В России выставлен на продажу редкий гоночный автомобиль Lada Revolution за 7,5 млн рублей. Эта модель выпущена в 2006 году, имеет пробег всего 1 тыс. км и оснащена двигателем мощностью 215 л. с.

Автомобиль может разгоняться до 100 км/ч за 6,5 секунды, а его максимальная скорость достигает 260 км/ч. Этот спорткар является модернизированной версией Revolution II, проект которого начался в 2001 году.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Racer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)