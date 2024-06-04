Один из крупнейших в России интернет-магазинов одежды и обуви Lamoda сообщил, что теперь фотографии или видео, на которых дети вызывающе демонстрируют продукцию, под запретом. Компания объяснила, что контент, содержащий исключительно сам товар, не будет менее информативным.

1 июня крупная организация Lamoda объявила о полном прекращении распространения откровенного детского контента в каталогах и отзывах. Отныне материалы, на которых несовершеннолетние будут показывать на себе купальник или нижнее бельё, запрещены. В этот список также входят фото и видео с детьми с ненатуральным и вызывающим макияжем. Контент с теми, кому не исполнилось и двух лет, тоже нельзя размешать в интернет-магазине Lamoda.

В компании объяснили, что они хотят соблюдать в работе этические нормы визуального контента. Отдельно они обратили внимание аудитории на то, что с особым трепетом относятся к личным границам детей и ни в коем случае не хотят повредить их психологическое состояние. Сами дети порой не могут сказать о своём дискомфорте, поэтому важно предотвращать такие возможные неприятности изначально, сообщили в Lamoda.

Помимо этого, Lamoda совместно с платформой "Тебе поверят" написали советы о том, как обращаться с несовершеннолетними во время съёмок. Проект предупредил всех родителей, что всегда надо беседовать с детьми о том, что определённые части тела нельзя показывать в кадре и тем более нельзя разрешать кому-то себя трогать в неположенных местах. Также интернет-магазин сообщает, что категорически нельзя выкладывать контент с ребёнком, если видно, например, номер школы. Впоследствии это может нарушить личные границы учащегося.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Логистический_центр_lamoda_(20220720090902).jpg (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)