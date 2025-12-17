Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Увлажнение кожи утром
Увлажнение кожи утром
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Лаврова Опубликована сегодня в 8:10

Воздушный, как взбитые сливки: новый La Mer делает лицо мягче шёлка

Крем La Mer обновил формулу для чувствительной кожи — Into The Gloss

Роскошный уход за кожей часто становится предметом обсуждений не меньше, чем дизайнерская одежда или украшения. Среди таких бьюти-легенд особое место занимает Crème de la Mer — крем, вокруг которого давно сложился культ. Новая версия продукта обещает ту же эффективность, но с более лёгкой текстурой. Об этом сообщает издание Into The Gloss.

Новая интерпретация классики

Crème de la Mer известен не только своим качеством, но и ценой: это один из самых дорогих кремов в мире. Несмотря на высокую стоимость, поклонники бренда уверяют, что результат стоит каждой потраченной копейки. Новый продукт — The Moisturizing Soft Cream - стал ответом на отзывы тех, кто считал оригинальный крем слишком плотным и насыщенным. Он сохраняет все основные свойства марки, но отличается лёгкостью и воздушностью.

Основная задача формулы — поддерживать глубокое увлажнение без ощущения жирности и тяжести. Разработчики обещают, что кожа станет мягкой, упругой и будет выглядеть естественно сияющей. Важно, что средство подходит даже для чувствительной кожи, склонной к сухости, что делает его универсальным решением для повседневного ухода.

"The Soft Cream решает проблему плотности оригинала, сохраняя при этом весь уходовый потенциал и характерный аромат", — отмечается в материале Into The Gloss.

Легендарный бренд и его философия

История La Mer началась с эксперимента учёного, стремившегося восстановить повреждённую кожу. Сегодня бренд ассоциируется с безупречным качеством и роскошью, а его продукция давно стала символом статусного ухода. Многие знаменитости, включая Дженнифер Лопес, признавались в любви к этому крему. По легенде, певица использует La Mer не только для лица, но и для тела, что стало мемом в бьюти-сообществе.

Тем не менее даже преданные поклонники отмечали, что оригинальный крем требует терпения: перед нанесением его нужно разогреть между пальцами, чтобы активировать компоненты. Новый вариант избавляет от подобных сложностей, превращая процесс в лёгкий и приятный ритуал.

Чтобы усилить эффект ухода, косметологи советуют сочетать La Mer Soft Cream с мягкими пептидными средствами — например, с продуктами, которые, как отмечают специалисты, помогают коже сохранять гладкость и увлажнение даже зимой, — пептиды укрепляют защитный барьер кожи.

Ощущения и впечатления

Журналистка Alessandra Codinha делится личным опытом: при сухой и чувствительной коже классическая версия La Mer оставляла ощущение жирности, но с новой формулой всё иначе. The Soft Cream быстро впитывается, делая кожу бархатистой и матовой, но при этом хорошо увлажнённой. Это особенно важно для тех, кто живёт в условиях переменчивого климата и нуждается в комфортном уходе без блеска и липкости.

Автор отмечает, что новая текстура напоминает воздушный мусс: лёгкий, но насыщенный полезными веществами. Эффект виден сразу — кожа становится более гладкой, ухоженной и свежей. Такое сочетание делает продукт востребованным среди тех, кто ценит премиум-уход, но не хочет мириться с тяжёлыми ощущениями на лице.

Для тех, кто ищет альтернативу люксовым средствам, специалисты рекомендуют обратить внимание и на новинки вроде новой туши Clinique Bottom Lash Mascara, отличающейся стойкостью и деликатной формулой для чувствительной кожи.

Стоимость и позиционирование

Цена The Moisturizing Soft Cream варьируется от 150 до 275 долларов, в зависимости от объёма. Для бренда La Mer это стандартный диапазон, который отражает статус компании и уникальность её формул. Несмотря на стоимость, спрос на продукцию остаётся стабильно высоким: поклонники уверены, что бренд оправдывает ожидания.

Специалисты отмечают, что La Mer успешно адаптируется к современным запросам: клиенты всё чаще ищут лёгкие, комфортные средства, которые не перегружают кожу. The Soft Cream стал ответом именно на этот тренд, сохранив премиальность и узнаваемый почерк бренда.

