Ламинат в квартире
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 4:27

Ошибка в выборе химии: как попытка улучшить состояние ламината ведет к замене покрытия

В прошлый четверг знакомая после влажной уборки в гостиной обнаружила, что её идеально ровный пол покрылся матовыми разводами, словно его натерли дешевым вазелином. Оказалось, она решила "побаловать" ламинат паркетным средством с воском, искренне полагая, что раз покрытие выглядит дорого, то и уход должен быть соответствующим. Такой эксперимент — классическая ловушка для владельцев жилья, не знающих, что многослойный полимерный "пирог" ламината работает совсем иначе, чем массив дерева. Влажность и неправильно подобранная химия превращают стильную поверхность в объект с неопрятным налетом, который в дальнейшем потребует только замены покрытия.

"Ламинат имеет совершенно иную структуру, чем натуральная древесина, поэтому попытки обработать его восками или маслами для паркета приведут лишь к потере внешнего вида. Эти средства не впитываются, а создают липкий слой, который притягивает пыль и мгновенно мутнеет. Пористая пленка паркетного лака требует питания, в то время как декоративное покрытие ламината — это, по сути, твердая меламиновая смола. Любой излишек химии на такой поверхности превращается в некрасивое пятно".

Дизайнер интерьеров Елена Маркова

Почему химия для паркета губит ламинат

Основная проблема кроется в антропологии бытовых привычек: мы привыкли верить, что "дорогое значит лучшее". Однако самостоятельный ремонт и укладка часто сопровождаются критическими ошибками в выборе расходников. Паркетные составы содержат высокие концентрации масел и восковых эмульсий, созданных для глубокого проникновения в волокна дерева.

На ламинате такие вещества физически не могут впитаться из-за наличия защитного износостойкого слоя. В итоге, вместо питания поверхности, вы получаете "жирную" пленку. Она работает как клей для домашней грязи, превращая пол в серый и пыльный настил, который невозможно вернуть к заводскому блеску обычными средствами.

Также стоит помнить, что многие бытовые попытки вывести пятна с помощью подручных средств часто терпят фиаско, подобно тому как сосед пытался очистить ржавый ключ колой и получил плачевный результат. Не используйте непроверенные составы, даже если они выглядят безобидно.

Безопасные методы ухода

Правильный уход за ламинированным покрытием — это физика минимального контакта. Главный враг здесь не столько состав средства, сколько количество используемой воды. Ламинат при избытке влаги может распухнуть на стыках, что приведет к необратимой деформации панелей.

Идеальный вариант — использование специальных составов, разработанных именно для ламинированных поверхностей. Они имеют сбалансированный показатель водородного уровня и не оставляют мутных разводов при правильном разведении. В интерьерах, где много пыльных элементов, лучше отдавать предпочтение регулярной сухой уборке с использованием микрофибры, а влажную чистку проводить строго по инструкции.

Если специальных средств под рукой нет, используйте обычную воду комнатной температуры. Старайтесь выжимать тряпку до состояния легкой влажности, чтобы влага не задерживалась в замковых соединениях пола.

Главные ошибки при выборе средств

Самое опасное заблуждение — использование бытовой химии с агрессивными компонентами. Хлор, кислоты и сильные щелочи буквально "сжигают" верхний защитный слой. Как только полимерная пленка повреждается, декоративный принт под ней становится беззащитным перед любой влажностью и механическим воздействием.

Избегайте порошковых чистящих средств — абразивные частицы работают как наждачная бумага. Даже если вы не увидите царапин сразу, они будут скапливать грязь, со временем превращая пол в тусклую поверхность. Если рассматривать мелкие ошибки при хранении материалов, можно увидеть прямую параллель: неправильный инструмент сводит на нет все усилия, как и попытка применить старые методы в новых рыночных условиях.

Не экспериментируйте с аэрозолями, содержащими аммиак. Хотя они отлично справляются с жировыми отпечатками, компоненты состава вступают в реакцию с защитным слоем ламината, что ведет к химическому помутнению. Также будьте осторожны при поиске быстрых способов вернуть свежесть вещам, так как некоторые из них агрессивны и для пола.

"При работе с покрытиями важно учитывать их гигроскопичность и стойкость к химии. Строители часто предупреждают: ламинат не переносит замачивания, а избыток моющих средств действует почти так же разрушительно. Если вы ошиблись и нанесли средство для паркета, нужно немедленно смыть его нейтральным составом, пока пленка не застыла. В противном случае через пару месяцев пол станет выглядеть крайне изношенным даже при самой бережной эксплуатации".

Строитель Артём Кожин

Проверено экспертом: дизайнер интерьеров Елена Маркова

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

