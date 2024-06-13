Действующий президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пока не получила приглашение на неофициальный ужин лидеров государств Евросоюза, который состоится в понедельник, 17 июня после выборов в Европарламент.



На данном мероприятии планируется обсудить кандидатуры на ключевые должности в европейских институтах: руководителей Еврокомиссии, Евросовета и дипломатии ЕС.



Представитель Европейской комиссии Ариана Подесто заявила на пресс-конференции в Брюсселе, что предстоящий ужин будет неформальным, и они ожидают участия фон дер Ляйен.



На вопрос журналистов о том, было ли уже отправлено приглашение Урсуле, Подесто ответила, что нужно уточнить информацию, но к моменту брифинга приглашение еще не поступило.



Текущий председатель Еврокомиссии, чья партия подтвердила своё лидерство после выборов в Европарламент, стремится к второму сроку на посту главы этого исполнительного института ЕС.



Европейская комиссия, возглавляемая президентом, избирается Европарламентом после каждых выборов в течение пяти лет. Комиссия состоит из 26 членов (обычно по одному от каждой страны-члена).



Еврокомиссия разрабатывает новые законы, осуществляет политику ЕС, воплощает в жизнь бюджет сообщества и гарантирует соблюдение европейского законодательства.



Председатель комиссии избирается на пятилетний срок. Кандидата, выдвинутого Евросоветом (состоящим из руководителей государств и правительств Евросоюза), предлагают для утверждения Европарламенту.



Обычно кандидат выбирается из числа поддерживаемых политической группой, имеющей наибольшее количество мандатов в новом составе ЕП.

Парламент принимает или отвергает кандидатуру кандидата большинством голосов (не менее 50% плюс один голос).



После утверждения ЕП, новый председатель Европейской комиссии назначается Евросоветом и формирует свою команду, которую также согласует Европарламент (одобрением всех членов) и окончательно утверждает Евросовет (квалифицированным большинством).



В случае отклонения кандидатуры председателя Европейской комиссии парламентом, Евросовет имеет месяц на предложение нового кандидата.



Назначенные председателем кандидаты на пост еврокомиссаров обязаны выступить перед соответствующим парламентским комитетом, ответственным за принятие важных решений в рамках Еврокомиссии.

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