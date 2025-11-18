Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молоток судьи
Молоток судьи
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 6:34

Тюменец получит 15 миллионов рублей за участок под расширение дороги: как решение суда изменит город

Тюменцу выплатят 15 миллионов за землю под продление улицы Ставропольская – суд

В Тюмени жителю города выплатят 15 миллионов рублей за земельный участок, который потребуется для продления улицы Ставропольская. Дорогу построят на участке от Московского тракта до Интернациональной. Об этом сообщил источник в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Сумма компенсации

По решению суда, земельный участок, а также жилой дом, расположенные по адресу: город Тюмень, улица Амурская, будут изъяты за выкупную цену в размере 15 087 917 рублей. В эту сумму также включено возмещение убытков в размере 292 024 рублей.

Судебное разбирательство

Как ранее сообщало URA. RU, администрация Тюмени пыталась договориться о сумме компенсации с собственником, но тот не согласился с предложенной цифрой. В результате вопрос о размере возмещения решался через суд. Для выплаты компенсации планируется использовать средства, сэкономленные в городском бюджете.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Тюменской области улучшились межнациональные отношения: рост до 87,4% – губернатор Моор сегодня в 5:56
Тюменцы изменили отношение к другим национальностям: власти оценили уровень национализма в регионе

В Тюменской области значительно улучшились межнациональные отношения. Как общественные проекты способствуют этому росту?

Читать полностью » Эксперт Губайдуллина: хоббидогинг не угрожает психике подростков, но требует внимания сегодня в 4:46
Подростки начинают выгуливать воображаемых собак: что это, опасность для психического здоровья или просто мода

Хоббидогинг — новый тренд среди подростков, который привлек внимание психологов. Как это увлечение влияет на психическое здоровье и стоит ли беспокоиться?

Читать полностью » Зимняя рыбалка в Тюменской области стартует при толщине льда 10 см – МЧС сегодня в 3:36
Зимняя рыбалка: что нужно знать о безопасности на льду и подготовке к рыбалке в Тюменской области

Тюменские рыбаки готовятся к сезону зимней рыбалки. Как правильно подготовиться к вылазке на лед и избежать опасностей, рассказывают эксперты.

Читать полностью » В Тюменской области студентки начали получать пособие по беременности и родам сегодня в 2:26
Тюменские студентки теперь могут рассчитывать на пособие по беременности: как оформить льготу

Студентки Тюменской области теперь могут получить повышенное пособие по беременности и родам. Как оформить выплату и сколько уже получено?

Читать полностью » Беспилотные фуры будут тестировать в Свердловской области и Пермском крае до 2028 года – правительство России сегодня в 1:16
Россия расширяет эксперимент с беспилотными фурами: что это значит для грузоперевозок

Эксперимент по использованию беспилотных большегрузов в России продлили до 2028 года и расширили на новые регионы. Какие изменения ждут отрасль?

Читать полностью » Татьяна Савинова: темнота и влажность – ключевые условия для выживания недоношенных сегодня в 0:11
День недоношенных детей: как врачи Свердловской области спасают самые маленькие жизни

В Свердловской области ежегодно выхаживают сотни недоношенных детей. Какие условия созданы для их спасения и какие достижения региона в борьбе за жизнь малышей?

Читать полностью » СК РФ: В Сургуте возбудили дело о мошенничестве из-за нарушений прав дольщиков сегодня в 0:02
Дом треснул, надежды рухнули: дольщики в Сургуте дают показания вместо получения ключей

Дольщики в Сургуте лишились надежды на новоселье: вместо квартир — переносы сроков, трещины в доме и расследование о мошенничестве в отношении застройщика «ДСК-1».

Читать полностью » Мужчине в Первоуральске грозит до 15 лет за захват заложников – адвокат Бакун вчера в 23:34
Первоуральск под угрозой взрыва: мужчина с гранатой запер в квартире женщину и ребёнка

В Первоуральске мужчина устроил захват заложников и угрожал взорвать гранату. Адвокат рассказала о возможных сроках наказания, которые могут достичь 20 лет.

Читать полностью »

Новости
Еда
Запечённая индейка с розмарином и апельсинами приобретает золотистую корочку — повар
Авто и мото
Число штрафов за ПДД снизилось на 20,6% с января по октябрь — Минтранс Московской области
Туризм
Назваты 10 лучших стран, где гражданам России можно находиться без визы
Авто и мото
Автовладелец из Екатеринбурга вернул Exeed LX через суд — юрист Ольга Кривцова
Красота и здоровье
Храп признали возможным симптомом апноэ и фактором риска для сердца — сомнолог Ольга Решетникова
Красота и здоровье
Врач Людмила Денисенко рассказала, что хурма помогает продлить молодость и поддержать здоровье
Садоводство
Контейнер из-под яиц упрощает выращивание лука дома — Мария Антипова
Садоводство
Гниение деревянных столбов вызывает наклон забора — по данным строителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet