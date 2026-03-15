Махачкала, южная часть города
© commons.wikimedia.org by Suleymannabiev is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 21:43

Зеленый оазис посреди мегаполиса: как новый ландшафтный дизайн изменит облик Махачкалы

В центре Махачкалы завершились работы по обновлению ландшафтного дизайна в знаковых общественных пространствах города. В сквере имени поэтессы Фазу Алиевой и на прилегающей центральной площади высадили новые хвойные деревья — туи и голубые ели. Работы провели сотрудники муниципального предприятия "Дирекция парков и скверов" в рамках текущей программы по развитию городской инфраструктуры. Всего территория пополнилась восемью крупными саженцами, которые должны стать частью обновленного облика столицы Дагестана.

Масштаб озеленения центральной части города

Регулярное обновление растительности в историческом центре Махачкалы стало частью системной работы городской администрации. В этот раз точечная высадка затронула два ключевых участка: сквер имени Фазу Алиевой и пространство рядом с центральной площадью. Всего специалисты высадили шесть туй в парковой зоне и два хвойных дерева непосредственно на площади.

Подобные акции проводятся муниципальными службами планомерно, чтобы поддерживать эстетическую привлекательность мест с высокой проходимостью. В мэрии подчеркнули, что подобные меры способствуют созданию комфортной среды для горожан и многочисленных туристов. Вклад сотрудников "Дирекции парков и скверов" отмечен как существенный шаг к укреплению зеленого фонда столицы региона.

Почему выбрали именно эти хвойные породы

Выбор туй и голубых елей для центральной части Махачкалы обоснован их высокой адаптивностью к местному климату. Хвойные породы сохраняют декоративность на протяжении всего года, что критически важно для визуального восприятия городской среды в зимний период. Биологические особенности этих растений позволяют им эффективно переносить температурные колебания, характерные для приморского города.

"Выбор хвойных растений для украшения скверов — это грамотное управленческое решение, рассчитанное на долгосрочный эффект. Такие деревья не только формируют эстетичный облик городских пространств, но и отлично очищают воздух, что актуально для плотной застройки центра. Системный подход к высадке позволяет муниципалитету создавать стабильно привлекательную среду для жителей. Важно, чтобы за новыми саженцами был обеспечен должный уход, тогда они станут настоящим украшением города"

Специалист в сфере региональной политики Андрей Власов

Данные деревья требуют меньше затрат на обслуживание по сравнению с экзотическими сортами, которые часто не приживаются в урбанизированных зонах. Голубая ель, в частности, считается символом статусной городской локации благодаря своей плотной текстуре и уникальному цветовому оттенку хвои. В муниципальном управлении учитывают этот фактор при согласовании планов по озеленению.

Планы по развитию общественных пространств

Работа по высадке деревьев продолжает череду инициатив, направленных на преобразование общественных пространств Махачкалы. Муниципалитет продолжает искать решения для расширения зон отдыха и повышения уровня комфорта в местах массового пребывания людей. Жители активно высказываются о необходимости увеличения количества тенистых участков в летний период, поэтому развитие скверов остается в списке приоритетных задач.

В администрации призывают местных жителей ответственно относиться к результатам труда муниципальных работников и беречь зеленые насаждения. Сохранение высаженных растений является общей ответственностью, от которой зависит внешний вид столицы в ближайшие годы. В перспективе планируется расширение подобных практик и на другие районы города, чтобы сбалансировать экологическую ситуацию.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

