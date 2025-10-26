Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Биткоин
Биткоин
© unsplash.com by Erling Løken Andersen is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Технологии
Марина Левченко Опубликована сегодня в 16:50

Криптовалютная революция в горах: Кыргызстан бросает вызов биткойну

Кыргызстан запустил национальный стейблкоин KGST и легализовал цифровой сом

Кыргызстан сделал важный шаг в цифровой экономике, представив собственную национальную криптовалюту KGST. Этот проект отражает амбиции страны внедрять цифровые финансовые технологии и создавать инфраструктуру для работы с новыми активами.

В основе KGST лежит принцип стабильности: планируется, что каждая единица криптовалюты будет обеспечена в соотношении 1:1 к национальной валюте — сому Кыргызстана. Уже зарегистрирован Государственным реестром цифровых активов, KGST будет функционировать параллельно с другим проектом — USDKG, стейблкоином, привязанным к доллару США и поддерживаемым золотыми резервами Министерства финансов на сумму $500 млн. Запуск USDKG намечен на третий квартал года.

Параллельно с KGST государство легализовало цифровой сом, или ЦВЦБ, который теперь получил юридический статус. Ожидается, что в ближайшее время он будет протестирован в рамках государственных платежей. Эти меры стали логическим продолжением апрельского решения президента Садыра Жапарова о внесении изменений в конституционное законодательство, закрепляющего цифровую валюту как законное платежное средство после полного внедрения Национальным банком.

Развитие криптоинфраструктуры

Помимо запуска самих цифровых валют, Кыргызстан активно развивает сопутствующую инфраструктуру. В стране сформирован национальный криптовалютный резерв, включающий BNB, а сотрудники правоохранительных органов проходят обучение для работы с цифровыми активами. Также заключено партнёрство с Binance Academy для образовательных программ в десяти университетах. Эти шаги нацелены на создание безопасной и регулируемой среды для цифровых финансов и криптовалют.

Сравнение KGST и USDKG

Параметр KGST USDKG
Обеспечение 1:1 к сому Кыргызстана 1 доллар США + золотой резерв
Статус Национальный стейблкоин Планируемый стейблкоин
Запуск Уже зарегистрирован Третий квартал
Применение Государственный сектор Финансовые операции и инвестиции

Эти два проекта дополняют друг друга: KGST ориентирован на внутренние платежи и стабильность национальной валюты, тогда как USDKG служит инструментом для международных расчетов и привлечения инвестиций.

Советы шаг за шагом: как использовать KGST и ЦВЦБ

  1. Зарегистрировать цифровой кошелёк, поддерживающий национальный стейблкоин.

  2. Пополнить кошелёк сомами для конвертации в KGST.

  3. Использовать KGST для оплаты товаров и услуг в государственных и частных структурах.

  4. Следить за обновлениями Национального банка для участия в тестировании цифрового сома.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорирование правил регистрации → Возможные блокировки транзакций → Использовать официально сертифицированные кошельки.

  2. Попытка обмена на нефинансовых платформах → Риск потери средств → Применять лицензированные обменники.

  3. Недостаточная защита кошелька → Возможность взлома → Активировать двухфакторную аутентификацию и хранить ключи офлайн.

А что если…

Если Кыргызстан полностью внедрит цифровой сом и KGST, это может открыть новые возможности для быстрых и прозрачных расчетов в государственном секторе, а также привлечь международные инвестиции. В дальнейшем такие инициативы могут служить моделью для других стран региона, стремящихся к цифровизации финансовой системы.

FAQ

Как выбрать кошелёк для KGST?
Следует использовать только лицензированные кошельки, поддерживающие национальный стейблкоин и двухфакторную аутентификацию.

Сколько стоит участие в тестировании цифрового сома?
Для государственных и частных организаций участие в тестировании обычно бесплатное, но может требоваться минимальная регистрация.

Что лучше использовать для международных операций — KGST или USDKG?
Для внешних расчетов и инвестиций выгоднее USDKG, а для внутреннего оборота — KGST.

Мифы и правда

  • Миф: национальная криптовалюта полностью заменит наличные.
    Правда: KGST и цифровой сом предназначены для параллельного использования с традиционной валютой.

  • Миф: криптовалюты Кыргызстана нестабильны.
    Правда: стейблкоины обеспечены сомом или долларом с золотым резервом, что минимизирует риски волатильности.

Сон и психология

Внедрение цифровых активов в стране может повлиять на психологию потребителей, способствуя росту доверия к государственным финансовым инструментам и стимулируя интерес к финансовой грамотности среди граждан.

