Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кружевной маникюр
Кружевной маникюр
© Instagram / nailsbyzola is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 19:05

Кружевные ногти стали главным романтичным трендом зимы — выглядят как вуаль на пальцах

Романтический нейл-арт снова меняет форму, и этой зимой он становится тоньше, изящнее и почти невесомым. Кружевные ногти выглядят так, будто кончики пальцев укрыты прозрачной тканью от вечернего платья. Этот тренд продолжает любовь к нюансам и деликатности, но подаёт её на новом уровне. Об этом сообщает модное издание.

Кружево как логичное развитие нежного маникюра

Тенденция lace nails органично вписывается в волну "мыльных", ванильных и полупрозрачных ногтей, которые уже несколько сезонов доминируют в нейл-дизайне. Кружевной эффект строится на игре прозрачности и тонком орнаменте, который напоминает вышивку и вуаль. Визуально такие ногти выглядят утончённо и воздушно, создавая ощущение лёгкости без перегруженных деталей.

Главная идея тренда — воспроизвести характерную структуру кружева: переплетения, микрорисунок и ощущение ткани, а не просто декоративный узор. Именно поэтому кружевной маникюр воспринимается как эволюция романтического стиля, а не как очередной краткосрочный эксперимент.

Как создают эффект кружевных ногтей

Для максимально точного результата мастера чаще всего используют специальные плёнки или трансферы, позволяющие перенести сложный узор на ногтевую пластину без потери деталей. Такой подход обеспечивает аккуратность и симметрию, которые сложно повторить вручную.

Цветовая палитра играет ключевую роль. В классическом варианте используются светлые и полупрозрачные оттенки: молочный, пудровый, сливочный, едва розовый. Они подчёркивают рисунок и создают эффект "второй кожи", за счёт чего кружево кажется почти настоящим.

Не только романтика: альтернативные интерпретации

Несмотря на нежный характер, кружевной маникюр легко адаптируется под более дерзкие образы. Чёрное кружево — один из самых эффектных вариантов, создающий впечатление плотной вышивки или готического аксессуара. В этом случае узор становится контрастным и выразительным, а сам дизайн приобретает рок-настроение.

Французский маникюр особенно удачно вписывается в эту эстетику. Классическая нюдовая база в сочетании с кружевными деталями на кончиках позволяет балансировать между сдержанностью и акцентом, делая образ более сложным и интересным.

С чем сочетать кружевной маникюр

Кружевные ногти хорошо комбинируются с другими актуальными эффектами, например, жемчужным сиянием или лёгким глянцем. Форма ногтей также имеет значение: овальная считается наиболее универсальной, так как подчёркивает как мягкие оттенки, так и сложный орнамент.

Оптимальной длиной остаётся средняя. Она даёт достаточно пространства для раскрытия узора, позволяя кружеву выглядеть как полноценный декоративный элемент, а не как случайный акцент. В результате маникюр выглядит продуманным, элегантным и актуальным для зимы 2026 года.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Привычка сдерживать гнев кажется безопасной, но психика отвечает иначе — последствия приходят позже вчера в 17:58

Почему попытка всегда держать себя в руках может ослабить психику и что на самом деле говорит о зрелости человека — взгляд психолога на природу гнева.

Читать полностью » Худеют килограммы — уходит зрение: модный укол для стройности обрастает тревожными последствиями вчера в 17:55

Препарат для похудения, созданный для диабетиков, может быть связан с тяжёлыми осложнениями — от проблем с пищеварением до угрозы зрению.

Читать полностью » Шея каменеет, спина ноет, а причина не в возрасте: привычки сжимают тело в тисках каждый день вчера в 17:41

Напряжение в шее и верхней части спины часто возникает из-за привычек. Разбираемся, что действительно помогает снизить боль и вернуть телу комфорт.

Читать полностью » Кашель живёт своей жизнью после ОРВИ: организм подаёт знак, который многие списывают на остатки вчера в 17:25

Кашель может не проходить месяцами после простуды и быть связан не с лёгкими. Врач рассказал, какие скрытые причины стоят за этим симптомом.

Читать полностью » Анализы вчера в 12:13

Болезни сердца у женщин часто протекают незаметно: какие симптомы нельзя игнорировать, какие анализы важны и как образ жизни влияет на здоровье сердца.

Читать полностью » Артериальное давление выходит из-под контроля — один простой шаг многие игнорируют годами вчера в 11:06

Высокое давление всё чаще затрагивает людей среднего возраста: пять шагов, которые помогают держать гипертонию под контролем и снижать риски.

Читать полностью » Почти 40% случаев рака можно было не допустить: новые данные заставляют задуматься вчера в 5:03

Новое глобальное исследование показало, что почти 40 процентов случаев рака связаны с факторами риска, которые можно контролировать, меняя образ жизни и подходы к профилактике.

Читать полностью » Стрелка весов поехала вниз сама: еда в неправильное время годами мешала худеть 05.02.2026 в 20:34

Ранний приём пищи может влиять на вес и давление сильнее, чем кажется. Учёные выяснили, почему часы еды важны для обмена веществ и самочувствия.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Мотоцикл исправен, а риск огромный — одну деталь райдеры меняют слишком поздно
Садоводство
Увидела глубокую трещину на яблоне — спасла дерево простым домашним средством
Туризм
Город, где солнце не заходит 68 дней — как живут люди за Полярным кругом
Туризм
Третий по величине объект древнего мира — зачем тысячи людей едут сюда до сих пор
Питомцы
Кошка умывается не из чистоплотности — за этим стоит важный инстинкт
Туризм
Пять часов в небе — как дорога в соседний город: перелёты открыли ранее недосягаемые страны
Туризм
Самолётов всё больше, неба — меньше: глобальный рост авиации ведёт к скрытому коллапсу
Авто и мото
Покупка кажется выгодной, пока не приходит время продавать: китайские машины раскрывают слабое место
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet