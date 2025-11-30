Русский язык под давлением: эстонский парламент готовит запрет дубляжа и повышение штрафов

Эстонии обсуждают новые языковые нормы, которые могут изменить работу кинотеатров и медиасервисов, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию ERR. Парламент страны рассматривает поправки, предполагающие запрет дубляжа фильмов на русский язык.

Законодательные инициативы

По данным ERR, парламентарии вынесли на обсуждение пакет поправок к закону о языке. Среди них — пункт, который запрещает дублирование кинофильмов на русский язык для широкого проката. Исключение предлагают оставить только для детских и семейных картин, ориентированных на аудиторию, которой необходима адаптация контента.

Журналисты уточняют, что изменения затронут и кинотеатры, которые в случае принятия поправок будут обязаны показывать фильмы без русскоязычного дубляжа. Власти считают, что новый порядок приблизит сферу кинопроката к требованиям действующей языковой политики.

Дополнительные меры контроля

В парламенте также обсуждаются другие изменения, направленные на усиление ответственности в сфере соблюдения языковых норм. По данным телерадиокомпании, одна из поправок предполагает увеличение штрафов за нарушение требований законодательства о языке. Законодатели утверждают, что обновлённые меры должны сделать контроль более эффективным.

Инициативы рассматриваются в рамках общего пакета реформ, который затрагивает образование, сферу услуг и медиа. В случае принятия поправок новая система регулирования станет обязательной для всех участников рынка, связанных с производством и прокатом аудиовизуального контента.