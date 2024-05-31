В России выставлен на продажу редкий гоночный автомобиль Lada Revolution за 7,5 млн рублей. Эта модель выпущена в 2006 году, имеет пробег всего 1 тыс. км и оснащена двигателем мощностью 215 л. с.
Автомобиль может разгоняться до 100 км/ч за 6,5 секунды, а его максимальная скорость достигает 260 км/ч. Этот спорткар является модернизированной версией Revolution II, проект которого начался в 2001 году.
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