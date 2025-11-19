Дефицит специалистов в ЖКХ: от дворников до электриков — кто спасет отрасль

В сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) продолжает наблюдаться дефицит кадров, особенно в регионах, где ощущается нехватка специалистов таких профессий, как дворники, инженеры, слесари, сантехники, электрики и разнорабочие, об этом сообщают "Известия". Проблема связана с низким престижем рабочих профессий и недостаточными размерами зарплат в отрасли.

Причины кадрового дефицита в ЖКХ

По данным издания, в последние годы наблюдается тенденция к росту кадрового дефицита в сфере ЖКХ. Особенно остро ощущается нехватка квалифицированных рабочих, а также технического и обслуживающего персонала. В то же время дефицит также затрагивает неквалифицированных работников, таких как дворники, уборщицы и подсобные рабочие.

Основными причинами кадрового кризиса являются отсутствие престижа работы в этой сфере и не привлекательные условия труда для молодежи. Работники и квалифицированные специалисты зачастую стремятся найти работу с более высокими зарплатами, что также влияет на текучесть кадров в отрасли.

Зарплата и ее влияние на привлечение кадров

Ситуацию усугубляет низкий уровень оплаты труда. Несмотря на то, что в прошлом году зарплаты в ЖКХ увеличились на 25% и в среднем составили 81 тысячу рублей, этого все равно недостаточно для того, чтобы привлечь и удержать кадры, особенно среди молодежи и специалистов с высокими квалификациями.

В результате нехватка рабочих и технических специалистов продолжает оставаться одной из главных проблем, влияющих на качество обслуживания населения и работоспособность жилищно-коммунальных предприятий в регионах.