Обновлённый крем La Mer подтверждает: даже в мире люксовой косметики можно найти баланс между эффективностью и комфортом. Новая текстура позволяет наслаждаться уходом без излишней плотности, сохраняя при этом все преимущества легендарной формулы. The Soft Cream стал примером того, как бренд умеет слушать своих клиентов и совершенствовать даже культовые продукты, оставаясь верным своей философии — дарить коже гармонию и роскошь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В тренде украшения с минималистичным стилем и винтажные элементы — стилисты сегодня в 2:10
Не верила в силу минимализма, пока не выбрала это украшение — оно стало акцентом всего образа

Узнайте, какие украшения будут в тренде в 2025-2026 году, и как правильно сочетать их для стильного образа. Выберите одно выразительное украшение и создайте гармоничный лук!

Читать полностью » Киви признан единственным фруктом для улучшения пищеварения — ЕС сегодня в 0:25
Маленький киви победил аптеку: фрукт, который заменяет слабительные

Киви стал первым фруктом, официально признанным в Европе средством для улучшения пищеварения. Почему именно он и как правильно включить его в рацион?

Читать полностью » Последовательный уход за 15 минут освежает лицо зимой — косметологи вчера в 22:22
Кожа зимой живёт в режиме выживания: быстрый уход, который стирает следы усталости

Зимой кожа быстрее теряет сияние и выглядит уставшей. Три коротких шага за 15 минут помогут освежить цвет лица, выровнять текстуру и вернуть тон.

Читать полностью » В новой коллекции Tom Ford изменилась форма стика помады — Into The Gloss вчера в 20:10
Губы и щёки в одном тоне — теперь это не макияж, а философия Том Форда

Tom Ford представил Lip and Cheek Stain — новую помаду-румяна с округлой формой стика. Средство объединяет уход и макияж, превращая простоту в роскошь.

Читать полностью » Солярии повредили ДНК сильнее солнечного света — Science Advances вчера в 18:45
Красота с отсроченным приговором: солярии оставляют опасные мутации на каждом сантиметре кожи

Новое исследование показало, что солярии не просто увеличивают риск меланомы, но и вызывают масштабные повреждения ДНК кожи, незаметные на первый взгляд.

Читать полностью » Потерю голоса связали с нарушением работы связок — врач Владимир Зайцев вчера в 18:42
Когда слова застревают в горле: как стресс стирает наш голос подчистую

Потеря голоса не всегда связана с простудой — врач рассказал Pravda.Ru, почему голос может исчезнуть из-за стресса и вредных привычек.

Читать полностью » Ночные паузы дыхания мешают восстановлению организма — сомнолог Кудинов вчера в 18:33
Молчаливый убийца сна: как тело выживает, пока мозг борется за воздух

Почему полноценный ночной сон не приносит отдыха и как остановки дыхания во сне могут стать угрозой для сердца и сосудов.

Читать полностью » Постепенный отказ от сахара снижает зависимость от сладкого — диетолог Белоусова вчера в 18:23
Мозг требует сладкого, будто это любовь: как выйти из этого заколдованного круга

Отказаться от сладкого можно без стресса — диетолог Анна Белоусова рассказала Pravda.Ru, как снизить зависимость от сахара и не сорваться на полпути.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Регистрацию праворульных авто приостановили из-за фар — Autonews
Авто и мото
Китайские производители наращивают долю на рынке электромобилей Европы — Reuters
Туризм
Мечеть Ала ад-Дина в Конье стала старейшей в городе
Еда
Шеф-повар Гордон Рамзи готовит болтунью в холодной кастрюле со сливочным маслом
Авто и мото
Беларусь увеличила поставки автомобилей в Россию — Минпромторг
Происшествия
Самолёт Air Astana вернулся в Алма-Ату из-за задымления — Минтранс РК
Дом
Статусный интерьер формируется не только мебелью, но и атмосферой — дизайнеры
Происшествия
Подростку за нападение на школу в посёлке Горки-2 грозит до 10 лет тюрьмы — Багатурия
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet