Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Витамины
Витамины
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 4:25

Всего одна молекула, а эффект как у нитроглицерина: чем аргинин удивил учёных

Учёные РАН заявили о важной роли аргинина в работе сердечно-сосудистой системы

Аргинин — одна из тех аминокислот, без которых невозможно нормальное функционирование организма. Его роль сравнима с действием витаминов группы В: он участвует в синтезе белков, ферментов, гормонов и отвечает за здоровье сосудов, мышц и даже репродуктивной системы. Особенно важен аргинин для мужчин — как источник энергии, средство поддержки потенции и элемент спортивного питания.

Что такое аргинин и как он работает

Аргинин относится к категории частично заменимых аминокислот. Это значит, что организм способен синтезировать его самостоятельно, но чаще всего — в недостаточном количестве. Дополнительно аргинин поступает с пищей: мясом, орехами, рыбой и бобовыми.

Главное свойство аргинина заключается в выработке оксида азота. Это соединение расширяет сосуды, улучшает циркуляцию крови и обеспечивает ткани кислородом. Благодаря этому эффекту аргинин нередко называют природным вазодилататором — веществом, которое помогает сердцу и сосудам работать эффективнее.

Почему уровень аргинина снижается с возрастом

Синтез аминокислоты напрямую зависит от возраста. До 30 лет организм в состоянии производить достаточное количество аргинина, но после 35 лет выработка заметно падает. У детей же она практически отсутствует — именно поэтому в детском питании так часто применяются добавки с этой аминокислотой.

Кроме возраста, на уровень аргинина влияют хронические заболевания, особенно сахарный диабет 2 типа. При этом нарушается метаболизм, и потребность в аргинине возрастает.

Продукты, богатые аргинином

Эта аминокислота встречается во множестве натуральных продуктов, но концентрация в них сильно различается. Лидируют орехи и семена, за ними следуют мясо, яйца и зерновые.

Примерное содержание аргинина (на 100 г):

  • арахис — 60% суточной нормы;

  • кедровый орех — 48%;

  • фундук и грецкий орех — 46%;

  • миндаль — 44%;

  • чечевица — 41%;

  • яичный порошок — 49%;

  • кешью — 42%;

  • гречка — около 20%.

Более скромные показатели у риса, пшеницы и овсянки — менее 10%. Однако сбалансированный рацион легко покрывает часть суточной нормы, которая для взрослого составляет около 5 г.

Аргинин и мужское здоровье

Одним из ключевых эффектов аргинина является усиление кровотока. Для мужчин это особенно важно: улучшение циркуляции в области малого таза положительно сказывается на эрекции и уровне тестостерона.

Научные исследования подтверждают: дефицит аргинина снижает выработку половых гормонов и может стать причиной ослабления либидо. Поэтому аминокислота входит в состав множества натуральных добавок, направленных на повышение потенции.

Кроме того, аргинин помогает бороться с усталостью, ускоряет восстановление после физической нагрузки и повышает общий тонус организма.

Аргинин и коллаген: влияние на внешний вид

Не менее важна роль аргинина в синтезе коллагена — белка, отвечающего за упругость кожи, прочность ногтей и густоту волос. При его недостатке кожа теряет эластичность, волосы становятся ломкими и начинают выпадать.

Эта аминокислота стимулирует микроциркуляцию крови, благодаря чему волосяные луковицы получают больше питательных веществ. Именно поэтому аргинин часто добавляют в состав шампуней, сывороток и масок для укрепления волос.

Таблица "Сравнение": аргинин из пищи и в добавках

Источник Скорость усвоения Польза Кому подходит
Натуральные продукты (орехи, мясо, бобовые) Средняя Поддержка общего здоровья Всем возрастам
L-аргинин в спортивных добавках Высокая Повышение выносливости, стимуляция пампинга Спортсменам, активным мужчинам
Аргинин в косметике Наружное действие Улучшение состояния кожи и волос Женщинам и мужчинам старше 30

Как принимать L-аргинин: пошаговые советы

  1. Выберите форму. Лучше всего усваивается L-аргинин в порошке или капсулах.

  2. Определите дозировку. Для спортсменов оптимально 3-6 г за 30 минут до тренировки.

  3. Не превышайте дозу. Избыток может вызвать головную боль или тошноту.

  4. Сочетайте с питанием. Прием аргинина эффективнее при достаточном поступлении белка.

  5. Курс приема. 4-6 недель, после чего следует сделать перерыв.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Принимать аргинин без консультации при хронических заболеваниях.
    Последствие: Возможное обострение диабета или герпеса.
    Альтернатива: Проконсультироваться с врачом и начать с минимальной дозировки.

  • Ошибка: Совмещать с другими стимуляторами кровообращения.
    Последствие: Повышение давления и головокружение.
    Альтернатива: Использовать только одну активную добавку.

  • Ошибка: Игнорировать рацион.
    Последствие: Эффект добавок снижается.
    Альтернатива: Включить в питание орехи, мясо, рыбу и бобовые.

А что если перестать получать аргинин?

При длительном дефиците аргинина замедляется обмен веществ, ухудшается работа сердца и сосудов, снижается иммунитет. Человек начинает чаще болеть, испытывает усталость и теряет мышечную массу. Восстановить баланс помогает комбинация продуктов и добавок, но для этого требуется несколько недель.

