Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка и собака едят из разных мисок
Кошка и собака едят из разных мисок
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 14:59

Корм с L-карнитином превратил ленивую кошку в энергичную тигрицу — жаль, раньше не знала о здоровье сердца

L-карнитин в корме помогает животным превращать жир в энергию

Каждый заботливый хозяин хотя бы раз задумывался: зачем в корм для животных добавляют L-карнитин и действительно ли он полезен? Производители часто указывают этот компонент среди активных веществ, особенно в премиальных линейках. Чтобы понять, нужен ли он вашему питомцу, важно знать, как именно работает L-карнитин и какую пользу он приносит.

Что такое L-карнитин и зачем он нужен

L-карнитин — это естественное соединение, близкое по строению к витаминам группы B. Оно вырабатывается организмом животных самостоятельно, но в небольших количествах. Его основная функция — перенос жирных кислот в клетки, где они превращаются в энергию. Без L-карнитина этот процесс замедляется, а лишние жиры начинают накапливаться.

Поэтому добавка особенно важна для питомцев с малоподвижным образом жизни, кастрированных животных и тех, кто склонен к набору веса.

1. Превращает жир в энергию

L-карнитин — это своеобразный "транспорт" для жирных кислот. Он доставляет их в митохондрии — энергетические станции клеток, где жир расщепляется и превращается в энергию.

  • Для активных собак и кошек это означает повышенную выносливость и более быстрый обмен веществ.

  • Для питомцев с избыточным весом — естественное снижение массы без стресса для организма.

Сравнение: активные и малоподвижные животные

Тип питомца Потребность в L-карнитине Результат
Активный, спортивный Повышенная Увеличение выносливости
Домашний, малоподвижный Средняя Поддержание метаболизма
Кастрированный или пожилой Повышенная Контроль массы тела

2. Помогает четвероногим спортсменам

Не только люди, но и животные нуждаются в восстановлении после нагрузок. L-карнитин помогает ускорить регенерацию мышц и снижает накопление молочной кислоты. Для собак, которые участвуют в соревнованиях, сопровождают хозяев в походах или просто активно гуляют, это особенно ценно.

Добавка способствует:

  • поддержанию мышечной массы;
  • уменьшению усталости;
  • улучшению работы сердца и лёгких при физических нагрузках.

3. Натуральное происхождение

Несмотря на "научное" название, L-карнитин — натуральное вещество, присутствующее в мясе, рыбе и молочных продуктах. Домашние хищники получают его в естественном виде, если рацион содержит животные белки.
Однако при кормлении готовыми смесями или растительными диетами уровень карнитина может снижаться. Поэтому добавка в корм помогает компенсировать возможный дефицит, особенно у стерилизованных или пожилых питомцев.

4. Поддерживает здоровый вес и сердце

L-карнитин полезен не только для метаболизма, но и для сердечно-сосудистой системы. Он помогает клеткам получать больше энергии, улучшает обмен веществ и снижает уровень вредных липидов в крови. При регулярном поступлении в организм вещество способствует:

  • профилактике ожирения;

  • укреплению сердечной мышцы;

  • улучшению общего тонуса и активности питомца.

Особенно рекомендуется включать L-карнитин в рацион кошек и собак, склонных к избыточному весу, сердечным заболеваниям или ведущих малоподвижный образ жизни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать корм без учёта состава.
    Последствие: дефицит L-карнитина и снижение активности.
    Альтернатива: корма с меткой L-Carnitine или метаболическая поддержка.

  • Ошибка: давать добавку самостоятельно.
    Последствие: избыточная дозировка может вызвать бессонницу и перевозбуждение.
    Альтернатива: консультироваться с ветеринаром перед применением.

FAQ

Нужен ли L-карнитин всем животным?
Нет, но он особенно полезен активным, пожилым и стерилизованным питомцам.

Можно ли добавлять L-карнитин отдельно в рацион?
Только по рекомендации ветеринара и при дефиците. В готовых кормах дозировка уже сбалансирована.

Как понять, что питомцу не хватает L-карнитина?
Признаки — вялость, склонность к набору веса, снижение интереса к играм и физической активности.

Интересные факты

У собак L-карнитин впервые начали использовать в спортивных командах ездовых пород.

В организме кошек он синтезируется хуже, чем у собак, поэтому добавка особенно важна для них.

