Тюменский рынок труда трещит по швам: на дефицитных профессиях буквально пусто

Тюменская область столкнулась с кадровым дефицитом в нескольких ключевых сферах. Особенно остро стоит проблема нехватки врачей: на одну вакансию приходится всего 1,1 резюме, что значительно ниже нормы, составляющей от 4 до 7,9 резюме на вакансию. Проблемы также наблюдаются в других отраслях, таких как сфера общественного питания и строительство.

Какие профессии наиболее востребованы?

Согласно исследованию, проведенному hh. ru, наибольший дефицит наблюдается среди врачей, поваров, пекарей, кондитеров и сварщиков. Также не хватает продавцов-консультантов, продавцов-кассиров, слесарей, сантехников, электромонтажников и монтажников.

"Любопытно, что только 35% среди наиболее востребованных специалистов сейчас по-прежнему остаются дефицитными. В частности, это врачи (1,1 резюме на вакансию, при норме от 4 — 7,9 резюме на вакансию), повара, пекари, кондитеры (1,7), сварщики (2), продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, слесари, сантехники (по 3,1), электромонтажники (3,3), монтажники (3,6)", — говорится в исследовании.

Тюменский рынок труда: кто в лидерах по спросу?

Наибольший спрос на рабочие руки в Тюмени сейчас наблюдается среди продавцов-консультантов и продавцов-кассиров. Вакансий для этих специалистов около тысячи. Также востребованы менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами (порядка 800 вакансий). Врачи занимают третье место по востребованности в регионе.