быстрая утомляемость, потеря веса, слабость и обмороки. Диагностика включает УЗИ сердца, ЭКГ и анализы крови.

Лечение направлено на замедление прогрессирования болезни и поддержание работы сердца с помощью лекарств.

5. Скручивание желудка (гастро-торсия)

Это опасное состояние, требующее неотложной помощи. Желудок переполняется газом и пищей, затем перекручивается, нарушая кровообращение. В результате собака может погибнуть за считанные часы.

Крупные и глубокогрудые породы (немецкие овчарки, лабрадоры, доги) особенно подвержены.

Основные признаки: вздутие живота, рвота, беспокойство, затруднённое дыхание. Срочно обратитесь к ветеринару — только оперативное вмешательство может спасти жизнь.

Профилактика: избегайте активных игр и тренировок за 30-60 минут до и после кормления, кормите дробно, используя миски, замедляющие поедание пищи.

Профилактика и уход

  1. Регулярные визиты к ветеринару. Осмотр хотя бы дважды в год позволяет выявить проблемы на ранней стадии.

  2. Контроль веса. Лишний вес усиливает нагрузку на суставы и сердце.

  3. Сбалансированное питание. Качественный корм или натуральное питание с учётом породы и возраста.

  4. Физическая активность. Дозированные прогулки, плавание и умеренные игры полезны для суставов и мышц.

  5. Наблюдение за поведением. Любые изменения — повод насторожиться.

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что у собаки болят суставы?
Она начинает хромать, тяжело подниматься, избегает прыжков и игр.

Можно ли предотвратить дисплазию?
Полностью — нет, но контроль веса, умеренные нагрузки и добавки для суставов помогают снизить риск.

Почему крупные породы живут меньше?
Их организм быстрее изнашивается: сердце и суставы несут большую нагрузку из-за массы тела.

Мифы и правда

  • Миф: большие собаки всегда здоровее мелких.
    Правда: крупные породы чаще страдают от суставных и сердечных заболеваний.

  • Миф: артрит бывает только у старых собак.
    Правда: он может развиться и в молодом возрасте после травмы.

  • Миф: если собака ест, значит здорова.
    Правда: некоторые болезни долго протекают без снижения аппетита.

3 интересных факта

  1. Доберманы — одни из самых чувствительных к кардиомиопатии собак.

  2. Немецкие овчарки чаще других страдают от дисплазии.

  3. Воблер-синдром получил своё название из-за покачивающейся походки ("wobble" — "качаться").