Три интересных факта

  1. KGST зарегистрирован в Государственном реестре цифровых активов Кыргызстана.

  2. В рамках национального крипторезерва формируется портфель из ведущих цифровых валют, включая BNB.

  3. Обучение работе с криптовалютами включено в программы десяти университетов страны.

Исторический контекст

  1. 1970-е — первые эксперименты с электронной валютой в мировом масштабе.

  2. 2017 — рост популярности биткоина и других криптовалют.

  3. 2025 — Кыргызстан официально вводит KGST и цифровой сом как часть государственной стратегии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Суд Великобритании признал Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства сегодня в 17:16
"Вы переплачивали всё это время": суд решил, что Apple злоупотребляла доверием

Британский суд признал Apple виновной в злоупотреблении рыночной властью. Почему решение CAT может стать прецедентом для всей индустрии цифровых платформ?

Читать полностью » Apple инвестировала $600 млрд в экономику США и запустила завод в Техасе сегодня в 15:09
США забирают у Китая серверы: Apple сделала шаг, который ждали 10 лет

Apple открыла завод в Техасе, который станет ключевым для инфраструктуры искусственного интеллекта. Как компания возвращает производство в США и что за этим стоит?

Читать полностью » Apple, Google и другие IT-компании финансируют строительство нового бального зала Белого дома сегодня в 14:41
Трамп платит чужими деньгами: какие IT-гиганты прячут секреты в новом бальном зале

В Белом доме стартовало строительство масштабного бального зала при участии крупнейших IT-компаний. Станет ли проект новым символом инноваций и традиций?

Читать полностью » Хакеры массово продают учётные записи каршеринга: автомобили используют для преступных целей сегодня в 13:18
Сел в машину — попал в криминал: как ваш аккаунт каршеринга работает на наркокурьеров

В даркнете активно торгуют взломанными аккаунтами каршеринга: злоумышленники арендуют машины от чужого имени и используют их для перевозки запрещённых веществ — что делать владельцу учётки.

Читать полностью » PhoneBuff протестировал автономность iPhone 17: Pro Max держится 13 часов, Air удивил результатом сегодня в 12:18
Толще — не значит мощнее: "худышка" iPhone Air унизил старших братьев

Новый iPhone Air удивил результатами в тестах PhoneBuff — при рекордно тонком корпусе он почти догнал флагманские модели Apple по времени работы.

Читать полностью » Через поддельный Telegram X распространяется вредоносное ПО — заражено свыше 58 тысяч смартфонов сегодня в 10:17
На вид как Telegram, а внутри шпион: тысячи пользователей уже "под прицелом"

Модифицированная версия Telegram X заражает десятки тысяч устройств по всему миру — рассказываем, как работает троян и как защитить свои данные.

Читать полностью » Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: Tecno Pova 7 5G, Galaxy A17 и Poco M7 Pro возглавили рейтинг сегодня в 8:17
Смартфоны, которые не выглядят на свою цену: как выбрать идеал до 20 000 рублей

Редакция «Палача» выбрала смартфоны, которые доказывают: за 20 тысяч рублей можно купить устройство с флагманскими функциями и стильным дизайном.

Читать полностью » Первые элементы российской лунной станции доставят на поверхность Луны в 2033–2034 годах сегодня в 6:34
Россия штурмует Луну: первые модули научной станции появятся уже в 2033 году

Россия намерена доставить первые элементы Международной научной лунной станции уже в 2033 году. Что именно будет отправлено на Луну и почему этот проект называют началом новой космической эпохи?

Читать полностью »

Новости
Наука
Астроном Сикарди: кентавр Хирон формирует собственную систему колец подобно планетам-гигантам
Наука
Астроном Лаво: кометы продолжают существовать в системах зрелых звёзд вопреки теориям
Садоводство
Перекись водорода с водкой эффективно уничтожает тлю на растениях — энтомолог Сергей Власов
Туризм
Вьетнам входит в десятку стран с самым дешёвым кофе в мире
Дом
Эксперты советуют чистить замшу уксусом и крахмалом без применения бытовой химии
Еда
Эксперты: добавление сливочного масла делает какао густым и насыщенным напитком
Красота и здоровье
Йога-позы и дыхание животом помогают уменьшить отёки и улучшить пищеварение
Питомцы
Басенджи, ши-тцу и сиба-ину названы породами собак с кошачьими повадками
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet