Скандальный голландский футболист Квинси Промес стал игроком "Дубай Юнайтед" из второго по силе дивизиона ОАЭ.
Промес находился в Дубае в заключении в ожидании депортации в Нидерланды с марта этого года. Однако в середине мая стало известно, что его освободили из-под стражи на определенных условиях.
Ранее Квинси Промес играл за московский "Спартак", пишет РИА Новости Спорт.
Кстати, владелец клуба "Дубай Юнайтед" — российский миллиардер Сергей Ломакин, который в 2007 году основал сеть магазинов Fix Price. Президентом клуба является экс-голкипер сборной Молдавии Илья Чебану, известный в России по выступлениям за "Мордовию" и "Томь".
Фото: commons. wikimedia.org/Ulises Icardi (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
Украинская атака на Курскую область ослабила восточный фронт
Американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил, что Украина ослабила свои позиции на восточном фронте из-за атаки на Курскую область.
Америка обещает 1 миллион долларов за русского хакера
Госдепартамент США в четверг объявил вознаграждение до 1 миллиона долларов за сведения, которые помогут арестовать россиянина Тима Стигала, подозреваемого в незаконной торговле финансовыми данными американских граждан и компаний.
Правительство выделило почти 900 миллионов на поддержку ЖКХ
Правительство России выделило из резервного фонда более 822 миллионов рублей на софинансирование региональных программ по развитию предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.
Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники
Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко.