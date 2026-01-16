Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Аквариум
Аквариум
© unsplash.com by Ziyuang Wang is licensed under Free to use under the Unsplash License
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 1:23

Аквариум без компрессора быстро загрязняется? Проблема не в отсутствии аэрации, а в количестве рыб

Петушки и гурами живут в аквариумах без компрессора — аквариумист

Многие мечтают о домашнем аквариуме, но останавливаются из-за сложного оборудования и затрат. Кажется, что без компрессора и постоянной аэрации рыбки просто не выживут. На самом деле существуют виды, которые спокойно переносят дефицит кислорода и подходят даже для первого аквариума. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Почему некоторым рыбкам не нужен аэратор

Не все аквариумные обитатели зависят от растворённого в воде кислорода. Существует особая группа рыб — лабиринтовые, или ползуновидные, которые приспособились дышать атмосферным воздухом. Благодаря этой особенности они могут комфортно жить даже в аквариумах без дополнительной аэрации.

Секрет кроется в специальном лабиринтовом органе. Он расположен над жабрами и представляет собой систему тонких пластин, пронизанных кровеносными сосудами. Рыбка периодически поднимается к поверхности, захватывает воздух ртом и усваивает кислород напрямую, минуя воду. В природе такая способность помогает выживать в тёплых, стоячих и бедных кислородом водоёмах, где особенно важно поддерживать стабильные параметры качества воды.

Какие виды подходят для начинающих

Лабиринтовых рыб насчитывается более сотни видов, и многие из них давно стали популярными аквариумными питомцами. Чаще всего это небольшие по размеру и неприхотливые обитатели, не требующие сложного ухода.

Среди самых известных — бойцовая рыбка-петушок, лялиус, лябиоза, макропод, а также некоторые разновидности гурами. Эти виды легко адаптируются к домашним условиям, спокойно переносят временные ошибки новичков и хорошо подходят для небольшого аквариума без постоянной подачи воздуха через компрессор.

Особенности содержания без аэрации

Отказ от аэратора не означает, что за аквариумом можно не следить. Без движения воды загрязнение происходит быстрее, поэтому чистота выходит на первый план. Важно регулярно сифонить грунт, удаляя остатки корма и продукты жизнедеятельности рыб, чтобы они не накапливались и не ухудшали качество воды.

Не менее важно избегать перенаселения. Даже выносливые виды чувствительны к тесноте. Например, в аквариуме объёмом около 50 литров комфортно себя будут чувствовать не более шести небольших рыбок. При таком подходе вода дольше сохраняет стабильные параметры, а питомцы остаются активными и здоровыми.

Что ещё стоит учитывать

Лабиринтовым рыбам необходим свободный доступ к поверхности воды, поэтому аквариум не стоит заполнять декорациями до самого верха. Крышка при этом желательна: она защищает рыб от холодного воздуха и предотвращает случайные прыжки.

Аквариум без аэрации — вполне реальный вариант для старта. Главное — правильно выбрать обитателей и соблюдать базовые правила ухода. Тогда даже без сложного оборудования подводный мир будет радовать спокойствием и жизнью.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

