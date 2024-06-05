В 2025 году АвтоВАЗ планирует выпустить Lada Vesta Sportline с вариатором и 1.8-литровым двигателем Evo по предварительной цене 2,4 миллиона рублей. О данной стоимости рассказала Жанна Воробьева на Петербургском международном экономическом форуме.

Также предстоит выпуск более мощной версии Lada Vesta Sport с шестиступенчатой механикой и возможным двигателем до 190 л. с., которая может стать самой дорогой в модельном ряду.

В текущей спортивной линейке присутствует Vesta Sportline с 118-сильным 1.6 мотором и пятиступенчатой механикой, стоимость которой начинается от 2,175,900 рублей.

Кроме того, представлена электрическая Niva Travel с электромотором мощностью до 163 л. с, сообщает Motor.

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