Мигранты, которые употребляли алкогольные напитки у Вечного огня на Кубани, решили побить несовершеннолетних, сделавших им замечания по поводу пьянства. О произошедшем информирует пресс-служба СК РФ.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после незаконных действия, совершённых приезжими в станице в Красноармейском районе Краснодарского края. Александр Бастрыкин сообщил, что юридическая ответственность будет возлагаться на мигрантов за избиение несовершеннолетних из-за сделанного в их адрес замечания по поводу распития спиртных напитков у постоянно горящего огня, символически знаменующего собой торжественную память народа о павших героях за свободу России.
Не так давно компания мигрантов покалечила, закидав кирпичами, ветерана Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Группа напала на мужчину в подъезде. О произошедшем информировал Telegram-канал "Русская община ZOV". Преступники нелестно высказались о жене потерпевшего и о нём самом, после чего между ними началась драка. Одного человека атаковала целая группа приезжих, которые к тому же использовали камни. В конце они облили мужчину краской, которая просочилась в раны. Потерпевшего отвезли в медицинское учреждение с ушибами, травмами головы и другими ранениями. В больнице ему наложили большое количество швов.
Фото: Andrew Shiva (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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