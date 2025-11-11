Любовь на красной дорожке не спасла: Дженнер и Шаламе снова разлучены

Голливуд снова обсуждает романтические отношения звезд: после двух с половиной лет совместной жизни Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе расстались. Источники сообщили Daily Mail, что пара пережила очередной разрыв, хотя ранее им уже удавалось возобновить отношения.

Причины разрыва

По словам инсайдеров, инициатором расставания стал Тимоти Шаламе.

"Она без ума от него, так что это вполне может повториться. В раю не все гладко, но они не полностью расстались. Он довольно много снимается, и она чувствует, что ей приходится его догонять. Она вкладывает в работу больше сил, чем он", — отметил источник.

Занятость актера и плотный график съемок создавали трудности для отношений. Дженнер, как отмечают близкие, старалась поддерживать их, но разница в вовлеченности давала о себе знать.

История отношений

Слухи о романе появились в апреле 2023 года, когда автомобиль Дженнер заметили у дома Шаламе. Через пять месяцев пара официально подтвердила свои отношения, появившись вместе на концерте Бейонсе.

Первый публичный выход на красную дорожку состоялся в мае 2025 года на 70-й церемонии вручения премии "Давид ди Донателло" в Риме, где Тимоти получил награду за достижения в кинематографе.

А что если…

Если пары в Голливуде хотят сохранить отношения, им важно:

планировать совместное время, несмотря на плотный график;

ограждать личные моменты от лишнего внимания прессы;

находить компромиссы между карьерой и личной жизнью.

Плюсы и минусы публичных романов

Плюсы Минусы Популярность и внимание СМИ Потеря приватности Возможность совместных проектов Давление общественного мнения Поддержка фанатов Критика и слухи

FAQ

Как долго длились отношения Кайли и Тимоти?

Два с половиной года.

Когда впервые появились слухи о романе?

В апреле 2023 года.

Где пара впервые появилась на красной дорожке?

На 70-й церемонии премии "Давид ди Донателло" в Риме в мае 2025 года.

Мифы и правда

Миф: голливудские пары расстаются навсегда.

Правда: часто отношения проходят через разрывы и примирения.

Миф: чем больше внимания СМИ, тем крепче отношения.

Правда: интенсивное внимание может создавать дополнительное давление.

Исторический контекст