Вертикали над облаками: Петербург готовится к строительству самых высоких башен Европы

В Санкт-Петербурге 18 марта 2026 года стартовали общественные обсуждения проекта планировки территории, на которой планируется возвести два новых небоскреба — "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3". Документация размещена на портале городского Комитета по градостроительству и архитектуре и доступна для ознакомления всем желающим. Процедура продлится до 8 апреля текущего года. Объекты расположатся в Приморском районе рядом с первым небоскребом компании, а работы по их возведению по графику должны быть завершены до 2033 года.

Масштабы и архитектурные параметры

Согласно обнародованным данным, высота строящихся башен станет рекордной для региона. Так, "Лахта Центр 2" поднимется на 710 метров, а "Лахта Центр 3" достигнет отметки в 570 метров. Технически проекты представляют собой внушительные по объему сооружения, требующие серьезной инженерной подготовки площадки.

Общая площадь небоскребов распределена неравномерно. Площадь "Лахта Центра 2" составит 411 тысяч квадратных метров, в то время как аналогичный показатель для "Лахта Центра 3" будет равен 322 тысячам квадратных метров. Оба здания возводятся в квартале, границы которого проходят по улицам Высотной, Бобыльской, Пляжевому переулку, а также улицам Водной, Береговой и Полевому переулку.

Для обеспечения функционирования этих объемов на участке спроектирована собственная энергетическая инфраструктура. Там же предусмотрено строительство новой электрической подстанции, способной поддерживать энергопотребление объектов подобного класса.

Наполнение и функциональное назначение

Многофункциональность заложена в основу концепции новых высоток. Помимо офисных помещений, пространства внутри зданий поделят между собой музейные экспозиции и выставочные залы, что позволит интегрировать деловую активность с культурной повесткой города.

"Такие масштабные проекты неизбежно меняют облик городской среды и требуют детальной проработки транспортных потоков. Внедрение в структуру небоскребов социальных и культурных объектов — это правильный путь для развития современных территорий. Важно обеспечить баланс между деловой нагрузкой и доступностью инфраструктуры как для сотрудников, так и для жителей района. Мы внимательно изучаем предложенные решения с точки зрения влияния на прилегающие кварталы". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Проект включает в себя создание значительных коммерческих зон для ритейла и общественного питания. На торговые площади в каждой из башен выделено до 5 тысяч квадратных метров. Кроме того, в структуру комплексов войдут фитнес-центры и медицинские учреждения, обеспечивающие полный спектр услуг внутри периметра зданий. Вся территория будет оборудована паркингом суммарной вместимостью 3300 машино-мест.

Этапы проектирования и утверждения

Процесс согласования строительства начался еще в апреле 2025 года, когда стартовала работа над планировкой территории. Позднее комиссия по землепользованию и застройке одобрила изменение целевого назначения наделов под текущие нужды девелопера. Проектировочные документы уже успешно прошли процедуру антикоррупционной экспертизы.

Установленный график предполагает завершение стадии проектирования до конца 2026 года. Темпы строительства рассчитаны на долгосрочную перспективу, учитывая сложность возведения таких высотных объектов. Полное завершение работ намечено на 2033 год, что подразумевает плотную координацию всех строительных подразделений на горизонте семи лет.

Обсуждение документации является важным этапом, позволяющим учесть замечания заинтересованных сторон. После завершения общественных слушаний проектная документация будет окончательно доработана. Это позволит начать реализацию следующей фазы проекта, превращающей прибрежную зону в крупный деловой хаб.