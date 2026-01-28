Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мозг и искусственный интеллект
Мозг и искусственный интеллект
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 17:52

Граница стирается: мозг обрабатывает язык по тем же принципам, что и искусственный интеллект

Человеческий мозг, как выяснилось, обрабатывает речь не так уж далеко от принципов, на которых работают современные системы искусственного интеллекта. Новые данные показывают, что понимание языка формируется постепенно, шаг за шагом, а не по жёстким правилам, как считалось раньше. Это сближает нейробиологию и ИИ сильнее, чем предполагали учёные ещё несколько лет назад. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

Мозг и ИИ: неожиданное сходство

Исследование показало, что при восприятии устной речи мозг действует по упорядоченной схеме, напоминающей архитектуру крупных языковых моделей. Учёные анализировали нейронную активность людей во время прослушивания получасового подкаста. Для этого использовалась электрокортикография, позволяющая с высокой точностью фиксировать сигналы мозга в реальном времени. Полученные данные выявили чёткую последовательность этапов обработки речи, от простых элементов к более сложным смысловым конструкциям.

Особое внимание исследователи уделили сравнению этих этапов с работой языковых моделей, таких как GPT-2 и Llama 2. Оказалось, что ранние реакции мозга соотносятся с начальными слоями ИИ, а более поздние — с глубокими уровнями, где формируется контекст и общий смысл высказывания. Эти наблюдения хорошо вписываются в более широкий научный разговор о том, как язык и ИИ воспринимаются человеком и почему аналогии между ними оказываются столь убедительными.

Роль языковых зон мозга

Наиболее ярко сходство проявилось в ключевых языковых областях, включая зону Брока. Именно там пик активности возникал позже всего, когда речь шла о сложных смысловых связях. Это говорит о том, что мозг не "считывает" значение мгновенно, а постепенно накапливает его по мере поступления информации. Подобный принцип давно заложен в архитектуру языковых моделей, где каждый уровень добавляет новый слой интерпретации.

"Больше всего нас удивило то, насколько точно временное разворачивание смысла в мозге соответствует последовательности преобразований в больших языковых моделях. Несмотря на то, что эти системы устроены совершенно по-разному, обе они, похоже, сходятся в том, что понимание строится по принципу поэтапного накопления", — отметил доктор Ариэль Гольдштейн.

Переосмысление языка и смысла

Результаты работы ставят под сомнение классические лингвистические подходы, основанные на строгих правилах, фонемах и морфемах. Анализ показал, что такие элементы плохо объясняют реальную динамику мозговой активности. Гораздо лучше с этой задачей справляются контекстуальные представления, аналогичные тем, которые используют современные модели ИИ. Это перекликается с выводами о том, что человеческий язык снижает когнитивную нагрузку мозга, позволяя понимать сложные сообщения без постоянного анализа каждой отдельной единицы.

Исследователи подчёркивают, что мозг ориентируется не на изолированные слова, а на общий поток информации, интонацию и ситуацию. Такой гибкий подход помогает быстро адаптироваться к новым условиям общения и объясняет, почему живой язык так трудно формализовать.

Новый ресурс для науки

Важной частью проекта стало открытие доступа к полному набору нейронных данных и лингвистических характеристик. Этот массив информации стал общедоступным ресурсом для исследователей. Он позволяет проверять разные теории понимания языка и создавать вычислительные модели, более близкие к реальным процессам в человеческом мозге.

В итоге исследование не только сближает нейробиологию и искусственный интеллект, но и показывает, что ИИ может служить инструментом для более глубокого понимания работы мозга. Эти выводы открывают новые перспективы для изучения языка, мышления и природы человеческого сознания.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.

Читайте также

Земля потеряла тепло не из-за катастрофы: дно океана медленно выключало планетарный обогрев сегодня в 13:43

Ученые выяснили, как изменения химического состава океанов после эпохи динозавров могли запустить глобальное похолодание и навсегда изменить климат Земли.

Читать полностью » ИИ классифицировал следы динозавров с точностью 90% — PNAS сегодня в 11:09
Динозавры оставили улику, которую не замечали десятилетиями: алгоритм увидел больше человека

Искусственный интеллект научился распознавать следы динозавров и выявлять детали, которые десятилетиями ускользали от учёных, меняя взгляды на эволюцию.

Читать полностью » Компасы могли сойти с ума: древнее дерево сохранило следы разворота магнитных полюсов Земли сегодня в 10:20

Древнее дерево из Нового Южного Уэльса может раскрыть тайны прошлых смен магнитных полюсов Земли, помогая понять возможные будущие риски для климата и технологий, связанных с ослаблением магнитного щита.

Читать полностью » Учёные создали крошечные землетрясения внутри микрочипа — Nature сегодня в 6:03
Землетрясение размером с песчинку: внутри микрочипа запустили процесс, который изменит смартфоны

Инженеры научились создавать мини-землетрясения на микрочипах. Лазер может изменить архитектуру смартфонов и ускорить развитие беспроводной электроники.

Читать полностью » Космические струны теоретически могут искривлять время — физики вчера в 19:26
Тонкие как протон, длинные как световые годы: космические струны угрожают привычному ходу времени

Космические струны называют шрамами ранней Вселенной. Физики обсуждают, как они искажают пространство-время и почему теория допускает путешествия в прошлое.

Читать полностью » Генетический анализ показал падение численности людей до 1280 особей 930–813 тыс лет назад— журнал Science вчера в 15:01
930 тысяч лет назад людей могло остаться меньше, чем в одном стадионе: что показали геномы 3 000 человек

Научные исследования подтверждают шокирующую гипотезу о том, как число предков человека сократилось до 1280 особей из-за климатических изменений. Узнайте больше!

Читать полностью » Сверхкрупные запасы высокосортного золота выявлены в Китае — геологи вчера в 12:25
Земля дала трещину — и отдала золото: под Китаем вскрыли жилу, от которой зашатаются рынки

В Китае подтверждено открытие одного из крупнейших и самых качественных золотых месторождений в мире, способного повлиять на рынки и стратегию добычи.

Читать полностью » DECam фиксирует 669 млн галактик в обзоре DES вчера в 9:10
Космос ускоряется не по плану: шестилетние наблюдения выявили сбой в устройстве Вселенной

DES объединил 4 метода: DECam за 758 ночей сняла 669 млн галактик и построила карту расширения за 6 млрд лет — тёмная энергия теперь видна яснее.

Читать полностью »

Вес стоял как вкопанный — жир не уходил даже при тренировках: смена интенсивности решила проблему
Всего час от Берлина — и будто в другом мире: эти городки идеально подходят для перезагрузки
Редкий подарок неба с подвохом: два затмения за год заставят бронировать лучшие точки заранее
Забыла про частый полив — и стало только лучше: находка для занятых и новичков
Думала, это обычные высыпания — а оказалось другое: почему бугорки на ногах появляются снова и снова
Минус жир — плюс сила: тренировки, которые не превращают возраст в приговор
Аэробные упражнения снизили биологический возраст мозга почти на год — Knowridge
Модно и дорого, но бесполезно: этот способ не подходит для домашней рассады
