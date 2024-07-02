Физики из Бристольского университета в Великобритании разработали метод создания сложных фрактальных лабиринтов для изучения квазикристаллов, уникальной формы материи, сочетающей упорядоченные и неупорядоченные элементы.

Исследование, опубликованное в журнале Physical Review X, использовало гамильтоновские циклы в мозаиках Аммана-Бинкера для визуализации сложных структур, имитирующих квазикристаллы.

Эти фрактальные лабиринты помогают понять уникальные атомные узоры квазикристаллов и могут применяться в различных научных и практических задачах, включая поиск маршрутов и сворачивание белков.

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