Основные проблемы с ноутбуками часто связаны с их батареей. Техноэксперт Сергей Биржевой дал ряд советов по уходу за ноутбуком, чтобы продлить его срок службы.

Важно держать ноутбук подключенным к сети, когда это возможно, так как современные устройства автоматически прекращают подачу электроэнергии при полной зарядке. Не рекомендуется оставлять ноутбук в спящем режиме на длительное время; лучше его выключать или переводить в режим гибернации.

Также следует избегать физических повреждений, например, не стучать по крышке и избегать засорения внутренних компонентов.

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