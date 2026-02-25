Дорогое хобби для миллионеров: концепт Lanzador отправили в утиль из-за нежелания клиентов платить

Воздух в Сант-Агата-Болоньезе пропитан запахом высокооктанового бензина и жженой резины, но никак не стерильным озоном электромоторов. Итальянская легенда, еще вчера заигрывавшая с "зеленой" повесткой, совершила резкий разворот на 180 градусов, оставив концепт Lanzador пылиться в музее несбывшихся надежд. Гул моторов V12 оказался громче маркетинговых лозунгов: Lamborghini официально признает, что электрификация — это "дорогое хобби", за которое клиенты платить не готовы.

Конец Lanzador: почему электрический бык не взлетел

Генеральный директор Стефан Винкельманн не стал искать мягких формулировок. По его словам, интерес к электромобилям без рева двигателя среди владельцев Lamborghini стремится к нулю. Модель Lanzador, которую еще в 2023 году представляли как прорыв, официально отменена. Это решение продиктовано не только эмоциями, но и строгой экономикой: инвестиции в полноценную разработку "электрички" при нынешнем охлаждении глобального рынка были бы финансово безответственными.

Проблема кроется в потере ликвидности. Элитный автомобиль — это актив, который должен сохранять ценность десятилетиями. В отличие от современных ДВС, чей повышенный расход топлива можно диагностировать и исправить, батареи деградируют необратимо. Покупатели не готовы инвестировать миллионы в "гаджет на колесах", ресурс которого ограничен химическими процессами в ячейках аккумулятора.

"Анализ эксплуатационных характеристик показывает, что переход на электротягу в сегменте супер-люкс сейчас неоправдан. Мы видим, как даже в массовом сегменте возникают сложности с внедрением сложных систем". автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Urus и декарбонизация: гибрид как последний оплот

Lamborghini не намерена полностью игнорировать требования ЕС по снижению выбросов CO2. План "электрического Urus" также отправлен в корзину, его место займет подзаряжаемый гибрид. Это позволяет сохранить эмоциональную связь водителя с машиной и одновременно формально вписаться в экологические стандарты 2030 года. Винкельманн уверен: риск выпуска полностью электрического SUV слишком велик — модель может просто не найти своего покупателя в ОАЭ или США.

В то время как конкуренты из Ferrari готовят свой первый электрокар Luce, Lamborghini делает ставку на технический консерватизм. Техническое обслуживание гибридных установок сложнее, но оно понятнее мастерам, привыкшим к классической компоновке. Важно понимать, что при агрессивном стиле езды у тяжелых гиперкаров часто возникает увод машины при торможении из-за колоссальных нагрузок на узлы, и гибрид позволяет лучше распределить этот баланс через систему рекуперации и классические суппорты.

Юридические ловушки и безопасность будущего

Отказ от чистых электромобилей — это еще и способ защититься от будущих судебных исков, связанных с безопасностью новых технологий. Современные нормы требуют жесточайших краш-тестов, а интеграция тяжелых батарей меняет всю силовую структуру кузова. Автопроизводители все чаще сталкиваются с юридическими сложностями, когда технические инновации опережают закон.

"При разработке радикально новых типов привода, таких как электротяга для Lamborghini, юридические риски возрастают в геометрической прогрессии. Любой сбой в системе управления или возгорание батареи в экзотическом авто ведет к многомиллионным спорам. Сохранение гибридной схемы — это безопасный юридический путь, позволяющий использовать уже отработанные правовые и технические регламенты". автоюрист, специалист по правовому сопровождению дорожных споров Андрей Чернов

FAQ: ответы на ваши вопросы

Будет ли Lamborghini Lanzador выпускаться в будущем?

Нет в виде электромобиля. К концу десятилетия компания планирует адаптировать платформу под гибридную версию с ДВС.

Означает ли это отказ от экологии?

Нет, бренд переходит на подключаемые гибриды (PHEV), чтобы соответствовать нормам ЕС без потери "эмоционального" драйва.

Когда выйдет новый гибридный Urus?

Ориентировочные сроки обновления модельного ряда и появления серийных гибридов нового поколения — 2029-2030 годы.

