АВТОВАЗ увеличил до 700 наименований количество поставляемых деталей от группы АФТ

Для нового LADA Azimut группа АФТ освоила больше 175 наименований деталей интерьера и кузова. И речь тут не только про мелочь вроде зеркал или обшивок. На конвейер АВТОВАЗа поставщик уже отправляет свыше 700 разных компонентов, включая топливные баки, панели приборов, воздуховоды и окрашенные элементы кузова. Для завода это не один контракт на один узел, а целая цепочка поставок, где каждый сбой сразу бьет по сборке.

"Для нового кроссовера поставщик обычно готовит не только детали, но и оснастку, контрольные приспособления и оборудование. Чем шире номенклатура, тем больше работы у инженеров и технологов перед стартом серии. Если этот этап просчитан плохо, конвейер потом начинает спотыкаться на ровном месте. Поэтому цифры по компонентам — это не сухая статистика, а реальный след подготовки модели" автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Что именно освоила АФТ для Azimut

Группа компаний АФТ сообщила, что для LADA Azimut освоила более 175 наименований деталей интерьера и экстерьера. В этот список вошли элементы салона, кузова и узлы, без которых серийная сборка просто не сойдется. Отдельно компания закупила около 200 единиц оснастки и контрольных приспособлений, а также запустила 30 единиц нового оборудования.

Сама по себе эта цифра показывает не один эпизод поставки, а серьезную подготовку под новую модель. Для запуска кроссовера мало сделать сами детали, нужно еще собрать всю технологическую цепочку. И именно на этом этапе обычно всплывают задержки, если что-то недоглядели.

В апреле 2025 года АФТ уже говорила о более чем 500 позициях для АВТОВАЗа и свыше 30 компонентах только для LADA Iskra. Теперь завод сообщает о номенклатуре выше 700 наименований, хотя напрямую связывать весь прирост только с Azimut нельзя. Тут важна сама динамика: поставщик заметно нарастил объем работы с автозаводом.

Какие детали уже идут на конвейер

Сейчас на конвейер АВТОВАЗа от АФТ поступает больше 700 наименований продукции. Среди них панели приборов, дверные обивки, облицовки стоек, наружные и салонные зеркала, решетки, воздуховоды, детали подкапотного пространства и окрашенные элементы кузова. Отдельной строкой идут колесные колпаки и многослойные пластиковые топливные баки.

Такой набор выглядит не как точечная поставка, а как полноценная загрузка нескольких участков. Если собрать все позиции в одну картину, получится, что поставщик закрывает и салон, и кузов, и часть подкапотного пространства. Для сборки это удобно только на бумаге: на практике каждая позиция требует своей проверки, логистики и ритма.

АФТ работает не только как производитель деталей. У группы есть собственный инжиниринг и лаборатория, а в производстве задействованы литье пластмасс под давлением, роботизированная окраска, сварка и многослойная экструзия. На отдельном предприятии "АФТ-Сиденья" для Azimut запустили и линию полного цикла по выпуску кресел.

Что стоит за ростом номенклатуры

Рост числа компонентов обычно тянет за собой новый набор работ у поставщика. Нужно не просто сделать деталь, а подготовить оснастку, настроить контроль, ввести оборудование и освоить производственные операции, которых раньше могло не быть. Без этого серийный выпуск быстро упрется в брак или нехватку нужных позиций.

В этой истории особенно заметно, что поставки для Azimut встроены в более широкий поток. АФТ уже работает с АВТОВАЗом по большому списку изделий, и новый кроссовер расширил этот список еще сильнее. Для завода это означает, что вокруг одной модели выстраивается сразу несколько производственных цепочек.

Именно поэтому поставщик здесь играет не второстепенную роль. От него ждут не только готовые детали, но и стабильный выпуск на нужном объеме. Когда речь идет о сотнях позиций, сбой на одном участке быстро перекидывается на весь график сборки.

Как это влияет на запуск модели

Подготовка нового кроссовера затрагивает не только мощности самого АВТОВАЗа. До старта серийной сборки поставщикам приходится осваивать новые позиции, вводить оборудование и перестраивать часть процессов под конкретную модель. Иначе конвейер просто останется без нужного набора деталей.

Тут и проявляется реальная цена широкого списка поставок. Чем больше компонентов уходит в серию, тем выше нагрузка на снабжение, контроль и сборку. Это не украшение пресс-релиза, а обычная производственная математика, где лишних звеньев не бывает.

Для LADA Azimut такая схема означает серьезную подготовку еще до выхода модели на поток. АФТ уже подключила к проекту и технику, и инженеров, и отдельную линию под сиденья. Значит, запуск идет не на пустом месте, а через длинную и довольно плотную цепочку производства.

"Когда поставщик закрывает сразу сотни позиций, это всегда означает плотную связку между разработкой, производством и контролем. Новая модель требует не только сборки, но и точной подгонки каждой детали по размерам, материалам и срокам поставки. Если хотя бы один элемент не готов, задержка быстро расходится дальше по цепочке. Поэтому такие проекты обычно готовят заранее и без лишнего шума" автомеханик, инженер-машиностроитель Александр Михайлов

Ответы на популярные вопросы

Что именно АФТ делает для LADA Azimut?

Компания освоила для кроссовера более 175 наименований деталей интерьера и кузова. Также она закупила около 200 единиц оснастки и контрольных приспособлений и запустила 30 единиц нового оборудования.

Сколько всего компонентов поставляется на АВТОВАЗ от АФТ?

Сейчас речь идет о более чем 700 наименованиях продукции. В список входят детали салона, кузова, подкапотного пространства, зеркала, воздуховоды и топливные баки.

Можно ли весь рост номенклатуры связать только с Azimut?

Нет, напрямую так говорить нельзя. В апреле 2025 года АФТ уже сообщала о более чем 500 позициях для АВТОВАЗа и более чем 30 компонентах для LADA Iskra.

Есть ли у АФТ собственное производство сложных узлов?

Да. У группы есть инжиниринг и лаборатория, а производство включает литье пластмасс под давлением, роботизированную окраску, сварку и многослойную экструзию. Для Azimut отдельно запущена линия по выпуску кресел на предприятии "АФТ-Сиденья".

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