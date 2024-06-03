В мае 2024 года Lada Vesta установила рекорд продаж, достигнув отметки в 15 тыс. автомобилей, что стало историческим максимумом для этой модели. В общем, за этот месяц "АвтоВАЗ" продал 40,8 тыс. машин Lada, что на 70,7% больше по сравнению с прошлым годом.
За первые пять месяцев текущего года было продано 51,7 тыс. нового поколения Lada Vesta. Кроме того, продажи других моделей также выросли: Lada Granta увеличила продажи на 5,8%, достигнув 18 тыс. машин, Nive Legend продан в количестве 3,2 тыс. (+10,7%), а Nive Travel — 3,9 тыс. (+14,2%).
С 10 июня "АвтоВАЗ" планирует возобновить массовый выпуск универсалов Lada Granta, которые будут доступны в шести комплектациях и пяти цветах, сообщает Газета. Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Ilya Plekhanov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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