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2025 Lada Vesta
2025 Lada Vesta
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Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована 24.08.2026 в 19:43

Сравнение стоимости в соседних странах: ударило по репутации заводов и разозлило автовладельцев

Депутат Госдумы Георгий Камнев попросил главу Минпромторга Антона Алиханова объяснить, почему Веста за границей стоит дешевле, чем дома. Повод простой: у белорусского дилера Vesta в комплектации Comfort выходит почти на 300 тысяч дешевле, чем в российских прайсах. В такие моменты люди обычно не спорят о курсах и таблицах — они просто смотрят на цифру и молча хмурятся. Мы открыли цены сами и сверили их по свежим прайсам, чтобы понять, откуда берётся эта разница и что с ней вообще делать.

"Веста в Минске дешевле не потому, что белорусам повезло. Просто там она обязана нравиться покупателю, а дома ей достаточно нравиться таможенному калькулятору."

автоэксперт Дмитрий Сафронов

Сколько стоит Веста в Минске и в России

У минского дилера седан Vesta Comfort стоит 46 800 белорусских рублей. По курсу ЦБ это примерно 1 320 000 рублей. В российских прайсах та же машина начинается с 1 558 000 рублей. Разница выходит 238 тысяч, а у депутата получилось почти 300 тысяч — курс менялся, но порядок цифр тот же.

Есть и другая цифра, которую любят показывать российские продавцы: "от 1 167 000". Но там сразу мелким шрифтом прописаны трейд-ин и кредит одновременно. Белорусский ценник таких условий не прячет, поэтому сравнение получается не в пользу домашнего прайса.

Если открыть сравнение цен на автомобили прошлого и сегодня, видно одну и ту же механику: цифра на бумаге и цена, с которой человек реально уезжает из салона, часто живут разной жизнью. Здесь ровно та же история, только на примере Весты.

Почему дома цена выше

Экспортная Веста уходит с конвейера без российского утильсбора. Белорусские продавцы ещё два года назад объясняли разницу именно этим. В Минске машина стоит рядом с местной сборкой Geely и китайскими моделями, где никто не прикрывает цену барьером — хочешь продать, делай предложение для покупателя, а не для отчёта.

В России картина другая. Утильсбор растёт и тянет вверх ценники импортных машин, а на этом фоне Веста выглядит уже не так болезненно. Прайс в 1,55 миллиона на этом фоне ещё можно как-то объяснять, хотя радости покупателю это, разумеется, не добавляет.

Как раз об этой логике напоминает материал про споры с дилером из-за ремонта: когда цена и условия продажи расходятся с ожиданиями, у человека остаются только документы и холодный расчёт. Здесь расчёт тоже решает всё.

Пикантный момент в том, что вопрос адресован Алиханову. Осенью 2025-го он сам называл Беларусь первым экспортным рынком АвтоВАЗа и говорил о примерно 12 тысячах машин в год. То есть сам рынок давно на месте, и цифры тут никто не придумал задним числом.

Можно ли привезти такую машину самому

Съездить за Вестой в Минск закон не запрещает. Внутри ЕАЭС таможни и пошлин нет. Утильсбор для личного пользования составляет 3400 рублей, но с условием: год машину продавать нельзя, иначе пересчитают по коммерческой ставке. А это уже сотни тысяч.

Перед оплатой нужно проверить, есть ли у машины российский электронный ПТС. Без него могут всплыть доплаты. И с гарантией вопрос открыт: купленную в Минске машину официально обещают обслуживать дилерские центры LADA в Беларуси, а подтверждения, что её примут российские дилеры, у АвтоВАЗа нет.

В похожей истории 2022 года завод прямо говорил, что гарантия действует только в стране покупки. Поэтому такой вопрос лучше закрывать до оплаты, а не после, когда машина уже стоит во дворе и радует только своим видом. Для тех, кто смотрит в сторону привозных машин, полезно заранее изучить и риски скрытых технических нюансов, и правила по документам.

Почему эта история тянется уже не первый год

Летом 2024 года Autonews уже считал ту же разницу и называл вилку 283-396 тысяч рублей в зависимости от версии. С тех пор объяснения не изменились, а вот ставки утильсбора проиндексировали. То есть поводов удивляться стало не меньше, а больше.

По сути, история проста до неприличия. В Минске Веста должна конкурировать за покупателя. В России она живёт рядом с барьером, который заметно меняет её конечную цену. Отсюда и разрыв, который так бросается в глаза на первом же сравнении прайсов.

Именно поэтому ответ министерства, каким бы он ни был, саму математику не отменит. Цифры уже лежат на столе, и они упрямее любых объяснений. Остаётся только смотреть, сколько ещё раз покупателю предложат сравнить табличку с реальностью.

"Экспортная цена и внутренняя цена почти никогда не живут по одной формуле. На итог влияет не только заводской отпуск, но и сборы, ставка ввоза, налоговая нагрузка и условия продажи у дилера. Покупателю здесь нужно смотреть не на красивую цифру в рекламе, а на полный чек. Иначе разница всплывёт уже на кассе, когда спорить поздно."

автоэксперт Иван Рогов

FAQ

Почему в Беларуси Веста дешевле?
Потому что на экспортной машине нет российского утильсбора, а местный рынок заставляет продавца держать цену ближе к покупателю.

Можно ли купить Весту в Минске и привезти в Россию?
Да, внутри ЕАЭС это не запрещено. Но есть утильсбор для личного пользования, ограничение на продажу в течение года и вопрос с электронным ПТС.

Будет ли действовать гарантия?
Официального подтверждения по российским дилерам нет. В похожем случае завод говорил, что гарантия работает только в стране покупки.

Почему у российских дилеров встречается цена ниже?
Потому что в прайсе часто стоят условия с трейд-ином и кредитом одновременно. Без них итог может быть совсем другим.

Проверено экспертом: автоэксперт Дмитрий Сафронов

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Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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