Lada e-Largus
Lada e-Largus
© www.lada.ru is licensed under public domain
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 18:18

“Проблема в жидкости”: АВТОВАЗ рассказал, почему у Largus тяжело крутился руль

АВТОВАЗ полностью решил проблему с рулём у Lada Largus — пресс-служба компании

АВТОВАЗ сообщил о полном решении проблемы с рулевым управлением у Lada Largus, из-за которой ранее была временно приостановлена продажа крупной партии автомобилей. Производитель подтвердил, что дефект устранён, а все заблокированные машины возвращаются в торговую сеть.

"Причина дефекта установлена — для этого проводились специальные тесты автомобилей, включая испытания в климатических камерах", — сообщили на предприятии.

Как возникла проблема

21 октября компания приостановила реализацию универсалов и фургонов Largus после жалоб на затруднённое вращение руля. Первоначально подозрение пало на гидравлический усилитель, однако позднее выяснилось, что корень проблемы — в технической жидкости, поставленной сторонним производителем.

Во время эксплуатации вязкость жидкости снижалась, что приводило к сбоям в работе клапана гидроусилителя. Чтобы руль начал вращаться нормально, водителям приходилось прогревать двигатель дольше обычного — особенно в холодную погоду.

"Один из поставщиков отгружал техническую жидкость, не отвечающую требованиям АВТОВАЗа", — уточнили в пресс-службе компании.

Как устранили дефект

Инженеры провели серию испытаний в лабораторных и реальных условиях, включая тесты при низких температурах. В результате найден новый поставщик технической жидкости, чья продукция сохраняет стабильные характеристики даже при сильном морозе.

Все автомобили из заблокированной партии прошли сервисную замену жидкости. Теперь гидроусилитель работает корректно, а руль вращается без усилий.

Производитель уже разослал дилерам инструкции и готовит сервисную кампанию для автомобилей, которые могли попасть к покупателям с прежним составом жидкости.

Что это значит для владельцев Largus

Для клиентов решение проблемы означает, что эксплуатация автомобилей вновь безопасна. Владельцам, купившим Largus до 21 октября, стоит обратиться к дилеру для проверки гидроусилителя и, при необходимости, замены жидкости бесплатно в рамках предстоящей кампании.

Такая практика — нормальная мера для крупных производителей, стремящихся поддерживать доверие клиентов и контроль качества.

Технические и ценовые детали

Lada Largus производится на заводе "Лада Ижевск" и представлена в двух вариантах кузова:

  • Пассажирский универсал - от 1 660 000 рублей.

  • Грузовой фургон - от 1 670 000 рублей.

Модель традиционно пользуется спросом среди семейных покупателей и малого бизнеса благодаря вместительному салону и надёжной платформе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: экономия на сертификации поставщиков.
    Последствие: риск поставки материалов с нестабильными характеристиками.
    Альтернатива: усиление контроля качества и расширение внутреннего тестирования.

  • Ошибка: игнорирование сезонных испытаний.
    Последствие: проблемы при эксплуатации в холодном климате.
    Альтернатива: проведение тестов с имитацией зимних условий для каждой новой партии компонентов.

А что если бы проблему не нашли?

Если бы дефект не был выявлен, автомобили могли бы потерять надёжность, а обращения в сервис резко выросли бы. В худшем случае это привело бы к отзывной кампании федерального масштаба и репутационным потерям. Оперативное устранение неполадки показало, что на предприятии выстроена эффективная система контроля.

Плюсы и минусы решения от АВТОВАЗа

Плюсы Минусы
Быстрая реакция на дефект Временная приостановка продаж
Новая техническая жидкость с устойчивыми свойствами Необходимость проверки у владельцев ранних партий
Готовность к сервисной кампании Дополнительные издержки на замену

FAQ

Как узнать, попал ли мой автомобиль под сервисную кампанию?
Дилеры получат VIN-списки, и владельцев уведомят лично. Можно уточнить информацию на горячей линии АВТОВАЗа.

Можно ли ездить на Largus со старой жидкостью?
Не рекомендуется: в морозы может проявиться затруднённое вращение руля. Лучше провести замену.

Будет ли замена бесплатной?
Да, сервисная кампания подразумевает бесплатное обслуживание для владельцев автомобилей из затронутой партии.

Мифы и правда

  • Миф: "Проблема связана с конструкцией рулевого механизма".
    Правда: дефект вызван некачественной технической жидкостью.

  • Миф: "Largus снят с продажи".
    Правда: реализация временно приостанавливалась, но сейчас полностью возобновлена.

  • Миф: "Подобное может повториться".
    Правда: теперь у АВТОВАЗа новый поставщик и усиленный контроль качества.

Три интересных факта

  1. Производственная площадка "Лада Ижевск" способна выпускать до 120 000 автомобилей Largus в год.

  2. Модель основана на платформе Renault B0 — той же, что использовалась для Dacia Logan и Sandero.

  3. Largus — единственная в своём классе модель российского производства, предлагающая 7-местную компоновку.

Исторический контекст

С момента появления в 2012 году Lada Largus стала одной из самых востребованных моделей АВТОВАЗа. Универсал быстро занял нишу практичного семейного и коммерческого транспорта. За всё время производства автомобиль не раз обновлялся, и нынешняя история с рулевым управлением стала первым серьёзным инцидентом за последние годы, который компания успешно урегулировала в кратчайшие сроки.

