Жителя Кузбасса уличили в проведении махинаций с иностранной организацией, которой он не доставил уголь на 46 миллионов рублей. О произошедшем информирует портал "МВД Медиа".

Сотрудники ГУ МВД по Кемеровской области окончили процесс расследования дела, в центре которого был почти 50-летний мужчина из города в России, административного центра Кемеровской области и Кемеровского района. Его уличили в проведении незаконных махинаций в сторону иностранной организации, которая потерпела убыток в несколько десятков миллионов рублей.

Как сообщается, мужчина работал директором коммерческой компании, ориентированной на оптовые поставки угля. Три года назад были подписаны официальные документы на доставку нескольких тысяч тонн энергетического угля марки СС. Иностранная организация перевела денежные средства на счёт мужчины. Однако обвиняемый не исполнил свой ряд обязанностей. Вместо этого продавец отправил иностранной организации заведомо ложные бумаги, содержащие в себе дезинформацию о доставке.

Мужчина не признаёт свою виновность и утверждает, что в процессе сделки появились трудности, из-за которых было невозможно выполнить обязательства. Однако следствие обнаружило такие данные, которые доказывают незаконность его действий.

На данный момент в качестве компенсации для иностранной организации был наложен арест на собственность мужчины и его семьи в размере 10 миллионов рублей. Также сообщается, что в ходе расследования было опрошено несколько десятков человек, проделаны следственные действия, такие как обследования, проверены официальные документы и так далее.

Фото: Flickr / NATO Training Mission-Afghanistan (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)