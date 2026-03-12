Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лабрадор бежит по воде
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 18:47

Собака не против щетки: секреты захватывающего ухода за лабрадором, которого стоит знать каждому владельцу

В прошлом месяце соседка чуть не запаниковала: ее лабрадор, шоколадного окраса, весь дом оброс шерстью после весенней линьки, а уши в грязи после дождливой прогулки. Собака вертится, хвостом машет, но явно не в восторге от щетки. Знакомая картина для владельцев этих крепышей — короткая шерсть не спасает от ежедневной уборки ковров, а без ухода кожа сохнет, паразиты заводятся. Регулярная чистка решает проблемы: собака блестит, хозяева отдыхают, а риски инфекций падают.

"Лабрадоры имеют двойную шерсть, которая сама распределяет сало для защиты кожи. Расчесывайте каждые два-три дня, а весной и осенью ежедневно, чтобы убрать омертвевшие волоски и активировать кровоток. Резиновая щетка или перчатка — лучшие инструменты, они массируют без раздражения. Главное — двигайтесь по росту шерсти, от шеи к хвосту, чтобы не повредить естественный барьер."

Врач-ветеринар Марина Черкасова

Подготовка к процедурам

Щенок лабрадора появляется в доме — пора знакомить его с щеткой, расческой, зубной щеткой. Дайте понюхать предметы, не дергайте, выбирайте спокойный вечер. Через пару дней начните легкие сеансы, постепенно увеличивая время, чтобы собака привыкла без стресса.

Такие процедуры защищают от паразитов, позволяют проверить кожу на проблемы. Взрослая собака, не видавшая ухода, тоже требует терпения — не форсируйте. Регулярность формирует рутину, где чистка становится приятным ритуалом.

Владельцы отмечают: собаки, приученные с детства, сами подбегают к инструментам. Игрушка в обмен на спокойствие ускоряет процесс, особенно для зубов.

Расчесывание шерсти

Короткая шерсть лабрадора не спутывается, но двойной слой требует внимания. Резиновая щетка или перчатка с шипами удаляют мертвые волоски, распределяют сало, улучшают кровоток. Избегайте длинных зубьев — они ни к чему.

Расчесывайте по росту: от шеи к крупу, бока, хвост. Лапы и живот — осторожно, если нужно. Против шерсти нельзя: мышца у волосков отталкивает грязь, держит температуру тела.

График простой: два-три раза в неделю, ежедневно на линьку весной-осенью. Собака наслаждается массажем, дом остается чистым от шерсти.

Купание без хлопот

Густая, жирная шерсть лабрадора самоочищается, ванны нужны раз-два в год. Подготовьте коврик, шампунь по pH кожи, полотенца, фен заранее — не бегите посреди процесса. Таз вместо ванны успокаивает щенка, игрушки отвлекают.

Приучите к воде постепенно: пусть привыкнет к звуку, без намокания сначала. Лабрадоры любят пруды, но душ — не всегда. Человеческий шампунь нельзя — вызывает зуд, перхоть.

Ветеринар подскажет средства, чтобы не смыть защитный слой. После — высушите уши, чтобы избежать инфекций. Бытовая химия в доме усиливает риски.

Уход за ушами и зубами

Висячие уши — ловушка для влаги и грязи, чистите ежемесячно ватой с лосьоном от ветеринара. После дождя или купания просушивайте тщательно. Покраснение, запах — сразу к специалисту, не трогайте сами.

Зубы чистите дважды в день с игрушкой, если пес нервничает. Жевательные лакомства плюс щетка убирают налет. Приучайте с щенячьего возраста для здоровой пасти.

Локти раздражены — крем с алоэ, кокосовым маслом или вазелином плюс массаж. Помогает увлажнить кожу, отрастить шерсть.

"Уши лабрадоров требуют ежемесячной проверки, особенно после воды — влага провоцирует инфекции. Используйте только рекомендованные средства, мягкую ткань, без глубокой чистки. Зубы чистите регулярно игрушками и пастой, сочетая с жевательными — это снижает налет и запах. Не забывайте хвалить собаку, чтобы уход ассоциировался с позитивом."

Врач-ветеринар Сергей Ермаков

Дополнительные приемы

Хвалите пса после каждого сеанса — закрепит привычку. Прогулки дополняют уход, стимулируя естественную чистку. Комбинируйте с общими правилами груминга.

Рутина успокаивает собаку, снижает линьку в доме. Лабрадор в ответ светится здоровьем и радостью.

FAQ

Как часто мыть лабрадора?
Раз-два в год, чтобы не смыть защитное сало. Используйте шампунь по pH кожи от ветеринара.

Что делать с линькой?
Расчесывайте ежедневно весной-осенью резиновой щеткой. Соберет всю шерсть за раз.

Почему уши чешутся?
Влага копится в висячих ушах. Чистите ежемесячно, сушите после воды.

Проверено экспертом: врач-ветеринар Сергей Ермаков

