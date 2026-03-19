Газон, газонная трава
© commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 11:32

Зелёные метры: как Нижний Новгород задает новые стандарты благоустройства жилых кварталов

В Нижнем Новгороде определили список оптимальных растений для благоустройства современных жилых кварталов. Специалисты в сфере ландшафтного проектирования рекомендуют девелоперам опираться на проверенные временем культуры, способные адаптироваться к местному климату. Предложенные решения уже находят применение на крупных строительных площадках города, формируя новый визуальный облик жилой среды.

Принципы подбора растений

Создание качественного ландшафта требует акцентных решений, способных выделить проект на общем фоне. Директор ГК "Эко-стиль" Роман Степанцев рекомендует застройщикам включать в проекты редкие сортовые виды, которые служат эстетическим ядром композиции. Стриженные формы лиственных пород и крупные кустарники эффектно дополняют структуру пространства, добавляя ему характера.

Среди кустарников особой популярностью у нижегородских девелоперов сегодня пользуются сирени, гортензии и спиреи. Эти растения отличаются устойчивостью и декоративностью, что крайне важно для поддержания привлекательного вида дворовых территорий на протяжении долгого времени.

Хвойные породы по-прежнему занимают лидирующие позиции в проектах из-за своей способности сохранять цвет круглый год. Так, пространство возле площадки "МТС Live Холл" уже украшено семиметровыми елями, которые стали полноценным элементом городского экстерьера.

"При работе над проектами ЖК важно не просто высадить деревья, но и выстроить целостную систему озеленения. Инвестиции в качественный посадочный материал окупаются за счет повышения привлекательности жилья для покупателей. Грамотное сочетание хвойных и лиственных пород позволяет менять восприятие территории в зависимости от сезона. Продуманный ландшафт становится важной частью бренда девелопера и значительно улучшает качество жизни будущих резидентов".

Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Реализация в нижегородских ЖК

Жилой комплекс "Резиденция" на улице Белинского стал одним из примеров комплексного подхода к благоустройству. Застройщик YUNIKA сделал выбор в пользу проверенного сочетания елей, туй и можжевельников различных сортов, что визуально структурировало придомовую территорию первого этапа строительства.

Лиственные деревья здесь играют роль функциональных элементов, обеспечивающих создание тени в летний период. Высадка калины позволяет разнообразить палитру осеннего облика ЖК, когда листва меняет свой оттенок и создает насыщенные визуальные пятна на фоне серых городских фасадов.

Объединяющим звеном в таких проектах традиционно выступает газон. Он служит нейтральным фоном для более крупных растений, позволяя выделить их форму и фактуру, делая двор визуально опрятным и законченным.

Критерии выбора подрядчиков

Организация озеленения требует профессионального подхода к выбору поставщиков и исполнителей работ. Роман Степанцев настаивает на необходимости долгосрочного партнерства, где подрядчик несет прямую ответственность за приживаемость и состояние растений.

Ключевым преимуществом специализированной компании эксперт называет наличие собственного питомника. Собственная база позволяет фирмам не только самостоятельно контролировать качество посадочного материала, но и обеспечивать его надлежащее хранение до момента высадки на объекте.

Работа с подрядчиком, который сам выращивает растения, существенно снижает риск получения некондиционных саженцев. Такая модель взаимодействия минимизирует логистические издержки и позволяет специалистам точнее планировать этапы озеленения в рамках строительного цикла крупных объектов.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

