Девушка уснула после приема пищи
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 11:57

Недостаток сна угрожает вниманию: как плохой сон ухудшает реакцию и замедляет мозг

Недостаток сна замедляет когнитивные процессы, ухудшает концентрацию внимания и провоцирует ошибки даже в рутинных задачах. Нервная система испытывает перегрузку, что сказывается на скорости реакции и устойчивости внимания. Биохимические механизмы передачи сигналов между нейронами нарушаются, приводя к общей утомляемости. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

По словам Натальи Сувориновой, врача-невролога и доцента кафедры неврологии РНИМУ им. Пирогова, недосып увеличивает латентный период — время между стимулом и ответом. Как отметила специалист, привычные действия требуют вдвое больше усилий из-за снижения эффективности умственной нагрузки. Кроме того, по ее словам, замедляется интеграция сигналов из разных зон мозга, что антропологически связано с эволюционной ролью сна в восстановлении нейронных сетей.

"При недостатке сна снижается скорость проведения импульса между нейронами и уменьшается период их активации. Из-за этого процессы интеграции замедляются: нейронам из разных отделов мозга требуется больше времени, чтобы объединиться для выполнения одной задачи. Например, зрительная и слуховая информация обрабатываются в разных структурах мозга, и для их согласованной работы нужна быстрая связь. Когда эта связь замедляется, человеку требуется больше времени, чтобы осмыслить информацию и сформулировать ответ", — отметила Наталья Суворинова.

Несмотря на сохраняющиеся нейронные связи, мозг теряет в скорости обработки данных, согласно объяснению невролога. Суворинова подчеркнула, что оптимальный сон для взрослых — 6-8 часов, а полное восстановление занимает 2-3 месяца при строгом режиме. Физика нервных импульсов подчеркивает: без отдыха сигналы слабеют, но регулярный сон возвращает гармонию.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

