Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Супермаркет
Супермаркет
© www.freepik.com by drobotdean is licensed under Free More info
Главная / Сибирский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 2:26

Розничная торговля на грани кризиса — где не хотят работать в ХМАО

В ХМАО наблюдается дефицит кадров в розничной торговле — аналитики HeadHunter

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) наиболее выраженный дефицит кадров наблюдается в сфере розничной торговли. Об этом сообщают аналитики HeadHunter.

Кадровый дефицит в розничной торговле

На данный момент розничная торговля остаётся единственной дефицитной профессиональной сферой в регионе. В этой сфере на одну вакансию приходится в среднем 2,2 резюме, что значительно ниже нормы. Нормой считается не менее четырех резюме на одну вакансию, что указывает на высокий дефицит квалифицированных специалистов в этой отрасли.

"В настоящий момент единственной дефицитной профессиональной сферой в ХМАО остается розничная торговля, где на одну вакансию приходится в среднем 2,2 резюме. Нормой считается не менее четырех резюме на вакансию", — сообщают специалисты HeadHunter.

Высокая конкуренция в других сферах

В то же время, в других сферах наблюдается повышенная конкуренция за рабочие места. Так, в области инвестиций на одну вакансию приходится 56,3 резюме, в массмедиа - 54 резюме на вакансию, а также в сфере маркетинга, рекламы и PR конкуренция также достаточно высокая.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Потепление может задержать строительство зимников и ледовых переправ в ХМАО — Депдорхоз Югры сегодня в 1:43
Тепло не по сезону: как изменение климата угрожает срокам строительства зимников в Югре

Строительство зимников и ледовых переправ в ХМАО может задержаться из-за потепления. Работы должны быть завершены до конца января 2026 года, но риски существуют.

Читать полностью » В Омске на межрегиональном форуме обсудят возрождение судоходства по Иртышу вчера в 13:35
Иртыш может вновь стать судоходным: Россия и Казахстан вернут реке торговое значение

На межрегиональном форуме в Омске в 2026 году обсудят возрождение судоходства по Иртышу. Губернатор Виталий Хоценко предложил включить этот вопрос в повестку российско-казахстанской межправкомиссии.

Читать полностью » В Ханты-Мансийске пропали лыжи Устюгова на тренировке, полиция начала проверку — УМВД по ХМАО вчера в 9:36
Зачем воровать лыжи у олимпийского чемпиона? Полиция Ханты-Мансийска резонансную кражу

В Ханты-Мансийске началась проверка по факту кражи лыж у олимпийского чемпиона Сергея Устюгова. Инвентарь оценили от 30 до 80 тысяч рублей.

Читать полностью » Матвиенко похвалила Югру за высокий коэффициент рождаемости и успехи в демографии — Совет Федерации вчера в 8:36
Югра в топе России по рождаемости: как регион побеждает демографический кризис

Валентина Матвиенко похвалила власти ХМАО за высокий коэффициент рождаемости и положительные демографические тенденции. Югра стабильно входит в десятку лучших по демографии.

Читать полностью » В Югре самые высокие зарплаты у технологов, инженеров и специалистов по охране труда — вчера в 7:36
Сижу в офисе, а зарплата выше нефтяника: куда стоит идти работать в ХМАО ради зарплаты от 170 тыс. руб

В Югре в 2025 году самыми высокооплачиваемыми офисными профессиями стали технологи, инженеры и специалисты по охране труда. Узнайте, какие еще профессии в топе.

Читать полностью » Совет Федерации поддержал финансирование мегапроектов ХМАО, включая дороги и аэропорты — Совфед вчера в 6:46
Финансирование на миллиард: Совфед готов поддержать мегапроекты Югры

Власти ХМАО заручились поддержкой Совета Федерации для финансирования ключевых мегапроектов региона, включая строительство дорог и реконструкцию аэропортов.

Читать полностью » В ХМАО команда югорчан почти обыграла сенаторов Совета Федерации в спорте — Совфед вчера в 5:56
Шахматы, футбол и волейбол: как югорчане заставили сенаторов понервничать

В ХМАО почти одержали победу в спортивных состязаниях с сенаторами, но главной наградой стал проект по финансированию мегапроектов региона из федерального бюджета.

Читать полностью » В Сургуте нарушителям запрета на выход на лед грозит штраф до 3000 рублей — Администрация города вчера в 4:46
Лед под запретом: Сургут и Нефтеюганск жестко накажут тех, кто погуляет по замерзшим водоемам

В Сургуте и Нефтеюганском районе действует запрет на выход на лед до декабря 2025 года. Нарушителей ждут штрафы до 3000 рублей.

Читать полностью »

Новости
Еда
В Италии диталини используют для легких супов — рассказал шеф-повар
УрФО
Тюменские автодилеры меняют прошивку, чтобы снизить мощность двигателей и избежать утильсбора — эксперт Демин
Туризм
Тайланд вводит новые ограничения на алкоголь: теперь рискуют все — туристы, заведения и местные — правительство
Садоводство
Кухонная бумага ускоряет проращивание семян садовый, эксперт Дэвис
Дом
Увядающие растения и сломанные вещи: мелкие проблемы влияют на уют в доме
Наука
Хвощи помогают реконструировать древний климат — профессор Закари Шарп
Авто и мото
Пакетированный корм для кошек помогает при заболеваниях почек — сообщил ветеринар
Спорт и фитнес
Тренировки без отказа повысили силу и продлили спортивную карьеру, сообщает NDmais
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet