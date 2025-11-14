Labubu покоряет не только коллекционеров: как игрушка превращается в кинопроект
Sony Pictures готовит фильм о культовой игрушке Labubu, которая уже успела стать настоящим феноменом в мире коллекционных фигурок. На данный момент компания не раскрывает деталей проекта: неизвестны ни режиссёр, ни продюсер, и остаётся под вопросом, будет ли лента анимационной или игрового формата.
Интерес к Labubu растёт во всём мире, и Sony намерена использовать потенциал этого бренда, чтобы привлечь аудиторию к новому кинопроекту. История игрушки необычна: она появилась благодаря творчеству художника Касинг Лунг, родившегося в Гонконге и живущего в Европе. Первоначально фигурки в виде забавных монстров выпускала компания How2 Work, но настоящая мировая известность пришла к Labubu в 2019 году после того, как китайский ритейлер Pop Mart запустил линейку на глобальный рынок.
Популярность коллекционных фигурок Labubu выросла стремительно. Сначала игрушки стали сенсацией в Юго-Восточной Азии, а затем привлекли внимание поклонников по всему миру. Для Pop Mart этот бренд оказался крайне прибыльным: только в начале текущего года доход компании вырос на 350 процентов. В России же интерес к игрушкам пошёл на спад: пресс-служба объединённой компании Wildberries и Russ сообщила, что продажи в сентябре упали почти на 40% по сравнению с августом.
История Labubu: от идеи до феномена
Создание Labubu стало результатом необычного сочетания азиатского дизайна и европейской эстетики. Касинг Лунг хотел создать фигурку, которая выглядела бы одновременно милой и немного пугающей. Такой баланс позволил игрушке привлечь как детей, так и коллекционеров.
Популяризация бренда началась с ограниченных тиражей в азиатских странах, а массовый успех пришёл после сотрудничества с Pop Mart. Игрушки стали частью коллекционных серий, что повысило их ценность среди фанатов и создало рынок вторичных продаж.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Покупка с рук у непроверенного продавца → риск подделки → покупка через официальные каналы или проверенные фан-сообщества.
-
Хранение вне упаковки → снижение коллекционной стоимости → использовать прозрачные боксы для демонстрации.
-
Игнорирование редких серий → упущенная возможность инвестиций → следить за лимитированными выпусками.
Мифы и правда о Labubu
-
Миф: Labubu — игрушка только для детей.
Правда: коллекционеры всех возрастов ценят уникальный дизайн.
-
Миф: популярность игрушек уже прошла.
Правда: на мировом рынке спрос остаётся высоким, несмотря на спад в отдельных регионах.
-
Миф: фигурки не представляют инвестиционной ценности.
Правда: ограниченные серии могут вырасти в цене с годами.
