Автомобильный портал Autonews. ru собрал наиболее интересные сведения о новой бюджетной модели Lada Iskra, которая в скором времени должна появиться на рынке. Приводится сравнение ее с более доступной Lada Granta.
- Двигатели и трансмиссии
Lada Iskra получит два бензиновых двигателя объемом 1,6 литра: 8-клапанный мощностью 90 лошадиных сил и 16-клапанный мощностью 106 лошадиных сил.
В качестве трансмиссий будут предлагаться 5-ступенчатая механическая коробка передач, 6-ступенчатая механическая коробка передач и вариатор (CVT) от китайского партнера.
Lada Granta, в свою очередь, доступна с тремя бензиновыми двигателями объемом 1,6 литра: 8-клапанный мощностью 90 лошадиных сил, 16-клапанный мощностью 106 лошадиных сил и 16-клапанный мощностью 98 лошадиных сил.
В качестве трансмиссий предлагаются 5-ступенчатая механическая коробка передач и 4-ступенчатый автоматический "автомат" производства Jatco.
- Размеры
Lada Iskra по своим габаритам превосходит Granta. Длина, ширина и высота "Искры" больше, а колесная база длиннее.
- Внешний вид
Lada Iskra, несмотря на сходство с Renault Logan, перенимает дизайн уже знакомых потребителю Lada Granta и Lada Vesta. В "Искре" заметны элементы фирменного X-стиля, разработанного экс-дизайнером АвтоВАЗа Стивом Маттином.
- Салон
Lada Iskra получит новый салон, в котором заметны элементы дизайна Renault. В нем будут использованы прямоугольные воздуховоды, мультимедийная система с горизонтальным экраном и джойстик управления мультимедийной системой, традиционный для французской марки.
Салон Lada Granta более простой, выполнен из недорогих материалов и без изысков.
- Опции
О полном списке опций и оборудования Lada Iskra пока рано говорить, но уже известно, что автомобиль будет оснащен передними подушками безопасности, мультирулем, кондиционером, ABS, подогревом ветрового стекла и передних сидений, датчиком дождя, круиз-контролем с ограничителем скорости, зеркалами с подогревом и электроприводом, электроусилителем руля, электростеклоподъемниками, пятью подголовниками, двумя гнездами USB и гнездом для "прикуривателя" на центральной консоли, а также передними и задними парковочными датчиками.
Lada Granta не может похвастаться таким богатым оснащением.
- Стоимость
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что стоимость Lada Iskra будет находиться в диапазоне между ценами на Lada Granta и Lada Vesta. Предварительно, начальная цена может составить около 1,2 миллиона рублей.
Фото: From Wikimedia Commons/ Dmitry Racer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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