Физики из Бристольского университета в Великобритании разработали метод создания сложных фрактальных лабиринтов для изучения квазикристаллов, уникальной формы материи, сочетающей упорядоченные и неупорядоченные элементы.
Исследование, опубликованное в журнале Physical Review X, использовало гамильтоновские циклы в мозаиках Аммана-Бинкера для визуализации сложных структур, имитирующих квазикристаллы.
Эти фрактальные лабиринты помогают понять уникальные атомные узоры квазикристаллов и могут применяться в различных научных и практических задачах, включая поиск маршрутов и сворачивание белков.
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