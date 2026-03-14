Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 6:16

Секретное место на карте мира: крошечный остров Малайзии ждет наплыва гостей из России

Представьте: вы стоите на белом песке Лабуана, где вода прозрачная до самого дна, а над головой — густая зелень мангровых зарослей, шелестящих от бриза. Россиян здесь почти не встретишь — в прошлом году всего сотня, против полутораста ранее, хотя общий поток туристов перевалил за миллион. Но остров серьезно взялся за дело: готовят русскоязычных гидов, мечтают о чартерах из России и улучшают инфраструктуру. А рядом, на Борнео в штате Сабах, турпоток из РФ уже подскочил на 26 процентов, и в 2026-м ждут еще больше. Логистика упрощается, цены падают, а природа манит дайвингом и аутентикой — вот что ждет тех, кто ищет тропический рай без толпы.

"Лабуан — это скрытый тропический оазис с идеальными условиями для дайвинга и релакса. Чистота пляжей объясняется физикой течений, которые вымывают мусор в открытое море, а подводный мир полон коралловых рифов, где биохимия симбиоза рыб и полипов создает яркие экосистемы. Остров готовит чартеры и гидов для россиян, чтобы уникальные водные деревни и беспошлинный шопинг стали доступны. В 2026-м здесь ждут рост потока за счет Visit Malaysia."

Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Планы Лабуана на россиян

Остров Лабуан, федеральная территория Малайзии у штата Сабах на Борнео, в 2025-м принял около 100 россиян — меньше, чем год назад. Общий турпоток тогда составил 1,2 миллиона посетителей. Представитель Делового совета Малайзии BIMP-EAGA, руководитель туристического кластера Джерри Тео на выставке MITT в Москве рассказал, что это повод для действий, а не расстройства.

Лабуан привлекает чистыми пляжами, богатым подводным миром и аутентикой — водными деревнями, ремеслами. Физика осадков песка здесь создает идеальные лагуны, а биохимия тропических фруктов в местной еде дарит незабываемые вкусы. Плюс зона беспошлинной торговли для шопинга. Удобный аэропорт упрощает логистику.

Власти прорабатывают улучшение инфраструктуры и обучение гидов русскому. Возможны русскоговорящие из других регионов под группы. Планируют работу с туроператорами РФ и продвижение в соцсетях.

Как добраться и сколько стоит

Из Москвы в апреле билет на Лабуан с двумя стыковками — в Китае и Куала-Лумпуре — обойдется в 130 тысяч рублей туда-обратно. С стыковкой в ОАЭ дешевле — 76,4 тысячи, но пока недоступно. Прямые рейсы на остров из Куала-Лумпура (2 часа 35 минут, 15 тысяч рублей) и Кота-Кинабалу (35 минут, от 8 тысяч).

Джерри Тео не исключает чартеры из России: "Знаю, это звучит слишком смело, но мы не исключаем такой возможности, мы строим планы и будем работать в этом направлении". Готовы двенадцатидневные туры с ключевыми локациями.

Антропология водных деревень добавляет колорита — здесь сохранились традиции предков, адаптированные к морю. Туристы увидят остров Русукан Бесар, мастер-классы по ремеслам, квадроциклы и морские развлечения.

Что посмотреть и попробовать

Программа туров включает восходы, закаты, покупки в duty-free, плавание. Тео рекомендует амбуят и ми сасак — лапшу с особым соусом, где биохимия специй усиливает вкус. Еда свежая, с морепродуктами из местных вод.

Подводный мир Лабуана — рай для дайверов: кораллы пульсируют жизнью благодаря симбиозу с водорослями, производящими кислород. Пляжи чистые от природы — волны физикой рассеивают песок равномерно.

Штат Сабах рядом усиливает интерес: оттуда легко на остров.

Сабах: турпоток и планы

В Сабахе в 2025-м посетили 3962 россиянина — рост на 26 процентов. В январе 2026-го — 488 визитов, плюс 18 процентов к году. Цель на год — 4300 россиян. Старший замгендиректора совета по туризму Тай Шу Лан уверена в устойчивости спроса благодаря природе, дайвингу, островам.

Чартеры не нужны — перевозки хватает. Из Москвы в Кота-Кинабалу с стыковкой в Китае — 119,7 тысячи рублей с багажом, 22 часа туда, 17 обратно. Через Дубай или Доху — когда запустят. Из Кота-Кинабалу удобно по Борнео.

"Сабах на Борнео растет в популярности у россиян благодаря дикой природе и дайвингу. Биология тропических лесов здесь — антропологический феномен: древние экосистемы с редкими видами. В 2026-м ждем 4300 туристов из РФ, логистика улучшится рейсами из Китая. Фестивали Visit Malaysia усилят приток, а в 2027-м уникальные туры сделают штат хитом."

Эксперт по туризму Елена Кузнецова

FAQ

Сколько стоит перелет из Москвы на Лабуан?
В апреле с двумя стыковками — 130 тысяч рублей туда-обратно, дешевле через ОАЭ — 76,4 тысячи, когда доступно. От Куала-Лумпура — 15 тысяч, от Кота-Кинабалу — от 8 тысяч.

Что нового в Сабахе в 2026-м?
Год туризма Малайзии с фестивалями и распродажами. Плюс рост рейсов из Китая в Кота-Кинабалу.

Чартеры из России возможны?
Лабуан рассчитывает на них, Сабах — нет, перевозок хватает.

Проверено экспертом: эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

