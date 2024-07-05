Органы государственной безопасности Кыргызстана успешно предотвратили попытку насильственного свержения действующей власти. Об этом сообщило информационное агентство АКИpress, ссылаясь на официальное заявление пресс-службы Государственного комитета национальной безопасности республики.

Согласно полученной информации, сотрудникам спецслужб удалось пресечь деятельность деструктивной группировки, планировавшей захватить власть силовым путем и дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране посредством организации массовых беспорядков.

По данным следствия, в состав группировки входили лица, разделяющие криминальную идеологию, а также фанатичные приверженцы определенных религиозных течений. Конкретные детали относительно религиозной принадлежности участников не раскрываются.

Ранее, 15 января, глава государства Садыр Жапаров выступил с заявлением о предотвращении государственного переворота в Кыргызстане. По его словам, организаторами выступили лица, ранее замеченные в хищении бюджетных средств и уклонении от налогов. Президент прокомментировал видеозапись, на которой руководитель строительной компании KG Group Имамидин Ташов и общественный деятель Тилекмат Куренов якобы обсуждали планы по осуществлению революции в стране.

Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Air Force photo/Senior Airman Brett Clashman