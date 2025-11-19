Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
промывка улиц
промывка улиц
© mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Общество
Андрей Власов Опубликована сегодня в 2:26

Дефицит специалистов в ЖКХ: от дворников до электриков — кто спасет отрасль

В ЖКХ обострился дефицит кадров в регионах — Известия

В сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) продолжает наблюдаться дефицит кадров, особенно в регионах, где ощущается нехватка специалистов таких профессий, как дворники, инженеры, слесари, сантехники, электрики и разнорабочие, об этом сообщают "Известия". Проблема связана с низким престижем рабочих профессий и недостаточными размерами зарплат в отрасли.

Причины кадрового дефицита в ЖКХ

По данным издания, в последние годы наблюдается тенденция к росту кадрового дефицита в сфере ЖКХ. Особенно остро ощущается нехватка квалифицированных рабочих, а также технического и обслуживающего персонала. В то же время дефицит также затрагивает неквалифицированных работников, таких как дворники, уборщицы и подсобные рабочие.
Основными причинами кадрового кризиса являются отсутствие престижа работы в этой сфере и не привлекательные условия труда для молодежи. Работники и квалифицированные специалисты зачастую стремятся найти работу с более высокими зарплатами, что также влияет на текучесть кадров в отрасли.

Зарплата и ее влияние на привлечение кадров

Ситуацию усугубляет низкий уровень оплаты труда. Несмотря на то, что в прошлом году зарплаты в ЖКХ увеличились на 25% и в среднем составили 81 тысячу рублей, этого все равно недостаточно для того, чтобы привлечь и удержать кадры, особенно среди молодежи и специалистов с высокими квалификациями.
В результате нехватка рабочих и технических специалистов продолжает оставаться одной из главных проблем, влияющих на качество обслуживания населения и работоспособность жилищно-коммунальных предприятий в регионах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психолог Морозова объяснила, когда начинать давать ребенку карманные деньги 07.11.2025 в 16:12
Карманные деньги как школа жизни: как научить ребенка ценить финансы

Психолог Елена Морозова рассказала NewsInfo, как научить ребенка разумно распоряжаться карманными деньгами.

Читать полностью » Психолог Полянова объяснила, как правильно отвечать на оскорбления 31.10.2025 в 14:34
Холодная пауза против горячих слов: как ответить на оскорбление и не потерять самоуважение

Психолог Людмила Полянова объяснила NewsInFo, как правильно реагировать на оскорбления.

Читать полностью » Хэллоуин не запрещен в России, но требует осторожности с символикой и ритуалами 30.10.2025 в 18:44
Хэллоуин в России без последствий: вот как избежать ошибок при праздновании

Празднование Хэллоуина в России не запрещено, но важно соблюдать осторожность при использовании символики и проведении обрядов, которые могут быть признаны экстремистскими. Юрист Виктор Наумов объяснил, какие действия могут нарушать закон.

Читать полностью » Кешбэк помогает вернуть часть средств через партнерские программы 30.10.2025 в 18:35
Повышенный кешбэк: вот как вернуть больше денег с каждой покупки

Кешбэк — это не просто возвращение части средств, но и эффективный способ экономить. Финансовый эксперт Исмаил Исмаилов рассказал, как правильно использовать кешбэк и как извлечь максимальную выгоду из партнерских программ банков.

Читать полностью » Частая смена работы может быть нормой, если она оправдана карьерным развитием 30.10.2025 в 18:12
Смена работы становится знаком нестабильности: вот как расценивают это рекрутеры

Смена работы каждые два года — это норма на рынке труда, если она оправдана карьерным развитием и типом занятости. В беседе с Pravda.Ru HR-эксперт Гарри Мурадян рассказывает, когда частая смена работы становится профессиональным непостоянством и как это воспринимается рекрутерами.

Читать полностью » Эксперт по ЖКХ Сергеев: публиковать персональные данные должников по ЖКУ незаконно 28.10.2025 в 17:54
На всеобщее обозрение: законно ли вывешивать в подъезде список должников по ЖКХ

Эксперт по ЖКХ Сергей Сергеев рассказал NewsInfo, как защитить себя, если фамилия и имя оказались в публичном списке, распространенном управляющей компанией.

Читать полностью » Юрист Бенхин объяснил, почему брачный контракт важен при разводе 28.10.2025 в 16:50
Развод без войны: один лист бумаги, который спасает нервы и деньги

Юрист Александр Бенхин посоветовал NewsInfo как разделить совместно нажитое имущество и сохранить мир между бывшими супругами.

Читать полностью » Врач Удалов: осеннюю усталость помогает преодолеть ежедневная физическая активность 27.10.2025 в 20:16
Осенняя апатия — не лень, а сигнал организма: вот как справиться без таблеток

Осенью многим не хватает энергии, а сонливость становится постоянной спутницей. Узнайте, как вернуть бодрость и поддерживать активность, несмотря на короткий день.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Ровная спина во время скручиваний снижает риск нагрузки — заявляют тренеры
Авто и мото
Длительный прогрев двигателя увеличивает расход топлива на холостом ходу — мотористы
Еда
Селёдка под шубой с яблоком и яйцом получается нежной — повар
Садоводство
Яичная скорлупа улучшает структуру почвы и защищает от вредителей — Алексей Морозов
Культура и шоу-бизнес
Певица Слава назвала отсутствие поддержки причиной расставания с Анатолием Данилицким
Спорт и фитнес
Плавание укрепило сердечно-сосудистую систему участников — врачи
Еда
Лосось улучшает уровень холестерина и снижает воспаление — эксперт
Садоводство
Совместные посадки улучшают микроклимат вокруг комнатных растений — агрономы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet