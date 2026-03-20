Ладожский мост
© commons.wikimedia.org by Николай Булыкин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:49

Ладожский мост уходит в реверс: новую схему потоков протестируют на главной трассе региона

На трассе "Кола" в Ленинградской области пересмотрели организацию проезда по Ладожскому мосту из-за затянувшегося ремонта. Управление дорог "Северо-Запад" объявило об открытии третьей реверсивной полосы, которая заработает 28 марта 2026 года. Решение принято для разгрузки федеральной автодороги, где сейчас действуют жесткие ограничения. В утренние часы движение будет приоритетно отдано потоку в сторону Петербурга, а по вечерам — в область. Такая схема призвана нормализовать трафик, пока инженерные работы на переправе продолжаются в штатном режиме.

Новая схема движения и сроки

С 28 марта текущего года водители смогут пользоваться дополнительной полосой, режим работы которой станет переменным. Механизм реверса позволит дорожным службам адаптироваться под маятниковую миграцию автомобилистов, ежедневно перемещающихся между областью и мегаполисом. Стандартный скоростной порог в зоне проведения работ по-прежнему зафиксирован на отметке 40 километров в час.

Регулировка потоков будет зависеть от времени суток: утренний пик нагрузки традиционно приходится на въезд в мегаполис, тогда как вечерний — на выезд из него. Это временная мера, призванная сократить время ожидания в пробках, которые стали привычными для тысяч автомобилистов с января. Для обеспечения безопасности движения на участке установят соответствующие знаки и сигнальные системы.

"Внедрение реверсивного движения на узких участках в период масштабных ремонтов — это классический инструмент повышения пропускной способности. Такая мера позволяет распределять интенсивный поток транспорта без полной остановки ремонтных работ. Управленческие решения подобного рода критически важны для минимизации транспортного коллапса на загруженных федеральных трассах. Главное — строгое соблюдение водителями скоростного режима и указаний светофорных объектов в зоне реверса".

Эксперт по вопросам регионального управления Дмитрий Корнилов

Почему возникли заторы

Сложности с проездом по Ладожскому мосту обусловлены проведением плановых ремонтных работ, которые стартовали в начале нынешнего года. В конце января дорожники были вынуждены перекрыть две полосы для обеспечения безопасности конструкций и рабочих. Оставшегося пространства хватило лишь на двухполосное движение, что резко снизило скорость перемещения транспорта по критически важной артерии.

Как уточнил начальник ситуационного центра дорожного управления "Северо-Запад" Илья Пузыревский, запуск реверса является логичным дополнением текущей схемы и должен существенно облегчить проезд. Дорожные службы признают, что ограничение скорости до 40 километров в час остается неизбежным условием. Инженеры работают в стесненных условиях, где каждый метр проезжей части требует особого контроля.

Водителей просят заблаговременно планировать личные графики перемещений через Ладожский мост. Понимание специфики дорожной ситуации поможет избежать лишних простоев, а следование дорожным знакам обеспечит безопасность проезда. Пресс-служба ведомства призывает автомобилистов к терпению, подчеркивая временный характер созданных неудобств.

Перспективы завершения работ

Календарный график реконструкции переправы рассчитан на длительный период. Первый этап, подразумевающий наиболее тяжелые ограничения для автомобилистов, планируется завершить до конца декабря 2026 года. После этого интенсивность проводимых работ может быть снижена, однако статус стройки сохранится до следующего года.

Полное завершение всех мероприятий по обновлению мостового перехода намечено на середину сентября 2027 года. К этому времени дорожники планируют закончить восстановление изношенных элементов и подготовить мост к эксплуатации в обычном режиме. До тех пор схема с реверсивным движением останется ключевым инструментом в управлении транспортными потоками.

Проверено экспертом: специалист в сфере региональной политики Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

