Алла Малькова Опубликована сегодня в 12:27

Свои как чужие: русские семьи-переселенцы потребовали справедливых правил при приёме детей в школы

Госдума рассмотрит проект об освобождении русскоговорящих детей от экзамена при поступлении в школу

Русские семьи-переселенцы вновь заявили о несправедливости при приёме их детей в российские школы, об этом сообщает РИА Новости. Родители подчёркивают, что процедура вступления фактически уравнивает русскоязычных детей, вернувшихся в страну, с иностранцами, не владеющими языком.

Законодательная инициатива и причины недовольства

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий освободить русскоговорящих детей от обязательного экзамена по русскому языку. Сейчас школы требуют одинакового подтверждения владения языком от всех иностранных учащихся, вне зависимости от того, вырос ли ребёнок в русской культурной среде или впервые сталкивается с русской речью.

Переселенцы считают, что практика приводит к абсурдным ситуациям: дети, для которых русский язык является родным, сталкиваются с формальными препятствиями и вынуждены проходить тестирование наравне с теми, кто только начинает его изучать. Родители объясняют, что это нарушает принцип справедливости и не учитывает реальных образовательных потребностей.

Оценка правозащитного сообщества

Член Совета при президенте Кирилл Кабанов назвал происходящее системной проблемой.

"Русские люди не проходят эти тесты, и в этом огромная проблема… Как можно работать и как можно отказывать вот этому ребёнку, его семье? Я этого понять не могу", — заявил он.

Он отметил, что подобных случаев становится всё больше, а последствия, по его словам, затрагивают основы миграционной и национальной политики.

"Мы отказываем своим реальным соотечественникам, но запускаем… людей, которые такими соотечественниками не будут никогда", — подчеркнул Кабанов.

По его словам, вопрос будет поднят перед руководством страны, поскольку текущая практика "дискредитирует заявленные цели государственной политики".

Что будет обсуждаться дальше

Инициаторы законопроекта предлагают выделить русскоговорящих детей в отдельную категорию при поступлении в школу. Это позволит избежать дублирования требований и снизит административные барьеры для семей, возвращающихся в Россию.

Дальнейшая судьба законопроекта зависит от работы профильных комитетов, которым предстоит оценить последствия предложенных изменений для образовательной системы и региональных практик.