Недостаток L-карнитина у пожилых животных повышает риск сердечной недостаточности.

L-карнитин — не "волшебная пилюля", но важная часть сбалансированного питания. Он помогает питомцу оставаться энергичным, поддерживает сердце и обмен веществ, а главное — позволяет дольше сохранять активность и радость жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Монгольская овчарка банхар отличается спокойным характером и выносливостью сегодня в 14:02
Почему банхар — охранная собака с шерстью, как у йети: переносит -40 градусов, а вы даже не догадывались

Знакомьтесь с древним стражем монгольских степей — собакой породы банхар. Рассказываем, чем уникальна эта овчарка и почему её считают национальным символом Монголии.

Читать полностью » Кошки выбирают спальное место по температуре возле батарей или солнечных пятен сегодня в 13:51
Челюсть отвисла: 10 вещей для котёнка, без которых он портит весь дом — жаль, раньше не знала

Готовитесь принять котёнка в дом? Рассказываем, какие 10 вещей нужно подготовить заранее, чтобы пушистый новичок чувствовал себя спокойно и уютно.

Читать полностью » У собак хорошо развито чувство вкуса, поэтому печёночные лакомства они воспринимают особенно охотно сегодня в 13:47
Теперь всегда делаю так: печенье из печени для питомцев — рецепт простой, а результат вау для хвостиков

Как порадовать пса в новогодние праздники полезной выпечкой? Делимся простым рецептом ароматного печенья из печени — готовится за 40 минут и нравится всем хвостикам.

Читать полностью » Собаки различают на запах больше ста тысяч оттенков, включая запах сахара сегодня в 12:38
Беру кислый корм для собак — питомец ест с удовольствием: секрет диких предков, который меняет всё в питании

Почему собаки так избирательны в еде и какие вкусы им действительно нравятся? Разбираемся, как псы ощущают вкус и что влияет на их аппетит.

Читать полностью » Недостаток физической нагрузки вызывает гиперактивность у собак сегодня в 12:35
Смешиваю прогулки с умственными играми — энергия пса уходит в плюсы, а не в стресс: эффект гарантирован

Что делать, если собака не знает покоя и бегает по квартире? Узнайте, как превратить неугомонную энергию питомца в источник радости и пользы.

Читать полностью » Уезжаем отдыхать, а они остаются ждать: что чувствует кошка, когда исчезает её человек сегодня в 11:38

Для человека отпуск — отдых и перемены, а для кошки — испытание на прочность. Что происходит с питомцем, когда хозяин исчезает из поля зрения?

Читать полностью » Рождённая бежать, а не повиноваться: почему зебра осталась дикой, когда лошадь стала другом человека сегодня в 10:30

Зебра кажется идеальной лошадью для Африки — сильная, выносливая, красивая. Но несмотря на века попыток, человеку так и не удалось сделать её спутником, помощником или транспортом. Почему полосатая родственница лошади отказалась от "цивилизации"?

Читать полностью » Те, кто когда-то выли над всеми континентами: как человек лишил волков их мира, но не духа сегодня в 9:24

Когда-то вой волков звучал от Европы до Японии, от американских степей до сибирской тайги. Сегодня встретить их можно всё реже. Но образ волка по-прежнему притягивает — в нём сила, порядок, преданность и свобода, которой мы, люди, часто завидуем.

Читать полностью »

Новости
Дом
Как очистить одежду от суперклея: эффективные методы с заморозкой и ацетоном
Еда
Думал, что пью настоящий кофе — но оказалось, всё это время был обман: разница между арабикой и робустой поразила
Красота и здоровье
Врач Алексенцева: грецкий орех является продуктом для профилактики деменции
Садоводство
Посыпала цветок этим — и началось ужасное: теперь никому не советую повторять
Еда
Куриное филе свернул в рулетики — и праздничный стол засиял, а начинка добавляет вау-эффект
Еда
Челюсть отвисла: бисквит на кефире в духовке поднимается выше, чем ожидал — секрет для идеального торта
Спорт и фитнес
Тренер Ирина Ротач: как бегать после 40 лет без риска для здоровья — мой опыт и рекомендации
Садоводство
После этого совета перестала покупать подкормки — спасаюсь обычной яичной скорлупой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet