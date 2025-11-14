Labubu покоряет не только коллекционеров: как игрушка превращается в кинопроект

Sony Pictures готовит фильм о культовой игрушке Labubu, которая уже успела стать настоящим феноменом в мире коллекционных фигурок. На данный момент компания не раскрывает деталей проекта: неизвестны ни режиссёр, ни продюсер, и остаётся под вопросом, будет ли лента анимационной или игрового формата.

Интерес к Labubu растёт во всём мире, и Sony намерена использовать потенциал этого бренда, чтобы привлечь аудиторию к новому кинопроекту. История игрушки необычна: она появилась благодаря творчеству художника Касинг Лунг, родившегося в Гонконге и живущего в Европе. Первоначально фигурки в виде забавных монстров выпускала компания How2 Work, но настоящая мировая известность пришла к Labubu в 2019 году после того, как китайский ритейлер Pop Mart запустил линейку на глобальный рынок.

Популярность коллекционных фигурок Labubu выросла стремительно. Сначала игрушки стали сенсацией в Юго-Восточной Азии, а затем привлекли внимание поклонников по всему миру. Для Pop Mart этот бренд оказался крайне прибыльным: только в начале текущего года доход компании вырос на 350 процентов. В России же интерес к игрушкам пошёл на спад: пресс-служба объединённой компании Wildberries и Russ сообщила, что продажи в сентябре упали почти на 40% по сравнению с августом.

История Labubu: от идеи до феномена

Создание Labubu стало результатом необычного сочетания азиатского дизайна и европейской эстетики. Касинг Лунг хотел создать фигурку, которая выглядела бы одновременно милой и немного пугающей. Такой баланс позволил игрушке привлечь как детей, так и коллекционеров.

Популяризация бренда началась с ограниченных тиражей в азиатских странах, а массовый успех пришёл после сотрудничества с Pop Mart. Игрушки стали частью коллекционных серий, что повысило их ценность среди фанатов и создало рынок вторичных продаж.

