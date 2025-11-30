Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кинотеатр
Кинотеатр
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Мир
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:39

Русский язык под давлением: эстонский парламент готовит запрет дубляжа и повышение штрафов

В Эстонии предложили запретить дубляж фильмов на русский язык

Эстонии обсуждают новые языковые нормы, которые могут изменить работу кинотеатров и медиасервисов, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию ERR. Парламент страны рассматривает поправки, предполагающие запрет дубляжа фильмов на русский язык.

Законодательные инициативы

По данным ERR, парламентарии вынесли на обсуждение пакет поправок к закону о языке. Среди них — пункт, который запрещает дублирование кинофильмов на русский язык для широкого проката. Исключение предлагают оставить только для детских и семейных картин, ориентированных на аудиторию, которой необходима адаптация контента.

Журналисты уточняют, что изменения затронут и кинотеатры, которые в случае принятия поправок будут обязаны показывать фильмы без русскоязычного дубляжа. Власти считают, что новый порядок приблизит сферу кинопроката к требованиям действующей языковой политики.

Дополнительные меры контроля

В парламенте также обсуждаются другие изменения, направленные на усиление ответственности в сфере соблюдения языковых норм. По данным телерадиокомпании, одна из поправок предполагает увеличение штрафов за нарушение требований законодательства о языке. Законодатели утверждают, что обновлённые меры должны сделать контроль более эффективным.

Инициативы рассматриваются в рамках общего пакета реформ, который затрагивает образование, сферу услуг и медиа. В случае принятия поправок новая система регулирования станет обязательной для всех участников рынка, связанных с производством и прокатом аудиовизуального контента.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

IRNA: Жена вице-президента Ирана погибла в автокатастрофе под Тегераном вчера в 23:22
Трагедия на трассе под Тегераном: ДТП унесло жизнь супруги вице-президента Ирана

На трассе Гармсар – Тегеран погибла жена вице-президента Ирана, трое детей и её отец оказались в больнице. Причины аварии сейчас выясняют.

Читать полностью » Южная Осетия расширяет туристическую инфраструктуру для россиян вчера в 21:12
Скрытый курортный рай: Южная Осетия собирается удивить российских туристов и заработать миллионы

Южная Осетия стремительно меняется: экспорт растет, инвесторы изучают площадки, а туристы открывают новые маршруты. Как республика укрепляет связи с Россией?

Читать полностью » В Финляндии повысили максимальную плату за детсад до 335 евро — Минобразования 29.11.2025 в 17:59
Индексация потрясёт бюджеты: стоимость сада в Финляндии поднимут до уровня, которого никто не ждал

Финляндия готовится повысить стоимость детсадов, и на фоне рекордно низкой рождаемости это решение вызывает вопросы о будущем всей системы образования.

Читать полностью » В Китае врачи извлекли из желудка пациента зажигалку спустя 35 лет 29.11.2025 в 17:48
Пациент пожаловался на боль — и медики нашли внутри предмет, который невозможно было представить

Китайские врачи столкнулись с редким случаем: им пришлось извлекать из желудка предмет, проглоченный на спор десятилетия назад, и решение оказалось неожиданным.

Читать полностью » Андрей Ермак подал заявление об отставке — Владимир Зеленский 28.11.2025 в 18:46
Зеленский теряет правую руку: почему отставка Ермака похожа на политический обвал

Президент Украины сообщил о поданном заявлении об отставке главы офиса, оставив без пояснений причины и дальнейшие шаги, что усилило внимание к ситуации.

Читать полностью » У главы офиса Зеленского Андрея Ермака прошли обыски: подробности 28.11.2025 в 11:10
Команда Зеленского под прессом: обыск у Ермака намекает на большой политический обвал

Обыски у Андрея Ермака усилили напряжение вокруг антикоррупционного дела, вскрыв множественные версии и намеки на аппаратные перестановки в окружении Зеленского.

Читать полностью » Бельгия предупредила о рисках использования российских активов — FT 28.11.2025 в 3:17
Бельгия нажала на тормоз ЕС: замороженные российские активы превращаются в головную боль Европы

Брюссель обострил европейскую дискуссию о замороженных российских активах, указав на политические и юридические риски планов ЕС перед предстоящим саммитом.

Читать полностью » Козлов сообщил о росте турпотока в КНДР до пяти тысяч россиян 27.11.2025 в 12:12
Возвращение поездов и новый спрос: туристические обмены с КНДР ускоряются на фоне расширения маршрутов

Туристические обмены между Россией и КНДР достигли нового уровня: более 5000 российских туристов посетили Северную Корею на фоне открытия прямых рейсов.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Глютен нарушает пищеварение и усвоение питательных веществ у собак — Patas da Casa
Наука
В детских игрушках нашли свинец и барий — Университет Сан-Паулу
Спорт и фитнес
Подтягивания укрепляют мышцы спины и улучшили осанку — Fitseven
Дом
Дизайнеры предложили заменить фурнитуру для обновления шкафов на кухне
Туризм
Путешественница оценила в Исине ремесленную улицу Шушань
Красота и здоровье
Белковый завтрак снижает висцеральный жир после 40 — диетологи
Еда
Кулинары показали способ жарить блины без комков — Ristorante News
Авто и мото
Суд уточнил, что видео с телефона не считается автоматической фиксацией — юристы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet