Обычная ванная стала похожа на домашнее СПА после одного решения — и это вовсе не ремонт

Иногда уют в ванной приходит из самых неожиданных деталей. Одно небольшое дополнение способно полностью изменить атмосферу и заставить пространство заиграть теплотой. Дизайнеры уверены, что именно оно превращает обычную ванную в приятное место для отдыха. Об этом сообщает Homes & Gardens.

Почему лампа стала новым маст-хэвом для ванной

Современная ванная давно перестала быть утилитарной комнатой: здесь мы просыпаемся, приводим кожу в порядок, расслабляемся после напряжённого дня и создаём свой ежедневный ритуал ухода. При этом основное освещение часто выглядит строгим и слишком ярким. Потолочные светильники и подсветка зеркала дают нужный функциональный свет, но почти не создают настроения. Лампа решает эту проблему: тёплый мягкий свет смягчает интерьер и помогает расслабиться быстрее. Многие дизайнеры рассматривают её как главный инструмент для придания комнате уюта.

"Тёплое, низкоуровневое освещение обладает необычайной способностью расслаблять как комнату, так и человека, находящегося в ней", — говорит креативный директор Pooky Джо Плант.

Эксперт подчёркивает, что резкий переход из гостиной с мягким светом в ярко освещённую ванную нарушает ощущение покоя. Лампа помогает избежать контраста и мягко вводит в пространство. Такое решение особенно актуально для тех, кто любит принимать расслабляющие ванны, использовать ароматические соли, масла или гели для душа, создавая атмосферу домашнего СПА.

"Маленькая лампа прекрасно помогает преодолеть этот разрыв, плавно вводя вас в пространство, не включая основные лампы и не нарушая спокойствие", — добавляет Джо Плант.

Лампы как часть СПА-тренда

Тренд на ванные, напоминающие СПА-зоны, становится всё популярнее. Интерьеры с древесными оттенками, нейтральными материалами, камнем и тактильным текстилем выигрывают от дополнительного мягкого освещения. Лампа усиливает ощущение приватности и делает комнату тёплой даже в утренние часы. Она может располагаться на комоде, полке, туалетном столике или встроенной нише — главное, чтобы место было удалено от прямых брызг воды.

"Если вы надеетесь создать дома более похожее на спа-убежище, то установка перезарядной лампы в ванной — это замечательно простое место для старта", — говорит Джо.

Даже в небольшом санузле лампа способна стать центральным элементом. Дизайнеры подчёркивают, что особенно эффектно она смотрится в гостевых туалетных комнатах, помогая создать приятный опыт для гостей дома. Лампу можно оставить включённой вечером как ночник, сделав пространство безопасным и комфортным.

Лампа в туалетной комнате: эффектный акцент

Креативный директор Alice Lane Interior Design Джессика Беннетт отмечает, что туалетные комнаты — идеальное пространство для экспериментов. Яркий абажур, интересная форма, насыщенный материал или необычная фактура позволяют выразить индивидуальность, не перегружая интерьер. А дополнительный мягкий свет улучшает восприятие декоративных элементов: обоев, рисунка плитки или мебельной отделки.

"Мы обожаем осветительные слои и верим, что они могут работать в любой комнате", — отмечает Джессика Беннетт.

Вечером дизайнеры рекомендуют сочетать лампу с небольшими датчиками движения, установленными под шкафчиком или вдоль пола. Такое комбинированное освещение делает комнату визуально многослойной, а также практичной и удобной. Подсветка, реагирующая на движение, помогает ориентироваться ночью, а лампа создаёт стильный акцент.

Беспроводные лампы: стиль и безопасность

Важный аспект — безопасность. Ванная комната связана с повышенной влажностью, поэтому производители предлагают модели с защитой от брызг. Современные лампы с нужным IP-рейтингом выглядят эстетично и не ограничивают выбор стиля. Особенно удобны портативные модели на аккумуляторах: их можно легко переставить и зарядить в любое время.

"Беспроводная лампа — самый простой способ избавиться от мрачных углов и создать тёплое, гостеприимное сияние", — говорит Джо Плант.

Такой вариант подходит даже тем, кто завершил ремонт и не планирует вмешиваться в электрику. Многие лампы оснащены сменными абажурами, что позволяет оформить комнату в желаемом стиле. Бренды предлагают латунные, стеклянные, керамические и даже деревянные основания, создавая множество комбинаций.

Материалы абажуров также требуют внимания. Наиболее долговечными будут модели из стекла, металла, влагостойкого пластика. Бумажные и хлопковые абажуры лучше избегать в помещениях с частым использованием душа: они быстро теряют форму из-за пара. Металлы вроде латуни или меди со временем покрываются патиной, но дизайнеры считают, что это только усиливает характер предмета.

Сравнение: настольная лампа или встроенный светильник

Настольная лампа и встроенный светильник выполняют разные функции, но обе опции могут органично сосуществовать в ванной. Настольная лампа создаёт акцент, а встроенный светильник обеспечивает равномерное освещение.

1. Настольная лампа лучше подходит для атмосферы: она даёт локальный тёплый свет.

подчёркивает детали интерьера

легко перемещается

доступна в разных стилях

подходит для СПА-настроения

2. Встроенный светильник обеспечивает базовую освещенность.

даёт направленный поток

экономит место

устойчив к влаге

идеально подходит для ухода за кожей и макияжа

Понимание этих различий помогает создать сбалансированное многослойное освещение, где каждая функция работает на общий комфорт.

Плюсы и минусы лампы в ванной

Перед выбором лампы полезно оценить её достоинства и ограничения. Это помогает подобрать подходящую модель и избежать ошибок.

Плюсы:

создаёт уют и атмосферу;

помогает расслабиться благодаря мягкому свету;

добавляет декоративный акцент;

подходит даже для небольших помещений.

Минусы:

требует выбора безопасного места;

не заменяет основное освещение;

чувствительна к влаге при неправильных материалах;

нуждается в уходе и периодической зарядке (для беспроводных моделей).

Советы по безопасному размещению лампы

Грамотное расположение лампы — залог безопасности и долговечности. Важно учитывать не только стиль, но и технические параметры.

Определите зону установки: чем ближе к воде, тем выше требуется защита. Отдавайте предпочтение беспроводным моделям, если лампа стоит вблизи источников воды. Используйте материалы, устойчивые к влажности. Ставьте лампу так, чтобы на неё не попадали прямые брызги. Регулярно проверяйте состояние абажура и контактных элементов.

Популярные вопросы о лампах в ванной