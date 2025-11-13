Молочная кислота в косметике — обновление без раздражения

Многие слышали, что кислоты в косметике могут вызвать жжение и шелушение. Но молочная кислота — исключение. Она мягко обновляет кожу, не повреждая её барьер, и подходит даже тем, кто обычно избегает кислотных средств. При этом эффект от неё впечатляющий: кожа становится более ровной, увлажнённой и сияющей.

Что такое молочная кислота

"Молочная кислота — это альфа-гидроксикислота, получаемая из ферментации лактозы — сахара, содержащегося в молоке", — пояснила дерматолог Маргарита Лолис.

Современная косметическая молочная кислота синтезируется искусственно и не имеет ничего общего с прокисшим молоком.

Кислоты, применяемые в косметике, делятся на три группы: альфа-гидроксикислоты (AHA), бета-гидроксикислоты (BHA) и поли-гидроксикислоты (PHA). Главные отличия между ними — глубина воздействия и структура молекул. По сравнению с гликолевой кислотой, молочная действует мягче: её молекулы крупнее, поэтому они не проникают глубоко и не вызывают раздражения.

Чем полезна молочная кислота для кожи

Молочная кислота выполняет несколько задач одновременно — очищает, увлажняет и укрепляет защитный барьер кожи.

Мягкое отшелушивание

"Молочная кислота разрушает связи между ороговевшими клетками, помогая коже естественно обновляться", — объяснила Маргарита Лолис.

В результате кожа становится ярче, поры очищаются, а рельеф лица выравнивается. При этом риск раздражения минимален, поэтому молочная кислота подходит людям с сухой или чувствительной кожей.

Концентрация имеет значение: в домашних средствах она обычно не превышает 10%, а в салонных пилингах может достигать 12% и выше. В таких дозировках кислота проникает глубже — до дермы, помогая уменьшить морщины и следы пигментации.

Увлажнение и восстановление

Необычная особенность молочной кислоты в том, что она одновременно является эксфолиантом и увлажнителем.

"Молочная кислота — это гумектант: она притягивает влагу и помогает коже оставаться упругой", — отметила дерматолог Жанетт Граф.

Благодаря этому кожа после применения не ощущает сухости, а наоборот становится более мягкой и напитанной.

Антимикробный эффект

По словам Маргариты Лолис, молочная кислота обладает антибактериальными свойствами, то есть помогает контролировать количество микробов на поверхности кожи. Это способствует снижению воспалений и укреплению естественного защитного барьера.

Таким образом, средство не только очищает, но и предотвращает сухость и шелушение.

Подходит ли молочная кислота для лечения акне

Да, но с оговорками. Она помогает очистить поры и уменьшить воспаление, однако не заменяет целевые препараты от акне.

Для борьбы с прыщами эффективнее работают бета-гидроксикислоты (например, салициловая кислота), которые проникают глубже в сальные протоки, а также бензоилпероксид, уничтожающий бактерии P. acnes.

Поэтому молочную кислоту лучше использовать как мягкий поддерживающий компонент в антисеборейном уходе.

С чем сочетать молочную кислоту

Молочная кислота отлично уживается с большинством активных компонентов.

"Если кожа склонна к жирности, выбирайте средства, где молочная кислота сочетается с салициловой: первая очищает поверхность, вторая растворяет жир и очищает поры", — посоветовала Жанетт Граф.

Также хорошо работают комбинации с PHA-кислотами (например, глюконолактоном). Они обладают антиоксидантным эффектом и не вызывают раздражения.

Ограничения касаются только чувствительной кожи: не стоит использовать молочную кислоту одновременно с ретиноидами и витамином C. Их лучше чередовать — кислоту наносить вечером, витамин C утром.

Если кожа повреждена (например, при экземе или псориазе), сначала нужно восстановить барьер, а потом вводить кислоты постепенно.

Как правильно применять молочную кислоту

Даже мягкие кислоты требуют аккуратного введения. Дерматологи советуют начинать с смываемых средств, чтобы кожа привыкла.

Если кожа реагирует спокойно, можно переходить к сывороткам, тоникам и пилинг-дискам.

"Лучше использовать молочную кислоту вечером, когда кожа восстанавливается во сне", — добавила Жанетт Граф.

Ночью активизируются процессы регенерации, и кислота усиливает их, мягко обновляя клетки и повышая уровень увлажнённости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: Сразу использовать концентрированный пилинг.

• Последствие: Раздражение и шелушение.

• Альтернатива: Начать с очищающих средств и сывороток до 10%.

• Ошибка: Применять кислоту утром.

• Последствие: Повышенная чувствительность к солнцу.

• Альтернатива: Использовать вечером и наносить SPF утром.

• Ошибка: Комбинировать с ретинолом в один приём.

• Последствие: Пересушивание кожи.

• Альтернатива: Чередовать по дням.

Таблица: Плюсы и минусы молочной кислоты

Плюсы Минусы Мягко очищает и выравнивает тон кожи Может вызывать покраснение при неправильном применении Увлажняет и укрепляет барьер Требует постоянного SPF-защиты Совместима с большинством компонентов Эффект проявляется не сразу Подходит для чувствительной кожи Нельзя использовать при активных воспалениях

FAQ

Как часто можно использовать молочную кислоту?

Начните с 2 раз в неделю, затем увеличьте частоту до 3-4 раз, если кожа не реагирует раздражением.

Можно ли применять при беременности?

Да, в умеренных концентрациях, но только после консультации врача.

Что лучше — молочная или гликолевая кислота?

Для чувствительной кожи — молочная, для плотной и жирной — гликолевая.

Мифы и правда

• Миф: Молочная кислота истончает кожу.

Правда: Она ускоряет обновление клеток, укрепляя роговой слой.

• Миф: После кислот кожа становится зависимой.

Правда: Эффект держится при регулярном, но не постоянном использовании.

• Миф: Кислоты нельзя комбинировать с увлажняющими средствами.

Правда: Напротив, увлажнение помогает сохранить барьер и уменьшить чувствительность.

Интересные факты