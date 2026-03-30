Михаил Волков Опубликована сегодня в 18:27

Мусор для свалки — клад для дома: как остатки ламината превращаются в полезные и стильные вещи

После ремонта в коридоре остался штабель обрезков ламината — штук двадцать разных размеров, от квадратиков поменьше до длинных полос. Знакомый мастер посоветовал не тащить их на свалку, а пустить в дело: за вечер слепил полку для инструментов, и теперь она висит в гараже, держит дрель и ключи без единого шва. В жару такие поделки не плавятся, а в дождь не гниют — ламинат-то с пропиткой на смолах, как раз для таких задач. Сэкономил пару тысяч на магазинах, а интерьер ожил. Многие после укладки полукилометровой дорожки жалеют, что выкинули остатки.

"Остатки ламината — золото для интерьера, они добавляют текстуру, как в журнале. Берем куски одинаковой длины для полок, склеиваем клеем на водной основе — держит годами. Добавьте пленку или краску, и вещь оживает, вписывается в любой стиль. Главное — ровный рез, без сколов, чтобы края не цепляли."

Дизайнер интерьеров Елена Маркова

Полки и органайзеры

Берете два-три куска ламината одной длины — основание готово. Два вертикальных обрезка станут стенками, соединяете клеем для дерева или уголками. Полка для книг или мелочей стоит копейки, а выглядит фабрично — покрасьте акрилом или пленкой, и интерьер заиграет.

Для стола вырезаете основание и перегородки разной высоты. Склеиваете отсеки под ручки, ножницы — органайзер вписывается куда угодно. Такие штуки спасают от бардака, особенно если стол завален мелочами.

На кухне прямоугольная основа плюс перегородки — органайзер для специй. Делаете уклон к задней стенке, баночки стоят ровно. Эргономика на уровне, готовка ускоряется вдвое.

Подставки для всего

Квадраты или прямоугольники одного размера нарезаете, склеиваете в шахматку — подставка под горячее. Лак сверху, и она держит кастрюлю без царапин. Ламинат не боится тепла, смолы в составе все выдерживают.

Круг или квадрат для основания цветочников, четыре ножки из обрезков — прикрутите уголками. Пол в безопасности от воды при поливе. Простая подставка меняет вид подоконника за час работы.

Прямоугольник плюс боковые опоры — подставка под ноутбук с наклоном. Просверлите дыры для воздуха, вентиляция улучшится. Эргономика на рабочем месте вырастет, спина скажет спасибо.

Такие подставки защищают поверхности, как пол от стиралки.

Декор и рамки

Кусочки разных форм и цветов выкладываете на фанеру узором или картиной. Клей строительный, лак сверху — панно на стену готово. Уникальный акцент без затрат.

Четыре полоски под 45 градусов — рамка для фото. Стекло или пластик внутри, краска по вкусу. Оригинально и просто.

Особые идеи

Четыре стенки, дно, крыша под углом — кормушка для птиц. Отверстия для веревок, лак водостойкий. Птицы налетят, природа в доме.

Буквы или цифры вырезаете, склеиваете слоями — объемный декор. Краска или бумага, и детская оживает. Акцент в интерьере на миллион.

"Ламинат режется лобзиком без пыли, если зубья свежие. Склеивайте саморезами для нагрузки — полки держат тонну. Обработайте края наждачкой, лак два слоя, и поделка как новая. Остатки — не мусор, а сырье для дома."

Строитель Артём Кожин

FAQ

Чем клеить ламинат?
Клеем для дерева или строительным на водной основе. Саморезы для прочности, уголки для углов.

Нужен ли лак?
Обязательно для защиты от воды и тепла. Два слоя, сохнет сутки.

Как резать без сколов?
Лобзик с мелким зубом, низкие обороты. Наждачка после.

Проверено экспертом: строитель Артём Кожин

Читайте также

Автор Михаил Волков
Михаил Волков — строитель, инженер ПГС, опыт 25 лет. Эксперт в технадзоре, аудите строительных процессов и промышленно-гражданском строительстве.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Кухня сияет без едких химикатов: простое средство из аптечки убирает даже старый липкий жир 27.03.2026 в 17:20

Липкий налет на кухонных фасадах портит интерьер и быстро накапливается при активной готовке. Существует способ очистки без агрессивных порошков.

Читать полностью » Финансовая перестройка: как изменение условий кредитования заставило россиян выбирать вторичку 27.03.2026 в 11:34

Весенний рынок недвижимости демонстрирует неожиданный разворот: покупатели всё чаще отказываются от строящихся объектов в пользу квартир с историей.

Читать полностью » Золотая строка в платёжке: за это жильцы переплачивают каждый месяц по невнимательности 27.03.2026 в 2:31

Суммы в квитанциях часто растут из-за невнимательности жильцов к деталям, которые скрываются за привычными аббревиатурами в ежемесячном расчёте оплаты.

Читать полностью » Ржавчина уходит в отставку: этот доступный состав заменяет дорогую бытовую химию в быту 26.03.2026 в 18:01

Старая чугунная сантехника часто огорчает рыжими разводами, но вместо замены покрытия можно воспользоваться содержимым домашней аптечки для чистоты.

Читать полностью » Кухонный триллер на полках: опасное соседство продуктов, которое мы игнорируем 26.03.2026 в 9:05

Холодильник кажется единым целым, но внутри него скрыты температурные аномалии, из-за которых продукты портятся подозрительно быстро после покупки.

Читать полностью » Дом не прощает небрежности: одна привычка в быту незаметно крадет ваши сбережения 26.03.2026 в 3:07

Бесконечная борьба с энтропией может превратиться в набор простых действий, если знать, где скрыты главные ловушки для вашего бюджета и нервной системы.

Читать полностью » Провода расползлись по комнате как спрут: способы усмирить хаос без капитального ремонта 25.03.2026 в 22:33

Бесконечные пучки кабелей не только портят облик квартиры, но и усложняют ежедневную уборку, становясь при этом настоящими пылесборниками.

Читать полностью » Утюг зацепился за жизнь: как убрать нагар с подошвы без покупки дорогой бытовой химии 25.03.2026 в 14:28

Темный след на подошве утюга портит даже самую любимую блузку, но решение проблемы не требует похода в магазин за дорогостоящими промышленными средствами.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Тренажёрный зал переехал в гостиную: домашние гантели строят рельеф эффективнее очередей к снарядам
Туризм
Кошелек диктует маршрут: осознанное планирование летнего отдыха стало главным трендом 2026 года
ПФО
Котельные переведены на минимум: нижегородцам объяснили, почему нельзя выключить отопление при +15
ЦФО
Молоко дешевеет, овощи в дефиците: ценники в орловских магазинах резко изменились
Авто и мото
Пластмассовая резина вместо мягкого хода: ошибки хранения превращают шины в опасный мусор
Экономика
Строительный рынок не отпускает дешевую рабочую силу: почему отказ от мигрантов откладывается
Туризм
Деньги сильнее инстинкта самосохранения: туристы не отменяют брони в Египте из-за правил возврата
Экономика
Торговые точки пустеют по всей стране: почему конкуренция изменилась до неузнаваемости
