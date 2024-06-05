В 2025 году АвтоВАЗ планирует выпустить Lada Vesta Sportline с вариатором и 1.8-литровым двигателем Evo по предварительной цене 2,4 миллиона рублей. О данной стоимости рассказала Жанна Воробьева на Петербургском международном экономическом форуме.
Также предстоит выпуск более мощной версии Lada Vesta Sport с шестиступенчатой механикой и возможным двигателем до 190 л. с., которая может стать самой дорогой в модельном ряду.
В текущей спортивной линейке присутствует Vesta Sportline с 118-сильным 1.6 мотором и пятиступенчатой механикой, стоимость которой начинается от 2,175,900 рублей.
Кроме того, представлена электрическая Niva Travel с электромотором мощностью до 163 л. с, сообщает Motor.
Фото: commons.wikimedia.org/Milhouse35 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Илон Маск: многие страны могут исчезнуть из-за проблем с демографией
Американский предприниматель заявил, что если в ближайшее время не принять меры по усовершенствованию демографической обстановки в мире, то многие территории могут пропасть с лица Земли.
Глава Минобороны Писториус: ФРГ должна подготовиться к войне с Россией к 2029 году
Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус призвал к подготовке страны к возможному военному конфликту с Россией к 2029 году.
Гастроэнтеролог Тимощенко: спортивное питание не является анаболиками, это аналог еды
Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко развеяла миф о том, что спортивное питание содержит анаболические стероиды.
В России запустят спутниковую связь, которая будет в пять раз мощнее Starlink
На ПМЭФ-2024 были представлены планы о запуске новой российской спутниковой связи "Интернет из России" компанией "Техноджет".