Розничная торговля на грани кризиса — где не хотят работать в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) наиболее выраженный дефицит кадров наблюдается в сфере розничной торговли. Об этом сообщают аналитики HeadHunter.

Кадровый дефицит в розничной торговле

На данный момент розничная торговля остаётся единственной дефицитной профессиональной сферой в регионе. В этой сфере на одну вакансию приходится в среднем 2,2 резюме, что значительно ниже нормы. Нормой считается не менее четырех резюме на одну вакансию, что указывает на высокий дефицит квалифицированных специалистов в этой отрасли.

Высокая конкуренция в других сферах

В то же время, в других сферах наблюдается повышенная конкуренция за рабочие места. Так, в области инвестиций на одну вакансию приходится 56,3 резюме, в массмедиа - 54 резюме на вакансию, а также в сфере маркетинга, рекламы и PR конкуренция также достаточно высокая.