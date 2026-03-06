Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Киото, храм, японки в кимоно
© Wikimedia Commons by Kristoffer Trolle from Copenhagen, Denmark is licensed under Public domain
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 9:25

Храмы Японии взимают дань с богачей: прогрессивные сборы регулируют поток туристов и спасают наследие от износа

Утро в Киото больше не пахнет только ладаном и влажным бамбуком; оно пропитано прагматизмом новой эпохи. Пока туристы спешат запечатлеть "золотой час" у храма Кинкаку-дзи, городские власти подсчитывают износ брусчатки и нагрузку на муниципальные бюджеты. Массовый туризм, некогда считавшийся безусловным благом, трансформировался в стихийное бедствие, заставляющее правительства от Токио до Мадрида возводить финансовые барьеры. В 2026 году путешествие перестает быть просто покупкой билета — оно становится инвестицией в сохранение тех локаций, которые мы привыкли считать общим достоянием.

Проблема овертуризма достигла критической точки, когда локальная инфраструктура начинает давать сбои. Сегодня выбор направления требует от путешественника не только знания логистики, но и понимания новой налоговой этики. Если раньше задержки рейсов были главной головной болью, то теперь к ним добавились прогрессивные сборы, которые могут существенно изменить итоговую стоимость отпуска.

"Мы наблюдаем глобальный сдвиг парадигмы: от количества к качеству. Япония, вводя пятиуровневую систему налога в Киото, четко дает понять — пребывание в историческом центре является привилегией, которая накладывает на гостя ответственность за реставрацию наследия. Это не просто сбор, это механизм фильтрации потоков, позволяющий городам буквально "дышать" в пиковые сезоны".

эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Японский прецедент: налоги как фильтр комфорта

Япония в 2026 году задает тон всему мировому рынку, внедряя беспрецедентную дифференцированную систему сборов. В Киото налог на проживание теперь напрямую коррелирует с роскошью: если вы выбираете бюджетный рёкан, сбор составит символические ¥200, но ценителям премиального сегмента (свыше ¥100,000 за ночь) придется доплатить внушительные ¥10,000. Это стратегический ход, направленный на то, чтобы люксовые отели и их гости брали на себя основную нагрузку по содержанию древних храмов и садов камней.

Не менее радикально поступили власти Химэдзи. Доступ к "Замку Белой Цапли" для иностранных туристов подорожал более чем в два раза — до ¥2,500. Логика проста: объект Всемирного наследия ЮНЕСКО требует колоссальных вложений в сейсмоустойчивость и защиту дерева от вредителей. Вместо того чтобы ограничивать вход административно, город использует цену как мягкий регулятор посещаемости, при этом сохраняя бесплатный доступ для молодежи и льготы для местных жителей.

Европейский вектор: Испания и Франция ужесточают правила

Испания, где солнце Мадрида и побережья Коста-дель-Соль ежегодно привлекает десятки миллионов человек, также пересматривает условия игры. В Барселоне собранные средства теперь направляются не только на туризм, но и на решение социальных проблем, вызванных джентрификацией. Финансирование доступного жилья из туристического налога — это попытка примирить местных жителей с гостями, которые зачастую вытесняют горожан из центральных кварталов.

Французская система Taxe de Séjour остается одной из самых гибких в мире. Здесь налог варьируется не только от звездности отеля, но и от популярности региона. В эпоху, когда многие путешественники ищут альтернативы и обращают внимание на древнее сердце Болгарии или другие менее раскрученные точки, Франция стремится удержать статус-кво, поддерживая свои памятники в идеальном состоянии.

"Важно понимать, что туристический налог — это долгосрочная страховка направления. В условиях, когда новые запреты на Бали и теневой рынок жилья подрывают экономику популярных островов, официальные сборы в Европе и Азии становятся фундаментом безопасности. Путешественник, оплачивая чек, фактически фиксирует свое право на качественную инфраструктуру и чистую экологию завтра".

эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Мексиканский штат Нижняя Калифорния Сур внедрил систему "Embrace It", которая напоминает визовый сбор, но имеет строгую экологическую направленность. Одноразовый взнос в размере $28 с каждого иностранца, задержавшегося в регионе более чем на сутки, идет на защиту морских экосистем и борьбу с загрязнением пляжей. Это делает подход прозрачным: турист видит, что его деньги помогают сохранить китов и коралловые рифы, которые он приехал увидеть.

Исландия и Великобритания (в частности, Шотландия) идут по пути динамического ценообразования. В условиях, когда южные курорты под прицелом климатических изменений и штормов, Исландия направляет налоговые поступления на укрепление троп в национальных парках и управление отходами. Подобные меры позволяют минимизировать "антропогенный след", превращая массового туриста в ответственного участника процесса сохранения природы. Даже если египетские пляжи бьют рекорды по доступности, тренд на платный вход в "хрупкие" экосистемы становится необратимым.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Нужно ли платить налог, если я забронировал жилье заранее?
Как правило, налог взимается непосредственно при заселении или выезде из отеля по текущим ставкам, действующим на момент проживания, а не бронирования.

Распространяются ли налоги на апартаменты из систем типа Airbnb?
В большинстве стран (Франция, Нидерланды, Испания) налог Taxe de Séjour или его аналоги обязательны для всех типов краткосрочной аренды, включая частный сектор.

Можно ли вернуть туристический налог через Tax Free?
Нет, туристические налоги и сборы за проживание не подлежат возврату, так как они считаются целевыми взносами на использование инфраструктуры.

Проверено экспертом: эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

