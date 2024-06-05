Директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьер Суарес рассказал о ближайших планах в отношении экспорта товаров в Россию. В частности, речь идет о мясе ламы. Уже была проведена встреча с российской делегацией, и, по словам чиновника, на ней страны не только договорились о поставках говядины, но и начали обсуждение вопроса о мясе верблюдовых.
Как подчеркнул Суарес, боливийское мясо ламы отличается особыми качествами. Помимо вкусовых, это как касается и оздоровительных - в таком продукте мало холестерина. Страна способна обеспечить мясом ламы не только внутренний, но и зарубежный рынки.
На данный момент теоретический уровень экспорта предполагает примерно 4 миллиона поголовья.
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