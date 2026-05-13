Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Озеро Большое Яровое
Озеро Большое Яровое
© MoneyTimes by Ольга Шафранская is licensed under public domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 18:03

Тикающая бомба Африки: озеро, способное взорваться и унести жизни 2 миллионов человек

Когда смотришь на безмятежную гладь африканского озера Киву, сложно представить, какую угрозу оно скрывает под толщей воды. Представьте жаркое утро, влажный воздух и густой тропический туман, застилающий берега, где кипит жизнь двух миллионов человек. В этой чаше, зажатой тектоническими разломами, годами копится "коктейль" из углекислого газа и метана. Для местных жителей это озеро — основной источник пропитания и климатических изменений, но геологи называют его бомбой. Риск лимнического извержения здесь выше, чем где-либо еще, и любая сейсмическая активность может спровоцировать катастрофу, сопоставимую по масштабам разве что с древними природными катаклизмами.

"Озера, подобные Киву и Ньосу, представляют собой динамические системы, где физико-химический баланс удерживается на пределе возможностей. Когда давление газов в придонных слоях превышает гидростатическое давление воды, мы получаем риск мгновенного подъема газовой массы. В отличие от стабильных водоемов, здесь постоянно протекают процессы, сравнимые с геологическими аномалиями иных планет. Это не просто вода, а химический реактор под открытым небом".

Эксперт-аналитик Алексей Кузнецов

Трагедия, ставшая уроком

В 1986 году озеро Ньос в Камеруне доказало, насколько обманчивым бывает спокойствие природы. Тогда за одну ночь высвободилось колоссальное облако углекислого газа, которое тяжелее обычного воздуха. Газ, словно невидимая лавина, устремился вниз по склонам, вытесняя кислород, в результате чего задохнулись тысячи существ. Это явление назвали лимническим извержением — ситуация, когда растворенный на глубине газ внезапно "вскипает" и рвется на волю.

Мир тогда не сразу осознал масштаб трагедии, но исследователи быстро нашли решение, напоминающее механику работы технологичных систем жизнеобеспечения. В дно озера установили трубы, через которые газ выходит наружу постепенно и малыми порциями. Этот способ предотвратил повторение катастрофы, но Ньос по сравнению с Киву кажется крошечным прудом, чьи запасы газов в разы меньше.

Почему Киву опаснее аналогов

Озеро Киву, расположенное на границе Руанды и Демократической Республики Конго, — это тектонический капкан глубиной почти в полкилометра. В его недрах накоплено около 256 кубических километров углекислого газа и 65 кубических километров метана. Если CO₂ просто душит всё живое, то метан делает потенциальное облако горючим, что превращает регион в зону повышенного риска.

Сравнение характеристик водоемов

Глубина Киву в 480 метров делает его колоссальным резервуаром по сравнению с 200-метровым Ньосом. При этом плотность населения вокруг Киву исчисляется миллионами, превращая любую угрозу в гуманитарный кризис.

Ситуация осложняется тем, что озеро находится в зоне активных разломов. Постоянные подземные толчки могут встряхнуть толщу воды, спровоцировав выброс газов, который не поддается контролю. Как отмечают специалисты, это случай, когда биологические механизмы выживания и адаптации могут попросту не сработать перед мощью планетарных процессов.

Как нейтрализуют угрозу

Для предотвращения катастрофы на озере запущен проект KivuWatt. Инженеры используют глубинный насосный механизм, который качает воду с самого дна. Из нее извлекают метан, очищая воду, а газ отправляют на электростанции, где он превращается в полезную энергию для региона. Так решается сразу две задачи: снижение давления газа и энергоснабжение городов, как сообщают в материале научного обозревателя портала Креатив-Наука.

"Технологии, применяемые в проекте KivuWatt, стали образцом безопасного промышленного освоения опасных объектов. Это не просто добыча ресурсов, а активная борьба с эндогенными угрозами. Мы видим, как научный расчет помогает перевести смертельную энергию в созидательное русло. Процесс мониторинга здесь должен быть непрерывным, учитывая высокую плотность застройки вокруг озера".

Научный аналитик Ирина Соколова

FAQ

Может ли газ взорваться сам по себе?
Для детонации нужна искра или высокая температура в нужной концентрации смеси, поэтому основной риск связан с удушьем от CO₂.

Хватает ли мощности проекта KivuWatt?
Проект значительно снижает риск взрыва, медленно выпуская "запертые" газы, но полностью нейтрализовать их объем — задача на десятилетия.

Проверено экспертом: эксперт-аналитик Алексей Кузнецов

Читайте также

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рыбы чувствуют землетрясения раньше всех: этому есть простое объяснение 08.05.2026 в 14:11

Ихтиолог Александр Касумян объяснил NewsInfo, как некоторые виды рыб могут предвещать катаклизмы.

Читать полностью » Опасное домино над головой: космический хлам ускорил падение к Земле 08.05.2026 в 7:08

Индийское исследование выявило критический фактор, влияющий на перемещение объектов, вращающихся вокруг Земли, и помогающий в планировании будущих миссий.

Читать полностью » Больше, чем просто звук: российская разработка переводит реабилитацию голоса на язык формул 07.05.2026 в 14:43

Хирургическое вмешательство в критически важной зоне шеи нередко влечет за собой потерю тембра, поиск способов оперативно отследить эту угрозу продолжается.

Читать полностью » Секретный день рождения Сталина: какую дату он праздновал на самом деле и зачем её изменил 06.05.2026 в 19:36

Исследователи изучили церковные архивы и выяснили, как и почему обстоятельства появления на свет лидера СССР были искажены в пользу официальной версии.

Читать полностью » Грибные экстракты могут влиять на иммунитет: перед приемом есть условие, которое нельзя игнорировать 06.05.2026 в 16:53

Биохимик Юлия Дробышева рассказала NewsInfo об иммуномодулирующих свойствах лекарственных грибов.

Читать полностью » Тайны Третьего рейха: Курчатов раскрыл, почему у Гитлера не было атомной бомбы. 06.05.2026 в 15:27

Короткое замыкание в теоретических расчетах едва не изменило ход мировой истории, поставив точку в амбициозных планах создателей самого мощного оружия.

Читать полностью » Иностранные выпускники могут стать кадровым резервом России: стране нужен не только поток дипломов 06.05.2026 в 12:40

Президент Бауманки Анатолий Александров объяснил NewsInfo, зачем России иностранные студенты.

Читать полностью » Интеллект ребенка не запишешь в гены одной строкой: наследственность работает куда хитрее 05.05.2026 в 17:48

Генетик Константин Китаев объяснил NewsInfo, передается ли интеллект родителей детям.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Не пойдешь к врачу — не сядешь за руль: за что теперь могут лишить водительского удостоверения с 2027 года
Авто и мото
Машина задымила в жару: что под капотом выходит из строя первым
Красота и здоровье
Тепловой удар подкрадывается незаметно: вот какие изменения должны насторожить
Россия
В 6 раз больше пап в декрете: все льготы и права для мужчин, уходящих в декрет
Спорт и фитнес
Спорт на стероидах выходит за пределы правил: цена рекордов окажется слишком высокой
Экономика
Инвесторы снова бросились в золото: вот где кроется опасная ловушка
Авто и мото
"Золотая середина" для бака: как проехать 200 км за 1000 рубле
Технологии
Дешевый телефон следит за владельцем: вот что нужно сделать сразу после покупки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet