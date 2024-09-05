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Футболист Промес теперь играет в ОАЭ
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Футболист Квинси Промес нашел новый клуб

Футболист Промес теперь играет в ОАЭ

Скандальный голландский футболист Квинси Промес стал игроком "Дубай Юнайтед" из второго по силе дивизиона ОАЭ.

Промес находился в Дубае в заключении в ожидании депортации в Нидерланды с марта этого года. Однако в середине мая стало известно, что его освободили из-под стражи на определенных условиях.

Ранее Квинси Промес играл за московский "Спартак", пишет РИА Новости Спорт.

Кстати, владелец клуба "Дубай Юнайтед" — российский миллиардер Сергей Ломакин, который в 2007 году основал сеть магазинов Fix Price. Президентом клуба является экс-голкипер сборной Молдавии Илья Чебану, известный в России по выступлениям за "Мордовию" и "Томь".

Фото: commons. wikimedia.org/Ulises Icardi (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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