Тюменец получит 15 миллионов рублей за участок под расширение дороги: как решение суда изменит город

В Тюмени жителю города выплатят 15 миллионов рублей за земельный участок, который потребуется для продления улицы Ставропольская. Дорогу построят на участке от Московского тракта до Интернациональной. Об этом сообщил источник в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Сумма компенсации

По решению суда, земельный участок, а также жилой дом, расположенные по адресу: город Тюмень, улица Амурская, будут изъяты за выкупную цену в размере 15 087 917 рублей. В эту сумму также включено возмещение убытков в размере 292 024 рублей.

Судебное разбирательство

Как ранее сообщало URA. RU, администрация Тюмени пыталась договориться о сумме компенсации с собственником, но тот не согласился с предложенной цифрой. В результате вопрос о размере возмещения решался через суд. Для выплаты компенсации планируется использовать средства, сэкономленные в городском бюджете.