Таблица "Плюсы и минусы" L-аргинина

Плюсы Минусы
Улучшает кровообращение и работу сердца Может активировать вирус герпеса
Повышает потенцию и уровень тестостерона Требует контроля дозировки
Стимулирует рост мышц и восстановление Не подходит при некоторых заболеваниях
Поддерживает выработку коллагена Возможны аллергические реакции

FAQ

Сколько аргинина нужно в день?
Около 5 г для взрослого человека. Часть организм вырабатывает сам, остальное поступает с пищей.

Можно ли принимать L-аргинин женщинам?
Да, особенно после 30 лет — для поддержки сосудов, кожи и волос.

С чем лучше сочетать аргинин?
С белковыми продуктами, витамином В6 и цинком — это усиливает усвоение и действие аминокислоты.

Есть ли противопоказания?
Да. Главные — герпес, беременность, тяжелые формы диабета и низкое давление.

Мифы и правда

  • Миф: Аргинин — это гормон.
    Правда: Это аминокислота, участвующая в выработке гормонов, но не гормон сама по себе.

  • Миф: L-аргинин безопасен в любых дозах.
    Правда: При передозировке возможны побочные эффекты — от тошноты до повышения давления.

  • Миф: Аргинин нужен только спортсменам.
    Правда: Он полезен всем, особенно мужчинам старше 35 лет и людям с низким иммунитетом.

3 интересных факта об аргинине

  1. Аргинин впервые был выделен из ростков люпина в конце XIX века.

  2. Его действие напоминает эффект нитроглицерина — оба вещества расширяют сосуды.

  3. В спорте аргинин часто называют "добавкой для пампинга" за его способность усиливать приток крови к мышцам.

Исторический контекст

Интерес к аргинину начался в 1930-х годах, когда ученые обнаружили, что он участвует в обмене азота. Позже, в 1998 году, трое исследователей получили Нобелевскую премию за открытие роли оксида азота в регуляции сосудистого тонуса — именно благодаря изучению действия аргинина.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-тренеры назвали сплит сегодня в 3:25
Классический сплит уходит в прошлое: новая система строит тело быстрее

Эта программа тренировки разделяет тело не по мышцам, а по движениям — и именно в этом её сила. Разберём, как работает сплит "тянем — толкаем" и кому он подойдёт.

Читать полностью » Новая программа Slavdog: повышение интенсивности и развитие мышечной выносливости сегодня в 3:10
Программа, которая превращает усталость в силу: Slavdog готовит бойцов нового уровня

Программа второго уровня от Slavdog превращает воркаут в мощный инструмент роста силы и выносливости. Узнайте, как перейти на новый уровень и построить "черепаший панцирь".

Читать полностью » Калистеник Станислав Козловский представил пошаговую программу тренировок с собственным весом сегодня в 2:10
Тело, которое работает само на себя: программа, перевернувшая представления о силе

Авторская система Slavdog доказывает, что мышцы растут и без железа. Узнайте, как построить базу силы, выносливости и формы всего за несколько месяцев.

Читать полностью » Тренер: новичкам тройной сплит не рекомендуется сегодня в 2:08
Формула тела без слабых мест: секрет тройного сплита

Тройной сплит — не просто тренировка на массу, а система, превращающая тело в сбалансированный инструмент силы и симметрии. Узнайте, как она работает.

Читать полностью » Фитнес-инструктор: упражнение сегодня в 1:22
Тренировка, о которой молчат фитнес-инструкторы: минус талия без усилий

Упражнение, которое формирует талию и укрепляет внутренние мышцы без фитнес-залов и оборудования. Освойте технику дыхания, меняющую тело изнутри.

Читать полностью » The Patriots показали базовые и продвинутые программы уличных тренировок сегодня в 1:10
Как команда The Patriots превратила обычный турник в символ силы и характера

Продолжение легендарных тренировок команды The Patriots. Узнайте, как российские атлеты совмещают силу, выносливость и дух воркаута в одной системе.

Читать полностью » Новая программа The Patriots развивает силу и выносливость без спортзала сегодня в 0:10
Русские атлеты заставили улицы работать как спортзал: секрет тренировок без оборудования

Команда The Patriots известна своими тяжёлыми, но эффективными уличными тренировками. Узнайте, какие программы сделали их легендами российского воркаута.

Читать полностью » Пять факторов, которые могут мешать похудению, даже если вы тренируетесь регулярно вчера в 23:26
Мышцы против жира: как тренировки могут обмануть ваши весы

Как эффективно избавиться от живота и боков с помощью тренировки и питания? Фитнес-эксперт делится основными советами по снижению жира и формированию рельефа.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Выращивание репчатого лука требует правильной подготовки севка и рыхлой почвы — агроном Сергей Костров
Садоводство
Мирная лилия зеленеет из-за избытка удобрений или нехватки света
Наука
NOAA: спутник GOES-19 зафиксировал движение межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Авто и мото
Инженер-технолог сообщил, что потеря тяги в авто чаще связана с засорением фильтров
Красота и здоровье
Заместитель врача Ольга Березюк рассказала, зачем делать прививку от гриппа осенью
Спорт и фитнес
Barstard из Индонезии включили упражнения на ноги, пресс и плечи в свои программы воркаута
Культура и шоу-бизнес
Режиссёр "Крестного отца" Фрэнсис Форд Коппола продаёт часы из личной коллекции из-за финансовых трудностей
Авто и мото
Renault Logan, Hyundai Solaris и Lada Granta вошли в список надёжных авто за 500 тысяч рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet